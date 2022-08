Gli astucci più trendy per le bambine

Hai già comprato zainetto e diario? Allora non resta che pensare all’astuccio. Quelli a più scomparti con le cerniere a tre ripiani sono i più amati!

Le bambine avranno pennarelli, pastelli e tutto ciò che serve, sempre a portata di mano. Tra principesse, unicorni e personaggi dei cartoni non sai come orientarti? Continua a leggere e fatti ispirare, per acquistare il portapenne che senza dubbio farà contenta la tua piccola.



Astuccio con manico

Se tua figlia è una piccola artista l’astuccio è la scelta perfetta, infatti, è impossibile non farsi ispirare dall'ampia capacità di questo modello che con i suoi 72 slot individuali permette di avere tutti i pastelli e i pennarelli a disposizione! I ripiani removibili lasciano spazio a una tasca portaoggetti in cui riporre temperini, gomme o piccoli accessori. Composto da tre livelli, 2 dei quali removibili perché dotati di velcro, sono versatili e pensati per conservare all'interno penne e altra cancelleria sempre in ordine. Grazie al pratico manico, l’astuccio può essere trasportato con facilità sia a scuola che in viaggio. Disponibile in differenti colori, dal nero, al blu fino al rosa e al viola, non resta che scegliere quello che preferisci.

Pro. L'astuccio è capiente e resistente.

Contro. Per alcuni utenti gli elastici degli slot sono un po' stretti.

Scopri di più su Amazon



Astuccio con quattro scomparti

Colori alla moda e design ricercato sono le caratteristiche dell’astuccio super trendy. Matite, pennarelli, penne gel, saranno ordinate e sempre a portata di mano grazie ai quattro scomparti a disposizione forniti di slot su entrambi i lati. Realizzato in poliestere, il materiale è resistente e durevole nel tempo, per accompagnare le piccole anno dopo anno. La marcia in più? l'astuccio è completato da una pratica maniglia che consente di portarla a scuola o in viaggio in totale comodità. Perfetto per accontentare ogni gusto, non devi fare altro che scegliere il colore che preferisci tra nero, rosa e grigio.

Pro. L'astuccio è molto spazioso.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon



Astuccio Frozen

Per le fan di Elsa e Anna impossibile ritornare a scuola senza la compagnia dei loro personaggi preferiti. Il design accattivante ha colori brillanti sui toni del lilla, mentre la stampa con fiocchi di neve all over si alterna all'immagine delle due protagoniste del cartone. Il portapenne dedicato alla regina dei ghiacci è dotato di 3 scomparti con cerniera chiusa da un tirante con nastrini, per avere tutto in ordine e sempre a portata di mano. Il modello inoltre include al suo interno 18 matite colorate Norek, 18 pennarelli Giotto TurboColor, 1 matita grafite, 2 penne a sfera (blu e rossa), 1 gomma, 1 temperino, 1 righello, 1 calendario scolastico e 1 forbice che richiama la protagonista del cartone per vivere fantastiche avventure anche tra i banchi di scuola.

Pro. L'astuccio è completo e ha un design accattivante.

Contro. Per alcuni utenti le cerniere non sono molto resistenti.

Scopri di più su Amazon



Astuccio L.O.L. Surprise

L’astuccio L.O.L. è l’accessorio ideale per la bambine che amano lo stile e i colori. Pratico da portare, le piccole potranno colorare e disegnare in ogni occasione perché all'interno è dotato di tutti gli accessori più importanti per prendere appunti o per fare i compiti. I tre pratici scomparti ospitano all'interno un set di 18 matite colorate, 1 penna blu e 1 penna rossa, 1 temperamatite, 1 riga, 18 pennarelli con punta in feltro, 1 gomma e 1 paio di forbici per la scuola. Dalla scuola alle vacanze il contenuto permette alle piccole di dare libero sfogo alla loro fantasia! Inoltre, le bambine verranno conquistate dal design essenziale, ma super colorato grazie alle immagini delle L.O.L che caratterizzano l'esterno dell'astuccio.

Pro. L'astuccio è pratico, robusto e capiente.

Contro. Per alcuni utenti le forbici non sono di qualità.

Scopri di più su Amazon



Astuccio con unicorno

Il magico mondo degli unicorni arriva anche tra i banchi di scuola. Il disegno colorato e in 3D farà impazzire ogni bambina che potrà scegliere tra la versione rosa e quella azzurra. Realizzato in materiale EVA leggero e antiurto è super morbido e consente di avere al sicuro penne e pastelli in ogni occasione. La tasca interna, inoltre, è pensata per riporre penne, mentre le 2 tasche a rete per tenere in ordine il resto della cancelleria. L'astuccio versatile, può essere utilizzato come portapenne per la scuola, ma anche come astuccio per cosmetici per le ragazze.

Pro. L'astuccio è bello e robusto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Scopri di più su Amazon

Astuccio Minnie

Il personaggio della Disney più amato di sempre non può mancare tra gli accessori per la scuola. Minnie accompagnerà le piccole durante l'anno scolastico e le aiuterà tra un compito e l'altro. L'astuccio, infatti, colorato e divertente ha come protagonista Minnie e il suo unicorno, perfetti per rendere l'anno allegro e indimenticabile. Il modello dotato di tre scomparti separati e chiuse da cerniere, contiene al suo interno l'indispensabile per la scuola e lo studio. All'interno dell'astuccio puoi trovare: 2 matita HB, 18 pastelli, 18 pennarelli Giotto, 1 penna a sfera blu, 1 penna a sfera rossa, 1 temperino, 1 gomma, 1 righello e 1 forbice.

Pro. L'astuccio è bello e completo.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Astuccio colorato

Colorato, funzionale e divertente: queste sono le caratteristiche principali dell'astuccio dotato di tre scomparti separati. Il modello compatto ed essenziale è chiuso da tre cerniere con tiranti per mantenere al sicuro il contenuto e da una patta con chiusura in velcro con tasca esterna per conservare foglietti e appunti preziosi, ma anche con un calendario e una scheda identificativa all'interno pensata per non correre il rischio di smarrire l'astuccio. Realizzato in poliestere può essere lavato a mano a 30° è perfetto per rispecchiare meglio la tua personalità.

Pro. L'astuccio è molto comodo e capiente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Astuccio quadrato

Se sei alla ricerca di un modello essenziale e alla moda, allora non puoi farti sfuggire questo modello, l'astuccio quadrato dotato di un solo scomparto, permette di sistemare matite, penne e pennarelli liberamente. Realizzato in poliestere ultraleggero, la forma quadrata e le dimensioni 17x10,5x10 cm permettono di conservare al suo interno tutto ciò che vuoi perché è molto capiente. Super colorato e con divertenti disegni, ha un design accattivante che conquisterà tutte le ragazze, perché la cerniera è chiusa da un simpatico pupazzetto a forma di panda.

Pro. L'astuccio è capiente e resistente.

Contro. Il pupazzo è delicato e tende a staccarsi dalla cerniera.

Scopri di più su Amazon

Astuccio con paillettes

Se tua figlia ama gli accessori scintillanti, l'astuccio che l'accompagnerà durante l'anno scolastico non può essere da meno! Questo modello è rivestito di paillettes che cambiano colore in base al verso in cui le posizioni così da avere un astuccio diverso ogni giorno. Pensato per contenere tutto l'occorrente, è formato da tre scomparti chiusi da cerniere e tirante in silicone al cui interno puoi trovare: 18 matite colorate, 18 pennarelli, 1 temperino, 1 gomma, 1 righello, 2 penne e un block notes. Disponibile in 3 versioni: rosa/giallo fluo con cuore, blu/argento con stelle e luna e nero/rosa fluo con stelle e luna devi scegliere solo quello che preferisci.

Pro. L'astuccio è capiente e ha colori vivaci.

Contro. Non è possibile scegliere il colore.

Scopri di più su Amazon

Astuccio Dinsieme

Gli youtuber amati dai ragazzi Erick e Dominick, sono pronti ad accompagnare gli alunni durante il loro anno scolastico. Il duo dei Dinsieme sono i protagonisti di un simpatico e coloratissimo astuccio in cui sono rappresentati nella versione cartoon. Il modello formato da tre scomparti chiuso da zip e tiranti con lacci, contiene al suo interno tutto l'indispensabile per rendere il ritorno a scuola allegro. All'interno le ragazze troveranno: 1 penna cancellabile Tratto Cancellik di colore blu, 1 penna a sfera Fila Tratto di colore rosso, 18 pastelli Giotto, 18 pennarelli Giotto Turbo Color, 1 matita grafite Lyra, 1 gomma, 1 temperino, 1 righello trasparente e 1 forbice in metallo con maniglia in plastica.

Pro. L'astuccio è bello e all'interno ci sono prodotti di qualità.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere l'astuccio scuola

L'astuccio contiene al suo interno l'indispensabile per scrivere e colorare, ma per scegliere quello adatto alle tue esigenze devi prendere in considerazione alcune caratteristiche.

Tipologie di astuccio

Esistono diversi tipi di astucci e si distinguono in base alla capienza e al contenuto da inserire al loro interno. I modelli principali sono essenzialmente due:

Astucci con scomparti : formati da due o tre scomparti divisi da cerniere, sono utilizzati in particolar modo alle elementari e alle medie perché contengono all'interno pastelli, pennarelli, penne di diversi colori, matite, gomme, temperamatite, righello accessori spesso utilizzati durante le lezioni. Il più delle volte questi astucci hanno degli elastici per tenere fermo il contenuto così i bambini possono avere tutto in ordine

: formati da due o tre scomparti divisi da cerniere, sono utilizzati in particolar modo alle elementari e alle medie perché contengono all'interno pastelli, pennarelli, penne di diversi colori, matite, gomme, temperamatite, righello accessori spesso utilizzati durante le lezioni. Il più delle volte questi astucci hanno degli elastici per tenere fermo il contenuto così i bambini possono avere tutto in ordine Astucci a bustina: hanno un solo scomparto e sono utilizzati soprattutto alle superiori o all'università perché hai bisogno di pochi accessori e non serve tenerli tutti ben separati

Materiali

L'astuccio viene utilizzato quotidianamente per questo deve essere realizzato con materiali resistenti, lavabili e impermeabili. Inoltre, per quanto riguarda i modelli a più scomparti sia le cuciture che le cerniere devono essere ben fatte.

Cosa mettere nell'astuccio

I modelli a scomparti sono completi di tutti gli accessori, ma per essere adatto alle scuole elementari e medie deve avere al suo interno:

penne

matite

gomma

temperamatite

righello

forbici dalla punta arrotondata

pastelli

pennarelli

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!