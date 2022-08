Pastelli, pennarelli e accessori Carioca per un ritorno a scuola coloratissimo e sicuro

L’appuntamento annuale del ritorno a scuola vede impegnati genitori e studenti ad acquistare libri, quaderni, accessori per rendere più piacevole il rientro dopo la lunga pausa estiva e, come accade da decenni a questa parte, potranno ancora una volta contare sull’affidabilità di Carioca che riesce a far combaciare creatività, fantasia e innovazione, con la sicurezza e la qualità dei suoi prodotti, anche quelli più classici e amati.

I must have per il rientro a scuola sono pennarelli e matite, indispensabili negli astucci di bambini e ragazzi, dalla scuola dell'infanzia in poi! Ma pennarelli e matite non sono solo colori brillanti, originali e all'ultima moda, perché i nostri bambini hanno bisogno di qualità prima di ogni altra cosa. Carioca da sempre lavora costantemente per mettere sul mercato prodotti per la creatività e la scrittura che siano sicuri per i bambini, ed è proprio dalla sicurezza dei prodotti indispensabili che si vuole partire per questo rientro sui banchi. Inchiostri sicuri e continuamente testati e controllati, diametro e forma per la corretta impugnatura a seconda dell'età e della competenza di presa

Pennarelli Carioca Jumbo

I pennarelli Carioca Jumbo sono i più amati dai bambini di tutte le età, anche da quelli che a scuola non ci vanno più da un pezzo, sono infatti i pennarelli che tutti abbiamo usato alle scuole elementari per colorare nei bordi e sono una garanzia. Rigorosamente Made in Italy con inchiostri studiati, dermatologicamente testati e verificati dal laboratorio interno allo stabilimento, i Carioca Jumbo sono pennarelli superlavabili, con corpo maxi ottagonale e la punta maxi da 6 mm di diametro bloccata. Il cappuccio è ventilato per garantirne la sicurezza anche tra le mani dei più piccoli. Esistono in confezioni da 6, da 12, 24 o la maxi scatola da 50 pezzi.

Pennarelli Carioca Joy

I pennarelli Carioca Joy sono gli intramontabili, presenti oggi in 36 colori diversi e confezioni da 6, 12, 18, 24, 36, 50, 60 e addirittura 100 pezzi. Anche i pennarelli Carioca Joy sono prodotti nello stabilimento di Settimo Torinese, con inchiostro dermatologicamente testato e costantemente controllato internamente. I colori sono superlavabili, hanno il cappuccio ventilato per la sicurezza e la punta super morbida si 2,8 mm di diametro.

Carioca Tita

Le Carioca Tita sono le matite in resina, più resistenti rispetto a quelle con corpo in legno poiché la mina è protetta e sicura alla caduta e il corpo non si scheggia se si rompe. Disponibile in confezioni da 6, 12,18, 24 e 36, ma anche nelle maxi scatole da 50 e 120 colori, per i più piccoli esistono anche le Tita Maxi, di 4 mm di diametro (in confezioni da 6 e da 12) e quelle a base triangolare di 3 e 4 mm di diametro, per facilitare la prima impugnatura in età scolastica.

Le penne cancellabili

Le penne cancellabili Carioca Oops sono ideali per la prima scrittura, hanno inchiostro termosensibile e doppia gomma. L'impugnatura è ergonomica triangolare proprio per facilitare la presa e la punta è di 0,7 mm di diametro. La Carioca Oops esiste nei colori nero, blu, rosso, verde, azzurro e viola. La grande novità 2022 è la versione POP della penna cancellabile, con un'estetica davvero da urlo!

Astucci per tutti i gusti

Tanti gli astucci proposti da Carioca, per ogni età, esigenza e gusti: i 3 zip pencil case sono i classici astucci a tre piani, che contengono 18 pennarelli Carioca Joy, 18 Carioca Tita, 1 Carioca Oops cancellabile, 1 matita, 1 penna non cancellabile con colla, gomma, temperino e righello. Esistono nei colori classici ma anche nelle fantasie con animali e fumetti.

Per i più grandi, l'astuccio della linea Carioca Eco family è l’accessorio perfetto per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, e contribuiscono a ridurre l’inquinamento da materie plastiche. Perfetti per tutti gli animi green, questi astucci sono ricavati dal riciclo di bottiglie di plastica in PET che vengono raccolte e lavate, poi polverizzate e trasformate in filamento che viene tessuto, dando vita ad un materiale resistente e gradevole al tatto. Dal design essenziale ed elegante, con formato 21x8 e scomparto unico a cerniera sono disponibili in tre colori diversi: verde, grigio e rosso. Resistenti e pratici, sono lavabili in lavatrice fino a 40°C.

