Chiara Ferragni lancia la prima linea scuola: quanto costano e dove comprare diari, astucci e matite

Il suono della campanella è sempre più vicino, ma quest’anno andare a scuola sarà trendy e cool grazie alla nuova linea di accessori per la scuola di Chiara Ferragni, in collaborazione con Pigna

Capelli biondi occhi azzurri: non c’è persona al mondo che non conosca Chiara Ferragni e il suo nome è sinonimo di garanzia anche negli ambiti più impensabili. L’influencer, infatti, ha deciso di firmare con Pigna una collezione interamente dedicata alla scuola.

Grazie alla collaborazione tra la storica azienda italiana del settore cancelleria e l’imprenditrice l’anno scolastico 2021-2022 si riempirà di colori e simboli iconici.

La collezione scuola Chiara Ferragni riprenderà le tinte simbolo dell’influencer, rosa e azzurro e il blinking eye: il famoso occhio celeste con lunghe ciglia che fa l’occhiolino.

La linea comprende matite, penne, quaderni astucci, diari e tutto ciò che renderà il ritorno a scuola più colorato e fashion perfetto anche per chi rientra in ufficio, infatti gli accessori sono rivolti sia agli studenti sia ai lavoratori che non vedono l’ora di dare un tocco di personalità alla loro scrivania.

Pronti a scoprire la collezione scuola di Chiara Ferragni per affrontare il nuovo anno scolastico con colore e divertimento?

Diario 16 mesi

Il diario è un accessorio personale che permette agli studenti di annotare compiti, impegni, pensieri ed esprimere al meglio la propria personalità e con il diario di Chiara Ferragni diventa ancora più semplice trovare ispirazione. L’agenda 16 mesi compatta e facile da portare sempre con sé grazie al formato 13x18 cm, renderà ogni giorno di scuola indimenticabile e super colorato. Perfetto per ogni età, è curato nei minimi dettagli, grazie ai colori pop e a messaggi di ispirazione per affrontare ogni giorno con la giusta carica di entusiasmo credendo sempre in sé stessi. Per arricchire il diario e renderlo super personale, oltre al segnapagina in tessuto, potete applicare tanti sticker supercolorati. Sentirsi alla moda tra i banchi di scuola sarà semplice grazie alla copertina con effetto olografico ed Eyelike in rilievo davvero irresistibile. Pensata per conservare appunti e annotazioni importanti, l’agenda è completata da una comoda tasca portadocumenti.

Maxi quaderni

Prendere appunti o fare i compiti a casa sarà ancora più divertente con i quaderni di Chiara Ferragni. La confezione con cinque maxi quaderni è disponibile sia a quadretti che a righe con margini. La copertina realizzata in cartoncino 240 gr racchiude al suo interno la prima pagina personalizzata con Eyelike Chiara Ferragni e 80 fogli di carta prodotta con materie prime provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile. Opache, lucide, effetto oleografico e touch a rilievo, le copertine sono colorate e super divertenti per accontentare ogni gusto e vivere con leggerezza la scuola.

Maxi Quaderni con spirale

Se amate prendere appunti, ma volete farlo in modo comodo ed easy, allora tra gli accessori per la scuola e l’ufficio non può assolutamente mancare il quaderno con spirale, poi nella versione maxi diventa ancora più semplice annotare le cose più importanti o realizzare un disegno. Il set composto da quattro maxi quaderni, è disponibile sia a righe che a quadretti con una copertina che renderà le ore a lavoro o sui banchi di scuola colorate e divertenti. Rigida e resistente al tempo, la copertina è caratterizzata da tre soggetti: effetto olografico con Eyelike a rilievo, la versione rosa opaco con logo lucido e la versione azzurro opaco con l’iconico logo lucido.

Raccoglitori ad anelli

A scuola le materie da seguire sono tante e a volte si corre il rischio di dimenticare i quaderni a casa, per avere tutti i compiti sempre a portata di mano, non potete rinunciare al raccoglitore ad anelli e la linea scuola Chiara Ferragni non poteva essere da meno. La confezione da 5 cartellette nel formato 27x32 cm è caratterizzata da una grafica personalizzata grazie alla copertina Eyelike in due colori: rosa e azzurro, per essere super pop durante le ore di scuola o in ufficio. La chiusura ad anello effetto gold, poi, regala un tocco in più al raccoglitore e permette di inserire tutti i fogli che volete in modo semplice e veloce.

Astuccio

Penne, matite e pennarelli spesso si corre il rischio di perderli, ma grazie all’astuccio di Chiara Ferragni non solo li avrete a portata di mano, ma sarete sempre alla moda. Il modello chic e funzionale, è caratterizzato da linee semplici ed essenziali, ma morbide e avvolgenti grazie ai lati arrotondati. Realizzato in silicone azzurro o rosa, è morbido al tatto e facile da lavare. Perfetto per la scuola può essere utilizzato anche come un comodo beauty in cui conservare tutti i trucchi o gli accessori per la cura della barba perché è capiente e sicuro grazie all’elegante zip in oro. Il dettaglio in più? L’astuccio è completato da un logo Eyelike e dal nome dell’influencer in rilievo.

Set di matite

Nell’astuccio di una fashion addicted non possono mancare le matite di Chiara Ferragni e questo set da tre pezzi è super stiloso e allegro. Realizzate in grafite HB dal diametro di 2mm, sono cancellabili e perfette per realizzare disegni o prendere appunti. Avete paura di sbagliare? Niente paura con la gommina inclusa nella matita potrete cancellare e riscrivere tutte le volte che vorrete. Disponibili nei colori simbolo dell’influencer: rosa e azzurro con Eyelike, il set comprende anche una matita olografica con il logo e il nome di Chiara Ferragni.

Set gomme

Tra gli accessori must have per il ritorno a scuola, non possono mancare le gomme per cancellare. Ideali per correggere ogni errore o imperfezione, quelle della capsule di Chiara Ferragni sono anche divertenti e super trendy. Il set formato da quattro gomme con soggetti differenti vi accompagnerà durante tutto l’anno scolastico 2021-2022 per renderlo ancora più allegro. Le gomme sagomate oltre ad avere l’iconico logo con Eyelike nella versione azzurra e rosa, includono la firma Chiara Ferragni, la scritta Love Fiercely e una piccola sorpresa: l’influencer in versione cartoon che rende l’intera collezione cool e super pop.

