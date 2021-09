Fedez lancia la nuova collezione scuola Seven: dove comprarla e quanto costa

Non solo una grande passione per le rime, ma anche per il riciclo: Fedez lancia la sua Capsule Collection scuola in collaborazione con Seven.

L’azienda che da sempre è garanzia di qualità e resistenza per quanto riguarda zaini e articoli per la scuola e il rapper, hanno deciso di realizzare questa collezione per sensibilizzare i giovani sul tema della sostenibilità e del riciclo. Infatti, tutti gli accessori scuola sono realizzati in tessuto di poliestere riciclato dalle bottiglie in PET.

Zaini, astucci e diari, vediamo la collezione dallo stile vintage che renderà il ritorno a scuola elegante e attento all’ambiente.

Zaino monoscomparto

Disponibile nella versione color block sulle tinte pastello oppure sui toni del grigio per chi preferisce uno stile meno appariscente, lo zaino è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna. Pensato per accompagnare i ragazzi a scuola o nel tempo libero, lo zaino assicura tutto lo spazio di cui avete bisogno per conservare libri, tablet o pc. Inoltre, le numerose tasche permettono di portare con voi dalle borracce termiche a piccoli oggetti senza correre il rischio di perderli. Infine, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, non solo è comodo, ma può essere indossato per diverse ore di seguito rimanendo asciutti e nel comfort totale.

Astuccio

Dalle elementari fino alle superiori avere a disposizione penne e matite è fondamentale per prendere appunti! Per avere un accessorio scuola in grado di conservare tutto in ordine senza correre il rischio di perdere nulla, allora non potete fare a meno dell’astuccio di Fedez X Seven. Il modello è disponibile non solo nei colori simbolo della collezione: grigio o color block sui toni pastello, ma è possibile scegliere due versioni differenti. Se volete avere tutto a portata di mano e diviso in base alle esigenze non dovete fare altro che scegliere il modello con tre scomparti suddivisi da tre zip. Se invece siete alla ricerca di un modello pratico ed essenziale, potete scegliere quello con una sola cerniera e scomparti interni che possono essere estratti in base alle esigenze. Realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 6 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna al suo interno ha a disposizione tutto il materiale per affrontare al meglio l’anno scolastico 2021-2022 come: penna cancellabile blu, penna a sfera rossa, pennarelli Giotto Turbo Color, pastelli a colori Giotto Supermina, matita, colla, gomma, temperino, righello, goniometro e forbice in metallo.

Bustina portapenne

Per chi vuole un astuccio pratico, ma essenziale, il portapenne Round Plus è la scelta ideale. Il modello dalle linee semplici ma avvolgenti grazie agli angoli arrotondati, è disponibile sia in grigio che nei colori pastello, caratterizzati dal logo Fedez. Il modello realizzato in tessuto di poliestere riciclato è ricavato da 3 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna. Pensato per avere a scuola o in ufficio gli accessori principali, infatti al suo interno ci sono pratici elastici porta penne posizionati su tutti i lati e un taschino con zip.

Tombolino

Se avete bisogno di pochi accessori per la scuola e non volete occupare spazio nello zaino, allora potete farvi ispirare dal tombolino, il pratico portapenne realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 1,5 bottiglie. Comodo da portare nello zaino e da riempire con ciò che serve per la scuola, la zip terrà al sicuro il contenuto, mentre le tinte pastello e l'iconico logo, daranno un tocco in più all’astuccio.

Diario

Annotare compiti, impegni e appunti è importante quando si seguono le lezioni e con l’agenda 16 mesi, da settembre 2021 a dicembre 2022, potete scrivere e dare libero sfogo alla vostra fantasia per rendere il diario personale. Grazie alle sue dimensioni 18,5x13,5x3 cm potete portarlo sempre con voi per ogni esigenza! La copertina lucida e rigida disponibile in tre colori: rosso, grigio e blu con logo, è resistente al tempo e all’usura.

Zainetto

Perfetto non solo per la scuola, ma anche per il tempo libero, questo zainetto monoscomparto è stato ricavato da 11 bottiglie in PET che assicurano il rispetto dell’ambiente, ma anche un accessorio resistente e duraturo al tempo. La comoda tasca frontale con zip e la pratica chiusura con coulisse, rendono lo zaino pratico e funzionale per ogni occasione.

