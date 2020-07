Come ordinare i libri per le scuole medie e averli a casa in 24 ore

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l' elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2020-2021 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

Per aiutare i genitori ad acquistare i testi in tempo e con un piccolo risparmio, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno, senza rischiare di dimenticare qualche titolo.

Il nuovo anno scolastico 2020-2021 si avvicina. Per non farvi trovare impreparati al rientro a scuola è bene iniziare a pensare ai libri di testo che si devono acquistare .