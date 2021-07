I migliori corsi per imparare l'inglese alla perfezione

Conoscere l'inglese è diventato fondamentale, ecco perchè seguire un corso oggi può migliorare la vita quotidiana. Per questo vi forniamo la nostra classifica dei più interessanti corsi per imparare la lingua

Avete intenzione di visitare Londra o una delle città degli Stati Uniti? Dovete sostenere un colloquio di lavoro in cui la conoscenza dell’inglese è fondamentale? Non vedete l'ora di ricominciare l'anno scolastico con un accento all'altezza della Regina? Per prepararvi al meglio avete bisogno di lezioni o di un rapido ripasso.

Se non avete voglia di frequentare corsi costosi, potete imparare la lingua stando comodamente a casa vostra grazie ai corsi d’inglese. Vi presentiamo quelli che secondo noi sono i migliori per imparare in modo facile e veloce!

NormaL English. Il mio metodo fast, fun and fantastic di Norma Cerletti

Per molti imparare l'inglese è una vera e propria sfida, vi capita di avere paura, di provare imbarazzo o di sentirvi a disagio? Questo libro allora è quello che fa per voi. Con questo volume imparerete a scrollarvi di dosso tutte le insicurezza e a credere in voi stessi. Nel testo Norma utilizza un metodo divertente e mai banale, per insegnare le regole grammaticali, i modi di dire e la pronuncia. Il libro, infatti è pieno di quiz, giochi, lezioni e canzoni così da uscire dalla comfort zone e darvi gli strumenti giusti per mettervi in gioco e imparare una nuova lingua.

Pro. Il libro completo e intuitivo, contiene trucchi per imparare la lingua facilmente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Instant english di John Peter Sloan

Per imparare l’inglese poco alla volta, o come suggerisce l'autore del testo un mattoncino alla volta, non potete fare a meno del metodo del comico John Peter Sloan. Le regole poco utili e le eccezioni non devono impedirvi di imparare l'inglese! L'unica cosa che dovete fare è concentrarvi sulla pronuncia, mettendo da parte simboli fonetici, ma utilizzando esempi pratici anche sulla costruzione della frase. Gli esercizi presenti nel libro sono nuovi e mai scontati, imparerete tanti modi di dire e esempi da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Pronti a studiare i verbi con ironia e allegria? Non dovete far altro che imparare il metodo Sloan.

Pro. Un metodo adatto per chi ha un livello intermedio.

Contro. Per alcuni utenti il rinvii al sito dell'autore sono un po' scomodi.

Impara l'inglese in un mese di Matteo Salvo

Avete poco tempo per imparare l’inglese? Grazie a questo corso bastano 30 giorni e sarete in grado di comunicare in ogni situazione, dal lavoro alla vita di tutti i giorni. Il libro innovativo vi insegna l'inglese attraverso tecniche di memorizzazione. Diverso da un classico testo di grammatica vi permette di imparare facilmente l'inglese con esercizi semplici e divertenti, per un'esperienza senza fatica. Questo volume intende fornire le conoscenze basilari, dall'articolo al periodo ipotetico e gli strumenti per comunicare in ogni situazione, sfruttando la capacità della mente di creare immagini, costruire associazioni e collegare informazioni che già conosce con quelle che state imparando. Ogni step vi permette di acquisire nuove conoscenze su temi specifici con esercizi pensati per assimilare l'argomento. Completato da oltre 1.100 illustrazioni riuscirete a memorizzare più di 900 vocaboli base, le regole grammaticali, le coniugazioni e i verbi irregolari.

Pro. Ottimo per memorizzare i termini inglesi.

Contro. Utile per chi si avvicina per la prima volta alla lingua.

Corso di lingua di Freudenstein

Amate viaggiare ma siete un po' arrugginiti con l'inglese? Avete bisogno di rispolverare la grammatica anglosassone in vista di un esame o del ritorno a scuola? Se avete poco tempo e non vedete l'ora di sfoggiare le vostre conoscenze, questo corso fa al caso vostro. Basato su lezioni intensive corredate da quattro CD, vi permette di studiare la lingua mentre siete in auto nel traffico, in palestra o nel vostro tempo libero. I dialoghi basati sulla quotidianità e scenette divertenti, sono divisi per capitoli corredati da esercizi facili e veloci, oltre alla traduzione italiana dei dialoghi e alle spiegazioni delle regole grammaticali per padroneggiare in modo corretto l'inglese in ogni contesto.

Pro. Utile per ascoltarlo in macchina e per rispolverare l'inglese.

Contro. Ideale per chi ha una conoscenza base.

Inglese in 21 giorni di Massimo De Donno

Per chi non sa l'inglese e vuole impararlo in poco tempo, questo corso sfruttando al meglio le potenzialità della mente, applica il famoso metodo Your Magister. Attraverso tecniche mnemoniche e strumenti di apprendimento efficaci vi consentirà di padroneggiare in poco tempo l'inglese basilare. Con un'accurata selezione di vocaboli, regole grammaticali, eccezioni, modi di dire, vi darà tutti gli strumenti per muovervi facilmente nel mondo del lavoro, in ambito scolastico e nel tempo libero. Il kit di utili esercizi in modo semplice e rapido vi porta a cavarvela dalla semplice conversazione al colloquio di lavoro, dalla scrittura di una mail alla lettura di un libro in lingua originale. Il corso può essere arricchito con ulteriori video, esercizi e risposte ai vostri dubbi consultando gratuitamente il sito: inglesein21giorni.it.

Pro. Il libro è ricco di vocaboli e regole grammaticali.

Contro. Bisogna avere delle basi d'inglese.

L'inglese di Anthony Bulger



Se siete alla ricerca di un corso in grado di insegnarvi l'inglese in modo allegro e divertente, questo è quello che fa per voi. Imparare una lingua da autodidatti non è semplice e a volte diventa un po' noioso. Con lo stile leggero e ricco di humor del metodo Assimil riuscirete a padroneggiare l'inglese senza fatica e in modo divertente. Basato sull’assimilazione intuitiva divide il corso in due fasi. Nella prima parte la lingua si impara semplicemente leggendo, ascoltando e ripetendo. Nella seconda parte si mette in pratica tutto ciò che è stato assimilato. Dialoghi vivaci, traduzioni, esercizi, grammatica e approfondimenti culturali vi permetteranno di imparare l'inglese in poco tempo.

Pro. Piccole lezione che facilitano l'apprendimento.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

English Grammar di Raymond Murphy

Per chi ha bisogno di rispolverale le regole o conoscere nuovi termini, questo libro di grammatica inglese è fondamentale. Gli studenti intermedi (B1-B2) possono trarre spunto per affrontare i loro esami dal volume che copre tutta la grammatica richiesta a questo livello. Il libro ricco di spiegazioni semplici e molti esercizi pratici arrivato alla quarta edizione, ha un nuovo design accattivante e un layout chiaro, con esempi rivisti e aggiornati. Nonostante queste novità conserva la chiarezza delle spiegazioni, tanto da essere uno dei libri più usati anche dagli insegnanti.

Pro. Adatto a chi vuole imparare l'inglese da solo.

Contro. Il libro è scritto interamente in inglese.

Imparare l'inglese Racconti Brevi

Perfetto per chi conosce già l'inglese, il volume si basa su una serie di racconti brevi che vi permettono di richiamare alla mente il vostro vocabolario preesistente, mentre i termini appena appresi vengono messi in pratica. Pensato per chi vuole aggiornare il suo inglese o per gli studenti, il libro è così semplice e piacevole che anche i principianti senza nessuna conoscenza possono iniziare ad imparare. Ogni racconto racchiude all'interno aspetti culturali e personaggi europei, perfetti per mantenere la concentrazione ed imparare divertendosi.

Pro. I testi sono facili da capire.

Contro. La traduzione dovrebbe essere più precisa.

Inglese in auto

Avete sempre sognato di passeggiare per le strade di Londra? Con questo libro e la compagnia di Daniel Richards, andrete alla scoperta dei luoghi, dei rumori, degli accenti e dell'atmosfera della capitale britannica, raccontati da un vero londinese. I file audio completati dal booklet rappresenta uno strumento rapido per imparare la lingua inglese. Come? Basta ascoltare i brani audio, successivamente studiare gli script riportati nel volume, completati delle note a lato e per finire potete riascoltare i brani per migliorare la comprensione e la pronuncia dell'inglese.

Pro. Un buon metodo per migliorare la pronuncia.

Contro. Bisogna avere un buon livello d'inglese.

Inglese facile. Grammatica di Alessandra Radicchi

Per chi è alla ricerca di un corso easy in grado di rispolverare le vecchie conoscenze o per chi desidera iniziare lo studio della lingua, questo corso è l'ideale. Il libro di grammatica è completo con più di 1500 esempi tradotti e spiegati in modo chiaro e informale per consentire l’apprendimento semplice e rapido. Il volume può essere portato ovunque, in macchina, a scuola o in viaggio perché è tascabile, leggero e maneggevole.

Pro. Ideale per chi conosce già la lingua.

Contro. Il libro è molto tradizionale.

The Official Cambridge Guide to IELTS

Perfetta per gli studenti con un livello di inglese medio/alto, questa guida ha al suo interno tutti gli esercizi e le regole per prepararvi alla formazione accademica e allo IELTS. Grazie a consigli, suggerimenti e spiegazioni chiare, è possibile migliorare il livello d'inglese. Gli otto test ufficiali, vi acquisire nuove regole passo passo e superare i questionari allo IELTS. Completato da un DVD-ROM con l'audio per gli esercizi di ascolto, le prove pratiche e i video della prova di conversazione potrete approfondire nel modo migliore ogni argomento. Il manuale interattivo consente di scaricare il contenuto del DVD tramite l'app The Official Cambridge Guide to IELTS e avere il manuale sempre con voi in ogni occasione.

Pro. È strutturato per avere una buona preparazione.

Contro. Bisogna avere una solida base d'inglese.

Parlo subito inglese Geronimo Stilton

I bambini imparano in fretta e fin da piccoli è importante fargli padroneggiare una nuova lingua come l'inglese, poi se ad insegnarla è uno dei loro personaggi preferiti, non vedranno l'ora di scoprire nuove parole. Il libro contiene un ampio vocabolario con oltre 2500 termini, 300 frasi e modi di dire utilizzabili nelle occasioni più comuni e quotidiane. Per rendere l'apprendimento più facile, il volume è suddiviso in argomenti e situazioni con testo in inglese, spiegazione in italiano e la pronuncia corretta. Pensato per i più piccoli, può essere utilizzato anche dagli adulti che si avvicinano per la prima volta all'inglese.

Pro. Il manuale è semplice e intuitivo.

Contro. Per alcuni utenti il libro è molto teorico.

Real Listening and Speaking di Miles Craven

Se volete imparare a comunicare e non vedete l'ora di capire tutto durante una conversazione in inglese, allora questo è il libro che fa per voi. Ricco di esercizi pratici vi aiuterà ad acquisire con semplicità il linguaggio e a parlare senza timore. Il libro è completato da un CD audio per apprendere la corretta pronuncia delle parole così sarà sempre più facile parlare e comprendere l'inglese. Il manuale è suddiviso in 14 unità con regole e test per mettervi alla prova e rendervi conto dei progressi raggiunti. Il volume è ottimo in viaggio o a lavoro, perché racchiude all'interno situazioni comuni e quotidiane.

Pro. Il libro è chiaro e semplice.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Real life English di John Peter Sloan

Dopo aver imparato le regole e le strutture grammaticali inglesi, è arrivato il momento di mettere in pratica quello che abbiamo assimilato e questo libro fornisce un aiuto in più! Il manuale vi permette di acquisire nuovi vocaboli e dialoghi legati alla vita quotidiana da utilizzare quando si viaggia o a lavoro. Il libro, non solo vi mostra le frasi più utilizzate, ma vi spiega anche la struttura e il significato delle parole. La presenza di esercizi, inoltre, è importante per memorizzare le parole e capire i progressi raggiunti.

Pro. Il libro è chiaro.

Contro. È adatto a chi ha un buon livello d'inglese.

Advanced Trainer

Se avete un buon livello d'inglese e volete prepararvi al test del Cambridge English Advanced, un manuale utile su cui studiare è questo libro. Il volume è pensato per chi ha voglia di imparare da solo grazie a regole semplici e chiare e ad un ottimo eserciziario per mettere in pratica quanto studiato. Le regole dettagliate, accompagnate da esempi pratici e significativi, sono arricchite da soluzioni agli esercizi con spiegazioni e tracce audio per il listening.

Pro. Il libro è completo e fornisce le spiegazioni agli esercizi.

Contro. Per alcuni utenti il libro deve essere supportato da altri manuali.

I consigli per imparare una lingua velocemente

Imparare una lingua non è semplice, ma neanche impossibile, basta usare il metodo giusto e anche da autodidatti potrete arrivare ad un buon livello, utile per affrontare un viaggio o un colloquio di lavoro. Con l'impegno e piccoli consigli potete padroneggiare l'inglese in ogni situazione.

Avere un obbiettivo

Studiare e dedicarsi ad una nuova lingua può essere un percorso lungo e difficile, ma con la giusta motivazione diventa tutto più facile. Non dovete fare altro che fissarvi un obiettivo e lavorare per raggiungerlo facendo di tutto per parlarla, ascoltarla, leggerla. L'importante è usarla quotidianamente anche per pochi minuti ripetuti più volte al giorno.

Parlare con le persone

Con la diffusione di internet e delle app avere a portata di mano testi o regole è sempre più facile, con pochi click è possibile ampliare il proprio vocabolario e acquistare sicurezza nei propri mezzi. Accanto a questi, non bisogna tralasciare lo speaking, infatti, riuscire a parlare con un madrelingua è un ottimo modo per fissare concetti e parole perché le lingue sono fatte per essere parlate. Se non conoscete un madrelingua, potete cercare un partner con cui intavolare conversazioni, un ottimo modo per fare pratica e per stimolarvi a vicenda. Se proprio non avete nessuno con cui fare convesation, non c'è niente di male a farlo da soli, l'importante è esercitarsi!

Usare vocaboli sempre nuovi

Quando si studia una lingua si cerca di imparare più termini possibili, stilando elenchi che poi rimangono inutilizzati. Anche se annotare le nuove parole è un ottimo metodo per arricchire il linguaggio, questo non basta. Ogni volta che ascoltate o vi imbattete in un termine sconosciuto, dovete usarlo il più possibile in ogni contesto e con tutte le sue accezioni. Approfondite il vocabolo cercando l'aggettivo, il verbo o chiedete ad un madrelingua più informazioni sulla parola, in questo modo vi rimarrà impressa più velocemente.

Liberarsi dagli ostacoli mentali

Per imparare una lingua non importa l'età, per anni si è pensato che solo da piccoli si poteva apprendere facilmente l'inglese, il francese o il tedesco. In realtà quello che aiuta non è l'età ma la mancanza di imbarazzo tipico dei bambini. Solo liberandovi dalla paura di fare errori e di fallire vi sentirete più liberi di imparare. Se siete all'estero parlare, chiedere informazioni, spiegazioni è un buon modo per fare pratica e vincere la paura dell'errore!

