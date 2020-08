Diari scuola, i più divertenti per affrontare in allegria il nuovo anno scolastico

Il diario, oltre ai libri, è l'accessorio indispensabile su cui annotare tutte le attività scolastiche e non. Oltre ai compiti da svolgere come la versione di latino o gli esercizi di matematica, è fondamentale per ricordare gli allenamenti o le lezioni d'inglese.

Il più delle volte diventa anche un mezzo per dare libero sfogo alla propria fantasia e combattere la noia tra una lezione e l'altra. I diari, infatti, permettono di annotare i propri pensieri, di realizzare disegni o piccole caricature, per condividerle con i propri compagni. Per altri, invece, è un modo per sorridere grazie a vignette o immagini divertenti.

La scelta del diario perfetto non è semplice, perché è il "compagno" con cui condividere i mesi dietro ai banchi di scuola. In commercio ci sono diversi modelli, quello con rilegatura a spirale, con copertina rigida, ma anche quello supercolorato dentro e fuori, fino al modello essenziale perfetto per chi vuole riempirlo con le sue frasi preferite.

Ancora non avete scelto quello che fa per voi? Per trovare la vostra agenda in grado di accompagnarvi durante il nuovo anno scolastico, ecco i migliori modelli perfetti per ogni stile e gusto.

Dal 1978, anno di pubblicazione della prima agenda, fino ad oggi, Smemoranda è tra i diari più gettonati. Difficile trovare una classe in cui non ci sia almeno un alunno con quello che è un vero e proprio mito. Il perché? Fin dal suo esordio questo diario ha reso meno noiose le giornate scolastiche con contenuti freschi e giovanili come ad esempio notizie, poesie, canzoni, quiz, disegni e vignette. Appuntare i compiti o le interrogazioni diventa un vero divertimento se accompagnati da una frase divertente. Disponibile in diversi formati, da quello pocket fino al classico modello, potete scegliere tra l'edizione scolastica di sedici mesi, o quella tradizionale di dodici. Non dovete fare altro che mettere nel vostro zaino l'agenda con copertina rigida total black e disegni in rilievo a contrasto. Per personalizzare l'agenda, con il diario scuola avrete in amaggio un uniposca prerfetto per creare disegni o annotare i vostri pensieri.

Un'altra agenda iconica, che da anni accompagna i ragazzi e le ragazze durante i nove lunghi mesi di scuola è senza dubbio Comix. I diari sono caratterizzati da contenuti e copertine originali che riescono ad accontentare tutti i gusti. Disponibile con copertina con tre varianti di colore, la linea è interamente firmata da Sio. Il diario agenda sedici mesi con copertina rigida, è completato da pagine datate in cui la parola d'ordine è colore. Per renderlo unico ed esprimere il vostro stato d'animo, gli adesivi sono fondamentali. In Comix c'è di tutto, dai fumetti, agli influencer ai personaggi più importanti del web, fino ai giochi, per divertirsi anche durante la lezione più noiosa. L'agenda è così piena di contenuti che non riuscirete a farne a meno.

La linea di diari BeYou è pensata per tutti gli studenti che amano lo stile minimal, ma preferiscono personalizzare la propria agenda con frasi, disegni o pensieri. Il modello curato nei minimi dettagli è semplice, ma elegante grazie alla scelta di un design essenziale che punta tutto su colori chiari ed inserti supercolorati. Disponibile nel formato standard è perfetto per chi ama avere l'agenda sempre con sè anche fuori da scuola, infatti, entra perfettamente in ogni borsa. L'agenda è la scelta ideale per chi ha tanto da scrivere e trova ispirazione dalle pagine contraddistinte da una grafica originale, con contenuti digitali ed interattivi. Se amate i meme e divertirvi, gli stikers adesivi con frasi e foto sono perfetti.

Il diario ScuolaZoo è il compagno ideale per affrontare e superare i giorni di scuola, con un pizzico di ironia e divertimento. La nuova agenda prende spunto direttamente da internet, proponendo i migliori meme, le battute più divertenti e i giochi per superare i momenti di noia tra una lezione e l'altra. Per rendere ancora più allegre le ore di lezione ci sono centinaia di adesivi e bigliettini di matematica e fisica e tutte le altre materie, pensati per superare insieme le situazioni più difficili della vita scolastica. Disponibili in sei colori e in due dimensioni diverse, classic e giant, sono perfetti sia per chi ama la versione normale, sia per chi ha tanto da scrivere.

Per chi ama lo stile classico, ma vuole un elemento innovativo e ricercato, i diari della linea Erik, sono ideali. Le agende caratterizzate dalla copertina morbida, hanno una rilegatura ad anelli, pratica e comoda per scrivere ogni pensiero, la chiusura ad elastico poi, permette di avere tutti i bigliettini all'interno senza il rischio di perderli. Formato da innumerevoli fogli suddivisi giornalmente, vi permetterà di annotare tutte le attività da quelle scolastiche a quelle del tempo libero. Disponibile in più lingue come italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese, l'agenda undici mesi, da settembre a giugno, vi accompagnerà durante le ora scolastiche con planning e schedule arricchite da 2 pagine di stickers, 16 separatori con immagini a colore e 5 tasche interne trasparenti in cui conservare tutti i tuoi biglietti preziosi.

Con il diario Skuola.net potete avere un compagno di banco speciale, pensato, realizzato e prodotto da e per gli studenti. L'agenda contiene al suo interno tante idee geniali dalla pagina Salva Studente a quella per tenere sotto controllo la media voto. Oltre ad alcuni tutorial che vi sveleranno come affrontare l'esame di terza media o l'esame di maturità. Inoltre troverete tantissimi foglietti che vi aiuteranno a ripassare velocemente in vista di un compito. Il diario è completato da giochi da tavolo, per non annoiarsi mai durante le ore libere, dalle battute alle barzellette, fino a dritte, curiosità e spazi riservati alla vostra creatività, senza dimenticare meme o i test della personalità. Con gli stickers in fondo al diario, potete personalizzare la copertina, il banco, lo zaino, i quaderni, ad esprimervi in piena libertà.

Per chi ama il vintage questo diario è immancabile tra i banchi di scuola. Realizzata nel formato A6, l'agenda è resa unica da una copertina flessibile laminata, stampata nel formato quadri-cromico in cui troneggia un vinile. Formata da ben 352 pagine potete pianificare ogni momento della giornata in modo semplice ed efficiente grazie alla suddivisione. Ogni foglio ha un quadrato dedicato alle singole ore dalle 7,00 alle 22,00, e avrete lo spazio necessario per pianificare le singole giornate. Il diario stampato su carta FSC, proveniente da fonti responsabili è la scelta ideale per avere un'agenda di design, nel pieno rispetto della natura.

Se volete avere tutto sotto controllo, questo diario è la scelta giusta per voi. Grazie alle dimensioni compatte, questo pratico planner si adatta perfettamente alla vita scolastica. L'agenda si contraddistingue da un calendario della settimana, disponibile su 2 pagine, in modo da avere molto spazio per appunti e annotazioni. Per non dimenticare numeri e contatti, l'apposita rubrica vi permette di annotare tutti gli indirizzi più importanti. Se avete voglia di dare sfogo ai vostri pensieri, le pagine dedicate alle note possono essere riempite con le vostre frasi preferite.

Questa agenda è perfetta sia per la scuola che per l'università, realizzata in formato A5 la copertina flessibile è comoda e leggera, perfetta da conservare nello zaino o nella borsa. Composta da 152 pagine, potrete annotare tutto ciò che vi serve dalla tabella degli orari definitivi ai calendari mensili da settembre 2020 ad agosto 2021. Per non dimenticare nulla potrete scivere tutti i contatti o i compleanni dei vostri amici direttamente nelle liste dedicate. Se avete un'idea o volete prendere appunti, avrete a disposizione uno spazio dedicato alle note.

Se non volete passare inosservati sui banchi di scuola e volete distinguerti dai vostri compagni, l'agenda bastardidentro in edizione limitata è quello che fa per voi. La copertina grafica in rilievo, multicolor è super dinamica, come recita la scritta sul fronte. Perfetta da portare sempre con voi, grazie alle dimensioni 18x14 cm è compatta ma vi permette di annotare tutti gli impegni o i pensieri. I fogli a quadretti arricchiti da divertenti vignette renderanno più divertenti le ore di lezione. Originale e colorata, l'agenda è arricchita da un portachiave fischietto in omaggio da utilizzare durante una partita di calcio o pallavolo.

Le caratteristiche di un diario per la scuola

Orari, compiti e impegni scandiscono le giornate degli studenti, quindi il diario è importante per annotare tutto e non dimenticare nulla. Oltre ad essere un aiuto per gli studenti, l'agenda è un modo per esprimere sè stessi e rendere piacevoli le ore di lezione, quindi la scelta del diario deve essere accurata, ma soprattutto deve rispecchiare la singola personalità. Vediamo cosa prendere in considerazione prima di acquistare un diario.

Tipologia

In commercio ci sono diversi modelli di diari, pensati per rispondere alle necessità degli studenti:

diari minimal : hanno un design neutro, la copertina chiara e le pagine bianche sono la tela perfetta su cui i ragazzi possono dare libero sfogo alla loro fantasia con pensieri, disegni o riflessioni;

: hanno un design neutro, la copertina chiara e le pagine bianche sono la tela perfetta su cui i ragazzi possono dare libero sfogo alla loro fantasia con pensieri, disegni o riflessioni; diari divertenti : per rendere piacevole le giornate scolastiche e svagarsi tra una lezione e l'altra, questi diari sono immancabili. Caratterizzati da vignette, barzellette, meme e adesivi colorati impossibile annoiarsi;

: per rendere piacevole le giornate scolastiche e svagarsi tra una lezione e l'altra, questi diari sono immancabili. Caratterizzati da vignette, barzellette, meme e adesivi colorati impossibile annoiarsi; diari come opere d'arte : paesaggi, dipinti o fotografie possono diventare i protagonisti dei diari e sono pensati per i ragazzi che amano seguire le loro passioni;

: paesaggi, dipinti o fotografie possono diventare i protagonisti dei diari e sono pensati per i ragazzi che amano seguire le loro passioni; diari con personaggi famosi: il calciatore, il cantante o lo youtuber preferito vi possono accompagnare anche a scuola grazie a diari dedicati a loro. Ricchi di fotografie e consigli scoprirete tutto sul vostro idolo.

Dimensioni

Il diario vi accompagna durante l'anno scolastico e ogni vostra attività. Disponibili in diverse versioni come la classica da 9 mesi e quella da 12, negli ultimi anni si è sviluppata anche l'agenda 16 mesi pensata per chi ha bisogno di spazio per tutti gli appunti o i pensieri!

Da avere con voi in ogni occasione, i diari sono disponibili sia nella versione standard comodi da portarli nello zaino, sia in quella compatta per averli in borsa e farvi accompagnare durante gli impegni della giornata.

