Diari bambina, custodi di pensieri e amici fedeli dei mesi scolastici

Sta per iniziare un nuovo anno scolastico, tra gli accessori più importanti per prepararsi al meglio c’è senza dubbio il diario.

Fido compagno e alleato, il diario scuola è molto più di un insieme di pagine su cui annotare i compiti e le verifiche. L’agenda scolastica sempre accanto alle ragazze nei momenti di noia racchiude i loro pensieri e le dediche.

Dai grandi classici ai personaggi più amati, ecco i diari scuola da tenere d’occhio.



Diario Frozen 2



Il diario scuola di Frozen ispirato alle avventure della principessa di ghiaccio, si potranno far rivivere le avventure di Anna ed Elsa durante tutto l’anno. Il modello racchiude le immagini più belle del secondo episodio del cartone e farà contente le piccole perché è possibile scegliere tra due copertine, una con Elsa e la frase "True to myself" e l'altra dedicata ad Anna e la scritta "The next right thing" che di sicuro saranno fonte di ispirazione per le più piccole. Il diario con le sue pagine a quadretti, sarà un valido aiuto su cui segnare i compiti, gli impegni e condividere momenti magici con i compagni di scuola per vivere piacevoli giornate in allegria e divertimento.

Pro. Il diario universale si adatta ad ogni anno.

Contro. Non è possibile scegliere la copertina.

Diario Santoro

Il diario che ha come protagonista Gorjuss, una tenera bambina dai capelli lunghi e lisci e dalle calze a righe conquisterà di sicuro tutte le ragazze. L’agenda scolastica con la copertina rigida e colori tenui è la compagna ideale e super trendy su cui annotare pensieri e attività che impegnano le ragazze durante tutto l’anno scolastico. Le pagine numerate e supercolorate sono completate da immagini differenti giorno dopo giorno. La marcia in più? Con il diario avrete in omaggio una penna profumata per scrivere i compiti o gli appunti in ogni momento e un portachiave con paillettes.

Diario Hello Kitty

Il diario scolastico ha un design accattivante, ispirato al mondo di Hello Kitty. L'iconico gattino con fiocco rosso sull'orecchio, ha un layout settimanale da agosto 2021 a luglio 2022, con pagine ampie per avere tutto lo spazio che serve per appuntare i compiti e le attività del tempo libero, perché include sezioni extra come planning mensile e pianificazione oraria. La rilegatura ad anelli in argento opaco rende il modello pratico, funzionale e glamour! L’agenda è resa unica dalle tasche in cui conservare gli appunti preziosi, dal righello segna pagina, senza dimenticare i separatori con immagini e gli adesivi per dare libero sfogo alla propria fantasia.

Pro. Il diario ha un elastico per chiuderlo.

Contro. Le pagine non hanno righe o quadretti.

Diario cenerentola

Le principesse non possono mancare sui banchi di scuola: Biancaneve e Cenerentola faranno vivere indimenticabili avventure alle piccole principesse tra un’ora di lezione e l’altra. Disponibile in due versioni, potete scegliere tra il modello con Cenerentola su sfondo blu e farfalle e quello con Biancaneve e Cenerentola con brillantini e punti luce per rendere ancora più magico il diario. L'agenda 10 mesi con copertina imbottita e morbida è resistente e robusta, perfetta per essere utilizzata durante tutto l'anno scolastico. Le pagine a quadretti sono ideali per le piccole che devono esercitarsi con la scrittura grazie anche alle pagine ampie e spaziose.

Pro. Il diario è bello e ha le pagine spaziose.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Diario Rainbow High

Ispirato alla web serie ambientata nella visual art school più ambita del mondo dove creatività e talento sono al centro delle attività quotidiane degli studenti, questo diario sarà un compagno inseparabile per le più piccole. Infatti, le Rainbow High sono ragazze determinate, con talento che collaborano per realizzare i propri sogni grazie alla loro amicizia. Il diario riprende la grafica della serie, con sfondo arcobaleno e scritte total white, l’agenda 12 mesi accompagnerà le ragazze non solo nelle ore scolastiche ma anche nei mille impegni fuori casa. Le 320 pagine a quadretti con i disegni delle Raimbow, permetteranno alle bimbe di dare libero sfogo alla creatività.

Pro. Il diario è resistente e colorato.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Diario Snoopy

Snoopy è uno dei personaggi principali della celebre striscia a fumetti Peanuts, creata da Charles M. Schulz, ed è il cane di Charlie Brown. Il divertente personaggio non può mancare nello zaino delle bambine per accompagnarle a scuola, giorno dopo giorno. Realizzato con materiali di qualità, ha una copertina morbida e resistente con rilegatura a spirale per avere la massima flessibilità e portarlo sempre con sé grazie alle dimensioni compatte (16x14 cm) che lo rendono ideale per inserirlo nello zaino o nella borsa. Il diario con struttura giornaliera, da agosto 2021 a giugno 2022, ha pagine curate nei minimi dettagli, ma anche il righello con funzione segnalibro, gli adesivi stickers per personalizzare le pagine, illustrazioni a colori e nella parte posteriore una tasca espandibile in cui conservare foto e biglietti importanti e al sicuro grazie alla chiusura con fascia elastica.

Pro. Il diario ha molto spazio per appunti extra e annotazioni.

Contro. Nelle pagine non ci sono righe.

Diario NA NA NA Surprise

Le NA NA NA Surprise sono delle dolcissime e morbidissime bambole con lunghi capelli da pettinare e di sicuro sono le compagne perfette per le piccole che affrontano per la prima volta l'esperienza scolastica o che vogliono avere il loro personaggio preferito sempre con sé. Il diario ispirato a questi simpatici giocattoli è disponibile in due versioni: con copertina rosa su cui troneggia una delle bambole con i capelli arcobaleno accompagnata da un simpatico unicorno o nella versione blu con due bamboline con un look irresistibile. Le 320 pagine, non datate, sono ricche di contenuti con giochi divertenti, curiosità ed illustrazioni.

Pro. Il diario è bello e ben fatto.

Contro. Non è possibile scegliere la copertina.

Diario con koala

Tenero e simpatico, il koala di sicuro conquisterà ogni bambina pronta a condividere la sua esperienza scolastica con il simpatico animaletto che troneggia sul diario. Oltre al marsupiale australiano, il diario è disponibile con l'immagine del Panda Magic e di Miss Unicorn! Il modello colorato e divertente nella versione 10 mesi, ha a disposizione 352 pagine su cui annotare compiti, appunti e i pensieri personali. Inoltre, il formato standard permette di portarlo con sè in ogni occasione, a scuola o nel tempo libero.

Diario WWF

Per le amanti degli animali, tornare a scuola sarà ancora più divertente condividendo le ore di lezione con il diario WWF. Il modello dalle dimensioni standard, è caratterizzato da una simpatica copertina in cui gli animali sono i protagonisti, dall'orsacchiotto, ai leoncini fino alle tigri, avrete solo l'imbarazzo della scelta. L'esterno morbido al tatto, racchiude all'interno 352 pagine stampate a colori ricche di contenuti, curiosità e giochi sul mondo della natura da scoprire giorno dopo giorno in compagnia dei compagni di scuola.

Pro. Diario ben fatto e con le date.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Diario BeYou Charlotte M.

Diventata famosa grazie ai video su Youtube, Charlotte M. in poco tempo ha conquistato il cuore delle più piccole che non vedono l'ora di avere nello zaino il diario ispirato alla giovane star del web. Il modello personalizzato ha la copertina trasparente per proteggerla e custodirla durante il corso dell'anno. Il layout accattivante ha giorni e numeri con una nuova grafica trandy e alla moda, mentre gli angoli tondi sono stati pensati per non rovinare la copertina e i fogli. Il diario ricco di sticker da attaccare sulle pagine permetteranno alle ragazze di personalizzare il diario e renderlo unico.

Pro. Il diario è di qualità e con materiali ben fatti.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

