Diari scuola, compagni inseparabili per ogni alunno

La scelta del diario scuola è molto personale! Alcuni preferiscono la copertina morbida e soffice, altri quella rigida dalle linee squadrate.

Molti considerano le pagine bianche una tela su cui poter dare libero sfogo alla propria fantasia per altri invece, è impossibile separarsi dai propri eroi tanto da portarli impressi anche sulle pagine dell’agenda scolastica.

La scelta del diario che accompagnerà i bambini durante l’intero anno deve essere fatta con cura, quindi scopriamo insieme i trend dei diari scuola per il 2021/22!

Diario scuola Calciatori

Il calcio è lo sport a cui i bambini non riescono a resistere. La Panini, storica azienda di figurine, ha deciso di creare il diario 12 mesi interamente dedicato a uno degli sport più popolari del nostro paese. L'edizione speciale, a 60 anni esatti dalla prima assoluta, diventa un accessorio scuola da collezione. La copertina rigida imbottita racchiude pagine a quadretti ricche di curiosità calcistiche, per appuntare tutti i compiti, ma anche la classifica dei calciatori preferiti, inoltre, il diario scuola è dotato di un pratico segnalibro per ritrovare subito la pagina che interessa. A rendere ancora più speciale questa agenda c'è un pratico regalo: un portachiave calcio in metallo.

Pro. Il diario è ben fatto.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Diario di una Schiappa

L'agenda ispirata alle avventure de "Il diario di una schiappa" approda sui banchi di scuola per accompagnare i ragazzi durante l'intero anno scolastico. Il modello colorato ha una simpatica copertina con i protagonisti della saga disegnati in bianco e nero! Le pagine a righe datate propongono disegni e divertenti vignette ispirate alle avventure di Greg, lo studente giorno dopo giorno affronta le media grazie agli amici e al sostegno dei genitori e dei fratelli. Il diario dodici mesi assicura il divertimento e renderà ogni giorno di scuola coinvolgente ed emozionante.

Diario Dragon Ball

Gli amanti di Dragon Ball non riusciranno a resistere al diario scuola 2021/22 con i loro personaggi preferiti. L’agenda con copertina morbida e super colorata, è rilegata con anelli metallizzati e chiusa da un pratico elastico per non perdere il contenuto. Il layout giornaliero da agosto 2021 a giugno 2022, permette di organizzare al meglio le attività quotidiane perché assicura spazio extra ed è fornito di planning annuale, pianificazione oraria, pianificazione attivitá, calendario annuale 2020/2021 con giorni festivi, mappe e spazio per contatti. Oltre al righello con funzione segna pagina, il diario scuola 2021/22 è dotato di 5 tasche per conservare i post-it, i separatori con immagini e i fogli con gli adesivi di Dragon Ball e i suoi amici.

Pro. Il diario è ricco di immagini e foto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Diario Scuolazoo

Disponibile solo nel formato più grande questo diario renderà indimenticabile ogni girono di scuola. Allegro e divertente, potete scegliere tra tre simpatiche copertine: con un allegro unicorno, con una navicella spaziale e con uno zombie, tutti accompagnati da una simpatica frase. Il diario scuola oltre ad avere le classiche pagine numerate, è arricchito da biglietti staccabili, simpatici meme, rubriche con giochi e adesivi per personalizzare ogni pagina o i quaderni preferiti. Il diario è ideale per chi ama trascorrere il tempo in allegria con gli amici e i compagni di scuola.

Pro. Il design è semplice ed originale.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Diario Harry Potter

Il maghetto più amato di sempre lascia i banchi di Hogwarts per approdare sul diario scuola dei suoi fan! La copertina con l'immagine di Harry Potter in versione fumetto è perfetta per rendere ogni giorno di scuola indimenticabile e allegro. L’agenda con rilegatura a spirale è pratica e funzionale, ma soprattutto permette di portare il diario sempre con voi e utilizzarlo in ogni momento per prendere appunti o scrivere un pensiero. Il modello con pagine ampie e senza righe consente di prendere appunti, scrivere compiti o annotare le attività del giorno così da organizzare e pianificare gli impegni quotidiani. Il righello segna pagina e il divisorio a tema Harry Potter aiuterà a tenere in ordine ogni sezione dell’agenda, mentre gli adesivi con il maghetto possono essere applicati sui quaderni o sugli astucci.

Pro. La copertina è plastificata.

Contro. Le scritte sono in inglese.

Il Fantadiario dei Me contro Te

Il diario ufficiale di Me Contro Te, sarà immancabile all'interno dello zaino. L'agenda vi accompagnerà durante il corso dell'anno con tante sorprese, giochi e curiosità! Colorato e divertente è pronto per seguirvi passo dopo passo tra compiti, impegni scolastici ed è perfetto per regalarvi tante pagine da riempire con dediche e disegni da condividere con i vostri compagni. Il Fantadiario Me contro Te, inoltre, è pensato per custodire i vostri segreti e rendere la scuola divertire come non mai.

Pro. Copertina rigida ed è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il diario è un po' pesante.

Diario Dinsieme

Sempre dal mondo di Youtube arrivano altri due protagonisti amati dai più piccoli che renderanno l'anno scolastico indimenticabile. Eick e Dominick con i loro video freschi e con le loro challenge daranno un tocco in più alla giornata scolastica dei bimbi. La copertina super colorata racchiude al suo interno, oltre alle pagine classiche su cui annotare compiti appunti e disegni, tantissimi giochi con cui trascorrere il tempo in compagnia dei compagni di scuola. Il modello dalle dimensioni standard può essere portato comodamente nello zaino senza ingombro.

Pro. Il diario è bello e ricco di contenuti.

Contro. I giorni non sono indicati in modo chiaro.

Diario Fortinite

Gli appassionati del gioco Fortinite, non vedranno l'ora di andare a scuola in compagnia del diario ispirato al loro videogioco preferito. Con questa agenda potranno vivere le avventure preferite presenti all'interno del gioco, ma direttamente sui banchi di scuola. Il diario 12 mesi ha una copertina rigida e imbottita disponibile in differenti fantasie, dal camouflage blu, al simpatico volto di un lama, fino al protagonista del gioco. Il modello plastificato, ha 320 pagine tutte a colori, ricche di immagini del di gioco più famoso ed è pensato per pianificare le giornate di studio, annotare i compiti, tutto all'insegna del divertimento. Con il suo formato di 13,5x18,5 cm, il diario è perfetto per chi è alle prime armi e ha bisogno di pagine ampie per esercitarsi con la grafia.

Pro. Il diario è bello e colorato.

Contro. I clienti che hanno acquistato il diario non hanno riscontrato difetti.

Diario Amici cucciolotti

Gli animali sono i migliori amici dell'uomo e soprattutto dei bambini che possono condividere con loro sempre nuove avventure. Per avere un simpatico cucciolo anche a scuola, i piccoli non resisteranno a questo diario, con pagine colorate piene di fumetti divertenti, simpatiche strisciolette di Westie, giochi e tante attività da svolgere tra una pausa e l'altra. Le pagine a quadretti sono pensate per i piccoli che si avvicinano alla scrittura e hanno bisogno di un aiuto in più, mentre la copertina imbottita, stampata su carta lucida, è completata da stickers per personalizzare non solo il diario, ma anche i quaderni o lo zaino.

Pro. Il diario è bello e istruttivo.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

