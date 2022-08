Il rientro a scuola diventa smart con le tavolette e i display interattivi Wacom

Settembre è sempre più vicino e con lui anche l’inizio della scuola! Per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico oltre ad acquistare i libri, i ragazzi hanno bisogno di avere accessori in grado di facilitare le loro attività.

Con Wacom il back to school sarà smart e all’insegna della tecnologia grazie a tavolette che facilitano le differenti attività quotidiane. Adatti anche agli adulti vediamo i display interattivi per rendere il ritorno a scuola e in ufficio più divertente.

Wacom One

I display interattivi con penna, come Wacom One, sono soluzioni molto utili per il mondo dell’istruzione, con il suo schermo da 13 pollici il device è anche l'alleato perfetto per prendere appunti o rendere più interessanti le presentazioni, potendo disegnare, sottolineare o annotare i documenti che si hanno sul computer. È inoltre l’ideale anche per firmare documenti digitali senza doverli stampare e scannerizzare in seguito, un aspetto particolarmente utile ora che molte aziende stanno optando per modalità di lavoro ibride, alternando giornate lavorative in ufficio e in smartworking.

One by Wacom



La tavoletta One by Wacom è il primo dispositivo Wacom completamente compatibile con i Chromebook e dotata di certificazione “Works With Chromebook”. Questo tipo di device sono diventati strumenti molto utili e interessanti nel mondo dell'istruzione, soprattutto nelle scuole superiori, perché sono molto semplici e permettono di imparare in modo naturale. One by Wacom è dotata di penna che non necessita di batterie e in grado di collegarsi al computer senza bisogno di driver, permettendo di lavorare in gruppo, sia in classe che a distanza, in modo interattivo. La penna, sensibile alla pressione, ergonomica e reattiva, offre agli utenti un modo naturale per scrivere, disegnare o modificare i contenuti direttamente sul proprio personal computer.

Wacom Cintiq Pro 16



Il display interattivo Wacom Cintiq Pro 16 rappresenta la soluzione ideale per artisti digitali e professionisti dell'illustrazione, del design o della fotografia, che possono finalmente liberare la loro creatività artistica lasciando che la penna scorra sullo schermo come se fosse una vera tela. Wacom Cintiq Pro 16 offre prestazioni ottimizzate con risoluzione 4K e colori vividi per un'esperienza artistica più accurata e realistica che mai. Il display con penna offre un'ergonomia migliorata per lunghe ore di lavoro creativo. Inoltre i tasti ExpressKey sono posizionati sul retro, dove normalmente gli utenti pongono le mani durante il lavoro, e consentono un feedback aptico per un uso facile e intuitivo e un ritmo di lavoro efficiente. Grazie al suo design elegante e compatto, il nuovo device Wacom Cintiq Pro 16 non è solo un potente strumento creativo per i professionisti, ma anche un'ottima aggiunta a qualsiasi spazio di lavoro creativo.

