Rientro a scuola: le migliori box porta pranzo per bambini e bambine

Per mangiare in modo sano e gustoso ecco i porta pranzo economici, sostenibili e coloratissimi, per pranzi e merende a scuola

La merenda a scuola è un momento importantissimo nella giornata di bambini e bambine, non solo perché rappresenta una pausa tra una materia e l'altra, ma anche perché è fondamentale per la crescita dei più piccoli, aiutandoli a rimanere mentalmente attivi e a combattere il rischio di obesità.

Per far sì che le merende e i pranzi dei bambini risultino sani, freschi e completi, diventa quindi importantissimo l'acquisto di una lunch box: una scatola porta alimenti in grado di mantenerne intatte temperatura e proprietà.

Pratiche ed economiche, le box porta pranzo sono l'ideale per portare a scuola spuntini sani come frutta e verdura oppure pasti casalinghi, permettendoti di dire addio a merendine preconfezionate e snack poco sani, possono essere comodamente portati nello zaino senza il rischio di sporcarlo con eventuali residui di cibo, hanno prezzi abbastanza contenuti e ti permettono di risparmiare notevolmente per tutta la durata dell'anno scolastico.

Economiche e sostenibili, in plastica o in acciaio, coloratissime o con il logo dei personaggi cartoon preferiti, ecco le migliori proposte ed offerte per bambini e bambine che puoi trovare on line, dai porta merende ai porta pranzo, passando per borse termiche, contenitori per spuntini e porta sandwich.

Porta pranzo con unicorno rosa

Un piccolo porta pranzo, pratico e coloratissimo, con stampa di un unicorno che vola su un arcobaleno. Questa box è realizzata in plastica, con uno scomparto principale e due comodi scomparti interni, piccoli e removibili; inoltre, è dotata anche di una guarnizione interna, è prodotta in Germania e risulta robusta, resistente e abbastanza spaziosa.

Pro:

comoda e capiente;

facile da aprire e da chiudere.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Porta pranzo con logo di Batman

Ispirato ai celebri personaggi del mondo DC Comics e con licenza ufficiale, il porta pranzo con logo di Batman è un contenitore per alimenti ideale per portare il pranzo o la merenda a scuola. Realizzata in plastica PP (polipropilene), comoda e capiente (dimensioni 22 x 13 cm), questa box contiene al suo interno forchetta e coltello ed è lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in microonde.

Pro:

capiente e robusta;

lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in microonde;

logo di Batman accurato e ben realizzato.

Contro:

non ha divisori o scomparti interni.

Porta pranzo con 3 scomparti interni

Disponibile in 5 fantasie diverse, il porta pranzo di Com-Four si caratterizza per i 3 scomparti interni, richiudibili a chiave separatamente, così da mantenere gli alimenti separati e freschi più a lungo. Dal design accattivante, con stampe accurate e coloratissime, è realizzato in plastica, è comodo da portare nello zaino grazie alle pratiche dimensioni (17 x 13 x 10 cm) ed è l'ideale per trasportare tantissimi alimenti diversi senza perdite o sprechi.

Pro:

comoda, spaziosa e ampia;

materiali di buona qualità.

Contro:

non adatta al trasporto di alimenti liquidi.

Set con borsa termica e 4 contenitori porta pranzo

Tatay Urban Food Casual è un set comodo e ben realizzato, disponibile in diversi colori e fantasie, che si compone di una borsa termica e 4 contenitori porta pranzo, di diverse forme e dimensioni. La borsa (dimensioni: 225 mmx100 mmx220 mm) è impermeabile, è realizzata con un triplo strato di materiale - un primo strato di tessuto in poliestere resistente 100%, un secondo strato di spugna termica ed un terzo strato di foglio di alluminio – ed è dotata di maniglia, tracolla estensibile, una tasca laterale interna, dove poter riporre anche del ghiaccio per tenere fresco il cibo, e una tasca laterale esterna con chiusura in velcro.

I 4 contenitori, invece, sono realizzati in plastica alimentare priva di BPA, hanno una chiusura ermetica e sono adatti per microonde (100° C massimo), frigorifero (-40° C minimo) e lavastoviglie.

Pro:

cuciture e cerniere robuste;

chiusure ermetiche;

ottimo rapporto qualità prezzo;

borsa termica pratica e maneggevole.

Contro:

non mantiene il cibo caldo nel tempo, ma i contenitori possono essere inseriti nel microonde.

Borsa termica con doppio scomparto e porta bottiglia

Disponibile in 6 fantasie diverse, perfette sia per i bambini che per le bambine, questa borsa termica si caratterizza per le stampe coloratissime e per essere davvero comoda, grazie allo scomparto principale dotato di chiusura con cerniera e alle due tasche esterne, una con chiusura a cerniera e una porta bottiglia, per mantenere separati e sempre freschi alimenti diversi e liquidi.

Realizzata esternamente in poliestere 600D ed internamente in PE espanso da 5 mm, questa borsa è rivestita in PEVA, un tessuto impermeabile e coibentato per uso termico fresco e caldo; inoltre, risulta leggera e comoda da trasportare (dimensioni 10.2 x 4.1 x 8.3 cm) ed è dotata di una pratica maniglia e di una tracolla regolabile.

Pro:

di buona fattura e ben realizzata;

stampa accurata e colorata;

leggera, comoda e capiente;

impermeabile e con un ottimo isolamento termico.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Borsa termica con doppio scomparto

La borsa termica di Fringoo è molto comoda, spaziosa e facile da aprire a da chiudere, grazie alla presenza dei due ampi scomparti con chiusura a cerniera e ai tiralampo in gomma. Disponibile in 9 fantasie diverse, perfette sia per i bambini che per le bambine, questa borsa termica è di ottima qualità, risulta leggera e facile da lavare ed è provvista di un morbido manico imbottito, che ne facilita il trasporto; inoltre, è completamente isolata termicamente, garantisce resistenza e durabilità nel tempo, ha una struttura flessibile che le permette di essere ripiegata e riposta nella borsa o nello zaino dopo l'uso ed è ideale per trasportare cibo, bevande, frutta e snack, permettendoti di sistemare e dividere i cibi caldi da quelli freddi grazie ai due scomparti separati.

Pro:

cerniere robuste, manico comodo e struttura flessibile;

capiente, resistente e di buona fattura;

facile da pulire ed esteticamente molto carina.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Set porta pranzo con 5 scomparti, borsa termica e borraccia

Realizzato con materiali per uso alimentare, senza BPA, senza PVC e approvati dalla FDA, questo set per il pranzo si compone di una lunch box, una borsa termica e una borraccia. La borsa termica ha una maniglia per il trasporto ed è molto comoda, mentre la borraccia è priva di beccuccio: per bere bisognerà svitare il tappo. Infine, la box porta pranzo è dotata di un vassoio interno con 5 scomparti, così che gli alimenti possano essere trasportati in modo pulito, separati e preparati per i bambini, di un sistema con due chiusure ermetiche a misura di bambino, facile da aprire e da chiudere anche per i più piccoli, di bordi rivestiti in gomma e di un design colorato, molto robusto e a prova di caduta, così da resistere bene agli urti accidentali. Inoltre, il vassoio interno è rimovibile e può essere inserito nel forno a microonde (2-4 minuti a 248 ° C), nella lavastoviglie e nel congelatore (≧ -4 ℉).

Pro:

set completo, ben fatto e di qualità;

porta pranzo con scompartimenti di dimensioni ottimali, ermetica e comoda da lavare;

con scompartimenti di dimensioni ottimali, ermetica e comoda da lavare; borsa con isolamento termico.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Porta pranzo con 4 scomparti interni impilabili

Disponibile in 3 colori diversi, perfetti sia per i bambini che per le bambine, questo porta pranzo bento è composto da 2 livelli, ed ogni livello può essere diviso in 2 parti, per un totale di 4 scomparti impilabili, due in acciaio inossidabile e due in polietilene alimentare, tutti privi di BPA e conformi agli standard FDA. Ecologica, resistente, comoda da trasportare (dimensioni 21 x 14.2 x 10 cm) e facile da pulire, i vassoi in acciaio sono estraibili con facilità, per pulizia accurata, ed è dotata di un anello antiperdita in silicone rimovibile e di una chiusura stagna a 4 ganci, facili da aprire e da chiudere. Inoltre, nella confezione è compreso un cucchiaino bianco in plastica dura, e gli scomparti in polietilene alimentare possono essere inseriti nel forno a microonde.

Pro:

ottima qualità;

comoda e compatta, è perfetta per essere trasportata nello zaino;

capiente ed ermetica;

esteticamente ben realizzata;

facile da pulire, comoda da aprire e chiudere per i bambini.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Set di 3 porta merenda multicolore

Questo coloratissimo set di 3 contenitori è l'ideale per la merenda o per portare spuntini e stuzzichini a scuola. Adatti a lavastoviglie, forno a microonde (senza coperchio), frigo e freezer, questi contenitori (1.55 x 15 x 12.4 cm) sono impilabili, dotati di sistema Klip it Easy Clip di chiusura e sono progettati e prodotti in Nuova Zelanda, senza BPA e ftalati.

Pro:

versatili e colorati;

facili da aprire e chiudere;

buona chiusura ermetica;

solidi e resistenti.

Contro:

non adatti per il trasporto di alimenti liquidi.

Set di 2 porta sandwich e snack con interno in alluminio

Questo set si compone di due sacchetti termici multiuso (dimensioni 19x19 cm), ideali per portare a scuola sandwich, snack e merende. Disponibili in 4 versioni, con fantasie e colori diversi, questi sacchetti porta sandwich sono coloratissimi e sono riutilizzabili, ecologici, privi di BPA e prodotti tossici, sicuri al 100% e adatti al trasporto di alimenti. Inoltre, sono regolabili e pieghevoli, con esterno in tessuto e chiusura a velcro ed internamente realizzati in alluminio termico, ideale per la conservazione degli alimenti, e si possono lavare facilmente, sia a mano che in lavastoviglie.

Pro:

dimensioni comode per il trasporto;

facile da usare e da lavare;

mantiene bene la temperatura degli alimenti

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Contenitore per frutta con ghiaccio

Snips Fruit Ice è un contenitore da 0,5 lt refrigerato ideale per trasportare frutta, macedonia, verdura, yougurt e pappe. La tavoletta refrigerante posta nel sotto-coperchio interno consente di mantenere gli alimenti al fresco per oltre 2 ore, mentre il cucchiaino in plastica colorata rende il contenitore particolarmente pratico da portare con sé. Adatto al congelamento (massimo -18°C) e all'uso in microonde (senza coperchio max 400 w per max 3 minuti) e lavabile in lavastoviglie, questo contenitore è poi un prodotto made in Italy, privo di BPA e ha una chiusura di sicurezza sul tappo, per evitare perdite accidentali.

Pro:

comodo per trasportare frutta, verdura, yogurt, macedonie e molto altro;

pratico ed efficiente;

prodotto made in Italy;

facile da aprire e chiudere anche per i bambini.

Contro:

chiusura e cerniera possono risultare fragili.

Thermos per bambini porta pranzo

Pratico, molto comodo, ermetico e resistente, questo thermos per bambini (dimensioni: 9 x 9 x 15 cm, capacità: 450 ml) è un ottimo prodotto, capace di mantenere gli alimenti sia caldi che freddi (8h caldo/5h freddo), senza alterarne gusto e proprietà. Disponibile in 3 colori diversi e con certificazione CE, non rilascia sostanze tossiche come BPA e Ftalati ed è dotato di un doppio strato di acciaio inossidabile isolante + alluminio, guarnizione in silicone alimentare, chiusura ermetica, per evitare perdite qualora venisse capovolto in borsa o nello zaino di scuola, fondo in gomma antiscivolo e cucchiaio in acciaio inossidabile pratico e pieghevole da inserire nel tappo ermetico. Inoltre, questo thermos è riutilizzabile, versatile e facile da pulire con una spugnetta sotto l'acqua calda; tuttavia, non è adatto al lavaggio in lavastoviglie o all’utilizzo in microonde.

Pro:

di qualità, comodo, compatto e funzionale;

ottima tenuta caldo/freddo;

solido e pratico;

ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro:

il cucchiaio può risultare scomodo per i bambini più piccoli;

più piccoli; non lavabile in lavastoviglie;

il prodotto viene inviato senza alcun tipo di imballaggio per non inquinare l'ambiente, ma può risultare poco igienico: è bene quindi lavarlo accuratamente prima dell’utilizzo, soprattutto da parte dei più piccoli.

Come scegliere le lunch box migliori

Per poter scegliere le migliori box porta pranzo e merenda è necessario conoscere alcuni fattori importanti, così da riuscire ad individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Prima di tutto, iniziamo con il capire quali sono le varie tipologie di porta pranzo:

Lunch box base : una scatola realizzata in nylon o in materiale impermeabile, adatta alla conservazione e al trasporto di un singolo pranzo o di una merenda , priva di divisori e di isolamento termico.

: una scatola realizzata in nylon o in materiale impermeabile, adatta alla conservazione e al trasporto di un singolo o di una , priva di divisori e di isolamento termico. Porta pranzo termica : ideale per portare tantissimi alimenti diversi, la lunch box termica permette di conservare il cibo alla sua temperatura, che sia fredda o calda; inoltre, possono essere utili anche per trasportare i liquidi e sono generalmente resistenti ad eventuali colpi e urti.

: ideale per portare tantissimi alimenti diversi, la lunch box termica permette di conservare il cibo alla sua temperatura, che sia fredda o calda; inoltre, possono essere utili anche per trasportare i liquidi e sono generalmente resistenti ad eventuali colpi e urti. Porta pranzo con vassoi porzionati : perfetti per seguire una dieta varia ed equilibrata, i porta pranzo con vassoi porzionati sono progettati per poter contenere alimenti vari, frutta e snack, tenendoli però divisi tra loro.

: perfetti per seguire una dieta varia ed equilibrata, i con vassoi porzionati sono progettati per poter contenere alimenti vari, frutta e snack, tenendoli però divisi tra loro. Lunch box bento: originaria del Giappone, la box bento è ormai utilizzatissima in tutto il mondo, grazie alla presenza di vari scomparti impilabili, che la rendono molto comoda; inoltre, sono particolarmente indicate per i bambini e gli scomparti disponibili consentono una facile disposizione dei vari cibi diversi tra loro, senza che si mescolino.

Dopo aver individuato la giusta tipologia di porta pranzo per le nostre esigenze, tra le caratteristiche importanti da tenere in considerazione per poter scegliere i migliori box porta pranzo troviamo:

Il materiale di costruzione - generalmente realizzate con materiali privi di BPA e sostanze tossiche, le migliori borse porta pranzo saranno solide e robuste, così da evitare che i cibi si possano schiacciare durante il trasporto e per resistere ad eventuali urti e cadute, e sono dotate di chiusura ermetica, così da risultare a prova di perdite. Tieni conto che le box per il pranzo in acciaio inossidabile, alluminio o stagno sono quelle più resistenti ma non sono adatte ad essere usate dentro un forno a microonde, mentre quelle realizzate in plastica risultano molto leggere, ma è più facile che si rompano in caso di urti o cadute. La presenza di scomparti e contenitori separati - gli scomparti e i contenitori separati risultano molto utili per impedire che gli alimenti possano mescolarsi tra loro; inoltre, i divisori ti permettono di mantenere separati i diversi alimenti e di creare differenti porzioni da assumere durante l’arco di una giornata. Isolamento termico - l'isolamento termico è una caratteristica fondamentale se si ha la necessità di mantenere i cibi al caldo o al fresco, ma anche in presenza di alimenti facilmente deperibili, che possono diventare non commestibili se non correttamente refrigerati. Maniglia e/o tracolla - la maniglia e la tracolla sono due accessori molto importanti per trasportare la lunch box comodamente a mano o in spalla; al contrario, risulteranno poco utili se dovrai trasportare la tua box porta pranzo in una borsa o nello zaino. Facilità di uso e pulizia - soprattutto se il porta pranzo è destinato ai bambini, è molto importante sceglierne uno che sia di facile apertura e sicuro da chiudere; ancora più comoda per i più piccoli può essere la presenza di una cerniera. Inoltre, per una pulizia facile e veloce, opta per quei modelli che possono essere comodamente lavati sia a mano che in lavastoviglie.

