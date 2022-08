I prodotti e gli accessori da non perdere per il back to school 2022

Il ritorno a scuola può essere difficile e se a questo aggiungiamo anche la corsa agli acquisti diventa davvero stressante, ma quest’anno bastano pochi click e avrai tutto quello che ti serve direttamente a casa.

Fino al 1°ottobre, Amazon mette a disposizione di studenti e genitori la vetrina “Ritorno a scuola”, uno spazio dedicato a tutti i prodotti indispensabili per il rientro, dalla primaria fino all’università. Migliaia di articoli come materiale di cancelleria ed elettronica, oltre ai libri di testo, per prepararsi al meglio e rimanere al passo con i nuovi trend.

Dal diario più cool agli accessori tech di ultima generazione, ogni prodotto può essere ricercato comodamente in base alla categoria, in più, grazie alla funzione “Acquista per età”, puoi filtrare ulteriormente la ricerca e trovare velocemente tutto ciò di cui hai bisogno. Scopri come non farti trovare impreparato.

L'indispensabile per le scuole elementari

Iniziare al meglio la scuola elementare permetterà ai piccoli di vivere serenamente la prima esperienza dietro i banchi di scuola o il rientro dopo mesi di vacanza, per un back to school all'insegna del divertimento, vediamo gli accessori immancabili.

Pennarelli Turbo Giotto

Colorati, sicuri e lavabili, i pennarelli Giotto sono i compagni ideali per colorare le giornate dei più piccoli. La confezione da 36 ha al suo interno pennarelli con la punta fine antirientro del diametro di 2,8 cm, perfetta anche per i piccoli alle prime armi con i colori. Le tinte brillanti e accese renderanno i disegni dei bambini una vera e propria opera d'arte.

Copri quaderni

I primi quaderni sono importanti e meritano di essere conservati al meglio, per non farli rovinare non puoi rinunciare ai copri quaderni A4 con etichetta per riconoscere facilmente il notebook di cui hai bisogno. Le alette ripiegate e le tasche interne aderiscono perfettamente al quaderno per un risultato impeccabile.

Astuccio tre scomparti

Matite, penne e pennarelli non sono mai abbastanza a scuola e per avere sempre tutto a portata di mano, nello zaino dei più piccoli non può mancare l'astuccio, poi, se è quello a tre scomparti è davvero irrinunciabile. Il modello contiene al suo interno 1 penna a sfera cancellabile Tratto Cancellik blu, 1 penna a sfera Tratto rossa, 18 pastelli a colori Giotto Laccato Tondo, 18 pennarelli Giotto Turbo Color, 1 matita grafite Lyra, 1 colla Giotto Stick, 1 gomma, 1 temperino, 1 righello, 1 forbice in metallo con maniglia in plastica. In questo modo i piccoli potranno imparare e divertirsi.

Zaino Harry Potter

Il mago più famoso di sempre è il compagno ideale per stare accanto ai bambini durante la loro esperienza scolastica, per questo lo zaino con stampa all over in cui oltre a Harry Potter i sono i personaggi della saga è tra gli accessori da avere assolutamente! Il modello formato da una tasca principale in cui conservare i libri, ne ha una frontale per i piccoli oggetti e due laterali in rete per tenere al sicuro le borracce d'acqua o l'ombrello.

Scuole medie: back to school con stile

Alle scuole medie i ragazzi sono più grandi e sono alla ricerca di accessori pratici, ma anche alla moda così da avere uno stile unico.

Diario Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tra le influencer più seguite e amate e quest'anno renderà il tuo ritorno a scuola divertente e glam grazie alla collezione firmata in collaborazione con Pigna e al diario fluffy. L'agenda 16 mesi ha una copertina realizzata in morbido peluche con l'iconico Eyelike e di sicuro non passerà inosservata. Le pagine colorate nelle classiche tinte amate dall'influencer (azzurro e rosa) possono essere personalizzate con gli stickers gommosi in 3D inclusi nella confezione.

Zaino Pepe Jeans

Lo zaino per i ragazzi delle scuole medie è il compagno perfetto da avere sempre con sé a scuola e nel tempo libero. Per questo hanno bisogno di un modello versatile, ma in grado di esprimere la loro personalità e quello di Pepe Jeans racchiude entrambe le caratteristiche. Lo zaino disponibile in differenti colori permette di scegliere quello che ti piace di più, un accessorio grande e capiente pronto a ospitare tutti gli oggetti di cui hai bisogno, come l'astuccio in dotazione in cui conservare penne e matite. Lo schienale rinforzato e gli spallacci larghi e regolabili consentono di indossarlo anche diverse ore consecutive con il massimo del comfort.

Colori Stabilo Arty

A scuola o nel tempo libero, colorare è una delle attività preferite dei ragazzi e con il set formato da 36 colori della Stabilo sarà tutto molto più semplice. La punta in metallo garantisce resistenza e stabilità, permette di creare linee perfette ed è ideale per scrivere, colorare, disegnare e lavorare con righelli, squadre e stencil. Il tratto intenso e luminoso farà emergere ogni dettaglio per un risultato impeccabile.

Set compasso

Realizzare disegni perfetti può essere impegnativo se non utilizzi gli accessori giusti, ma con il set formato da compasso e squadra potrai avere risultati precisi e senza sbavature ogni volta che devi realizzare un disegno tecnico. Il compasso facile da regolare, ha al suo interno anche una prolunga, un adattatore universale, un supporto per rapidografo, un astuccio con mine e un ago di ricambio per disegnare ogni tipo di progetto.

L'indispensabile per le scuole superiori e l'università

Durante le scuole superiori o l'università, gli accessori diventano essenziali con un occhio allo stile. Per essere trendy tra una lezione e l'altra ecco alcuni must have.

Astuccio Eastpak

L'astuccio nel corso delle scuole si trasforma, mentre da piccoli è pieno di pastelli e pennarelli, alle scuole superiori i ragazzi prediligono un modello essenziale. Quello della Eastpak rappresenta al meglio la necessità dei più giovani di avere un accessorio funzionale e pratico pronto per essere conservato nello zaino o nella borsa.

Maxi quaderni con spirale

Alle scuole superiori o all'università ci sono numerose materie e per prendere appunti, nello zaino non può assolutamente mancare il maxi quaderno con spirale. Il set formato da 5 pezzi, ha copertine in differenti colori, così da poter scegliere una tinta diversa in base alla materia! Pratico e comodo è realizzato con carta interna 80 gr.

Zaino Johnny Urban

Per affrontare i differenti impegni della giornata, lo zaino deve essere capiente, pratico e versatile e il modello Johnny Urban combina la semplicità di una borsa sportiva con la funzione avvolgibile per scegliere le dimensioni in base alle tue necessità. Realizzato in tessuto riciclato da bottiglie, è idrorepellente perfetto per mantenere asciutto e al sicuro il contenuto.

Tappetino per il mouse

I ragazzi trascorrono molto tempo davanti al computer, quindi per loro è importante avere accessori comodi e che si prendano cura della loro salute. Il tappetino per il mouse con supporto per il polso realizzato in memory foam e base in gomma antiscivolo, consente di utilizzare il pc anche diverse ore di seguito riducendo ogni tipo di fastidio.

Il ritorno a scuola all'insegna delle offerte



Se sei uno studente universitario, puoi usufruire di sconti e vantaggi esclusivi con Prime Student disponibile a € 2,49 al mese (invece di € 4,99), con un periodo di uso gratuito di 90 giorni. Non solo consegne rapide: con Prime Student se ti abboni hai anche accesso immediato a Prime Video, Amazon Music, promozioni esclusive e molto altro ancora.

I nati nel 2003 possono utilizzare il Bonus Cultura su Amazon.it per acquistare tutti i prodotti contrassegnati dalla dicitura 18app come, ad esempio:

Invece, i docenti in possesso della Carta del Docente, potranno decidere di spendere il bonus su Amazon.it, in prodotti venduti e spediti da Amazon, per acquisti nelle categorie

Per saperne di più sulla Carta del docente e come utilizzarla su Amazon.it è possibile consultare il seguente link.

Per gli acquisti dell'ultimo minuto da ricevere in tempo per il suono della prima campanella, con Prime i clienti troveranno prodotti disponibili per la consegna il giorno successivo o, in alcune aree, addirittura in giornata, senza costi aggiuntivi di spedizione.