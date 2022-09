Cosa mettere nello zaino il primo giorno di scuola superiore

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico gli studenti iniziano a pensare ai libri, ma soprattutto agli accessori a cui non possono rinunciare dietro ai banchi di scuola. Penne, quaderni e diari sono importanti non solo durante le scuole elementari e medie, ma anche alle superiori.

Il primo giorno di scuola è un'occasione importante ricca di emozioni e per affrontarla al meglio bisogna sapere cosa portare con te a lezione. Per non farti trovare impreparato ecco gli indispensabili da avere nello zaino.

Diario

Il diario è immancabile a scuola, se nel corso delle elementari e delle medie viene utilizzato soprattutto per annotare i compiti, alle superiori diventa il mezzo attraverso il quale esprimere sé stessi. La Smemoranda è l’agenda che ha conquistato intere generazioni grazie al suo stile semplice ed essenziale e alle pagine che permettono di annotare compiti, disegni o pensieri. Il diario 16 mesi con le sue 544 pagine, ospita interviste e racconti dei personaggi più amati come cantanti, scrittori, star del web e dello spettacolo oltre a playlist musicali, fumetti e citazioni d’autore. Disponibile in differenti colori e formati, devi solo scegliere quello che preferisci.

Pro. Il diario è resistente e ben fatto.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Astuccio

Alle superiori gli studenti non hanno bisogno di molti accessori come succede per i bambini delle elementari e delle medie, per questo non c’è bisogno di un astuccio con differenti scomparti, ma basta un modello a bustina. Quello della Monocromo ha uno stile essenziale con i bordi arrotondati e una grande capacità per contenere penne, matite e piccoli accessori al sicuro grazie anche alla chiusura centrale con zip. Realizzato in silicone, è disponibile nei colori pastello per avere un accessorio bello ed elegante.

Pro. L’astuccio è bello e facile da lavare.

Contro. Per alcuni utenti non è molto capiente.

Set scuola

Il primo giorno di scuola, come durante tutto l’anno, è importante prendere appunti e per farlo bisogna avere matite, penne ed evidenziatori a portata di mano. Per essere sicuri di avere l’indispensabile da utilizzare nel corso dei nove mesi, puoi scegliere il set scuola, adatto anche all’ufficio, composto da 8 penne a sfera Paper Mate che assicurano una scrittura fluida, 4 penne a sfera Paper Mate InkJoy in nero, blu, rosso, verde, 1 penna retrattile Paper Mate InkJoy Quatro a 4 colori (nero, blu, rosso, verde). Oltre alle penne nel set ci sono 4 pennarelli Sharpie S-Note, 5 matite meccaniche Paper Mate Artio e un nastro di correzione Paper Mate.

Pro. Il set è ben fornito.

Contro. Per alcuni utenti l’inchiostro non dura molto.

Quaderni per appunti

I primi giorni di scuola si tende a prendere appunti e per non perdere quel che dicono i professori, il quaderno deve essere inserito assolutamente all’interno dello zaino. Il modello nel formato maxi e con legatura a spirale, permette di annotare tutto quello che vuoi in modo confortevole grazie alla possibilità di staccare i fogli e inserirli all’interno di un raccoglitore.

Pro. I quaderni hanno pagine con carta resistente.

Contro. Per alcuni utenti i margini sono troppo ampi.

Borraccia termica

All’inizio della scuola le temperature sono ancora alte e per dissetarti rispettando l’ambiente, nello zaino devi inserire una borraccia termica. Il modello realizzato in acciaio inossidabile 18/8 per uso alimentare non è tossico perché privo di BPA. Completato da due tappi, quello sportivo per bere al volo e con una sola mano, l’altro in bambù per mantenere l’acqua calda o fredda permette di idratarti a scuola o nel tempo libero.

Pro. La bottiglia termica è funzionale e comoda.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

