I dizionari immancabili sui banchi di scuola

Libri e calcolatrici sono tutti strumenti che aiutano gli studenti a comprendere meglio la materia. Tra questi non possiamo dimenticare il vocabolario.

Anche se ormai sembra datato, grazie ai contenuti di qualità, alle note, alle traduzioni e ai supporti digitali è l’aiuto indispensabile per ogni studente.

Dal primo vocabolario fino a quello bilingue è la fonte su cui fare affidamento dalle elementari fino alle superiori o all’università. Scopriamo insieme i dizionari indispensabili per gli alunni.

Il nuovo Devoto-Oli junior

Il vocabolario pensato per gli studenti delle elementari, aiuta i giovani alunni nella prima esperienza con un dizionario. Il volume oltre a contenere le voci più comuni, è arricchito da approfondimenti ortografici, grammaticali e da tavole per la coniugazione dei verbi. Al testo cartaceo viene affiancato un cd per avere la versione digitale del dizionario sempre a portata di mano ed è compatibile con Windows, Mac e Linux, inoltre può essere scaricato sul proprio computer più altri due. La versione digitale contiene l'audio con la pronuncia corretta di tutte le voci, comprese quelle straniere, la coniugazione completa di tutti i verbi e le mappe concettuali navigabili di famiglie di parole che coinvolgono 2.500 voci.

Pro. La grafica è semplice e si consulta facilmente.

Contro. Le pagine sono sottili.

Lo Zingarelli Minore

Gli studenti delle scuole medie e superiori troveranno nel vocabolario un valido aiuto per approfondire e conoscere a fondo la lingua italiana. Il volume di rapida consultazione riesce a sciogliere in un attimo dubbi ortografici o sintattici. Le tavole di abbreviazione, di prefissi o di unità di misura completano il volume. Per averlo sempre con voi, il dizionario include anche la versione digitale.

Il Vocabolario della Lingua Latina

Per gli studenti alle prese con la lingua latina il vocabolario è l’alleato ideale. Il testo presenta numerosi vocaboli legati all’area classica, letteraria o epigrafica. Le voci più difficili sono racchiuse all’interno di tabelle riassuntive per avere tutto sotto controllo. Il vocabolario è arricchito con la rubrica "Storie di parole" in cui c'è l'evoluzione del significato di alcune parole durante il passaggio dal latino all'italiano. Con questo dizionario è possibile avere la versione digitale per Windows e Macintosh, scaricabili online o sull'app dedicata.

Pro. Il vocabolario è facile da consultare.

Contro. Il dizionario ha la copertina flessibile.

Il Ragazzini 2021. Dizionario inglese

Il vocabolario è adatto agli studenti della scuola superiore o a chi vuole approfondire la conoscenza dell’inglese. Il volume oltre a fornire risposte esaurienti ai quesiti inglesi è un valido aiuto nelle traduzioni grazie all’inserimento di termini da poco entrati nel lessico comune. Il vocabolario è arricchito dalla versione digitale, è adatto agli studenti della scuola secondaria e dell'università, ai traduttori e ai professionisti perché fornisce risposte precise e affidabili sulla lingua inglese. Contiene tutte le nuove parole e locuzioni più importanti oltre alle accezioni di parole comuni accompagnate con note esplicative sulle origini dei neologismi.

Pro. Il dizionario è dettagliato.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti

Dizionario di francese

Il dizionario è adatto agli studenti delle scuole medie e superiori e a chi è alle prime armi con il francese ma vuole approfondire la conoscenza della lingua d’oltralpe. Il vocabolario contiene tutte le parole e le accezioni nuove più importanti, sia del francese che dell’italiano come il linguaggio di Internet, termini economici, nuove accezioni di parole comuni, oppure parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese. Grazie all’app a disposizione è possibile consultare il volume sul telefono o sul tablet.

Pro. Contiene molti approfondimenti sulle singole parole.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Dizionario di tedesco

Imparare il tedesco o approfondire la conoscenza di alcuni termini è semplice con questo dizionario! Adatto a tutti gli studenti a partire dalla scuola secondaria è ricco di nuovi contenuti come i falsi amici, note d'uso lessicale e di civiltà. Il vocabolario offre una selezione di lemmi, che spaziano da quelli del lessico di base, segnalati con un rombo, fino ai più complessi o specialistici. Nel dizionario smart, sono presenti anche numerosi esempi e neologismi del tedesco e dell'italiano moderni, utili per esprimersi in maniera corretta in ogni situazione e all'estero.

Pro. Il dizionario è molto approfondito.

Contro. Le pagine sono sottili.

Dizionario spagnolo

Per approfondire facilmente la lingua parlata e scritta, questo dizionario di spagnolo è un aiuto indispensabile sui banchi di scuola. Composto da 70 000 voci, accezioni, inoltre, è arricchito da esempi, locuzioni, espressioni idiomatiche, termini tecnici e varianti dello spagnolo d’America. Il volume, fornisce un utile aiuto per imparare le particolarità e le irregolarità grammaticali, la trascrizione fonetica per una corretta pronuncia e le tavole di coniugazione dei verbi.

Dizionario dei sinonimi e dei contrari

Il dizionario dei sinonimi e contrari è adatto per tutti coloro che vogliono arricchire il proprio lessico, in particolare è ideale sia per gli studenti sia per i professionisti. Il vocabolario ha all'interno circa 870 schede di sfumature e significato che analizzano gruppi di parole per consigliarne l'uso in base al contesto. Facile da portare sempre con sé, il dizionario è leggero e pratico grazie alla copertina flessibile.

Pro. È facile da consultare.

Contro. Per alcuni utenti contiene pochi termini.

Dizionario per bambini

Il dizionario di italiano è pensato per i bambini dai 5 agli 8 anni di età, con contenuti e presentazione adatte a loro. Il vocabolario contiene 20.000 voci selezionate e sezioni esplicative per la divisione in sillabe, la coniugazione dei verbi irregolari, informazioni grammaticali, tavole dei verbi, modi di dire, curiosità, proverbi, sinonimi e contrari. Per fornire tutti gli strumenti principali, il dizionario ha al suo interno anche la terminologia di base scientifica, tecnica ed informatica. La veste grafica chiara ed accessibile, è stata realizzata per gli alunni che si avvicinano per la prima volta allo studio della lingua italiana.

Pro. Il dizionario è semplice ed intuitivo.

Contro. Per alcuni utenti contiene pochi vocaboli.

Dizionario tascabile

Il dizionario tascabile di italiano è un vocabolario con definizioni ed esempi semplici e concisi, pronto per essere portato sempre con sé a scuola o all'università senza avere ingombri. Il volume leggero e pratico contiene al suo interno parole d’uso frequente e i neologismi più significativi, 3700 esempi, frasi idiomatiche e sfumature di significato. Inoltre, il dizionario fornisce esempi di plurali irregolari, ma anche la coniugazione dei verbi difficili o irregolari.

Pro. Piccolo, maneggevole e approfondito.

Contro. Per alcuni utenti i caratteri sono un po' piccoli.

