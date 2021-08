I migliori zaini asilo 2021 per il ritorno a scuola delle bambine

Il preparativi per il primo giorno di asilo sono un’esperienza emozionante sia per i genitori, che per i piccoli. L’accessorio che non può mancare e che accompagnerà la vostra bimba nella sua prima avventura all’asilo è lo zainetto.

Per non farvi cogliere impreparati vi presentiamo alcuni modelli che di sicuro conquisteranno le piccole scolarette!



Zaino a tema bradipo

Dal volto divertente e sornione, il bradipo è l'animale tenero e simpatico che accompagnerà le piccole nella sua prima esperienza all’asilo. La grande tasca permette di inserire il contenuto comodamente, mentre quella frontale è perfetta per inserire la merenda grazie al rivestimento isolante. Per dissetarsi tra una gioco e l'altro, lo zaino è completato da una tasca laterale in cui inserire la bottiglietta termica. Gli spallacci comodi e regolabili si adattano alla corporatura delle bambine per avere un accessorio pratico e confortevole. La zip con tiranti a forma di foglia e la targhetta di riconoscimento rendono unico il modello.

Pro. Lo zaino è bello e la tasca con rivestimento isolante è comoda.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon



Zaino a forma di coniglio

Il simpatico zainetto a forma di coniglietto è soffice come un peluche. Le piccole non vedranno l'ora di andare alla scuola materna e portare con loro l'indispensabile per divertirsi in compagnia delle loro amichette. Il modello, infatti, è capiente e può ospitare all'interno libri, vestiti e snack! Perfetto per essere indossato per diverse ore, lo schienale traspirante e gli spallacci regolabili consentono di usarlo sia all’asilo che durante le gite. Il tessuto oltre ad essere morbido può essere facilmente lavato in lavatrice senza perdere colore.

Pro. Lo zaino ha due tasche separate ampie e versatili.

Contro. Per alcuni utenti è molto piccolo.

Scopri di più su Amazon



Zaino con disegno in 3D

Lo zainetto in tela caratterizzato da colori brillanti e accesi, è reso unico da un simpatico coniglio in 3D che farà felice ogni bambina. La stampa all over con coniglietti, poi, di sicuro conquisterà le piccole che non vedranno l'ora di indossare lo zainetto. Capiente ed impermeabile è in grado di contenere il corredo d’asilo e gli spuntini senza il rischio di fuoriuscite. Il materiale resistente è adatto a tutte le stagioni e ad ogni condizione atmosferica. Lo schienale con mesh traspirante e le spalline regolabili sono pensate per accompagnare le piccole in tutte le loro attività.

Pro. Comodo e capiente.

Contro. Per alcuni utenti i morsetti delle bretelle sono deboli.

Scopri di più su Amazon

Zaino a tema farfalla

Colori pastello ma brillanti e dettagli in 3D rendono unico e super glam questo zainetto! Realizzato in nylon di alta qualità e poliestere resistente, il modello è leggero, morbido, pratico e traspirante, ideale per evitare irritazioni alla pelle dei bambini. Perfetto per l’asilo può essere usato anche per viaggi ed escursioni. Grazie alla superficie lavabile bastano pochi gesti e tornerà come nuovo. La doppia cerniera liscia e gli spallacci regolabili offrono supporto e comfort.

Pro. Lo zaino è bello

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon



Zaino a forma di orso

Lo zaino a forma di orso in tessuto Oxford è traspirante e super leggero. Disponibile in quattro diverse tonalità come rosa e celeste per chi ama i colori accesi, blu per uno stile classico, mentre in rosso per non passare inosservate. Curato nei minimi dettagli, le simpatiche orecchie con stampa a strisce e il musetto sullo zainetto, di sicuro conquisteranno le più piccole. L'ampia tasca con due zip, permette di sistemare il contenuto comodamente e in poco tempo. Il cordoncino anti allontanamento in dotazione, consente di avere sempre vicino e sotto controllo la piccola.

Pro. Lo zaino è dotato di allacciatura di sicurezza sul davanti.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Scopri di più su Amazon

Zaino unicorno

Il magico mondo degli unicorni, affascina le piccole che non vedono l'ora di andare all'asilo con questo simpatico zainetto. Il modello morbido e super leggero accontenta i gusti dei bambini perché sono disponibili differenti soggetti come il drago, l'elefanteo l'ape adatti sia per i maschietti che per le femminucce. La cerniera resistente e le bretelle regolabili, fanno dello zaino un modello robusto che si adatta alla corporatura delle più piccole.

Pro. Lo zaino è bello e curato nei dettagli.

Contro. Per alcuni clienti è un po' piccolo.

Scopri di più su Amazon

Zaino Aristogatti

Le piccole a cui piacciono i gatti non riusciranno a resistere a questo simpaticissimo zainetto dedicato agli Aristogatti. Il modello nei classici colori rosa e bianco, riporta l'immagine di Marie con orecchie e fiocco 3D, insieme alle strisce di colore rosa ed il suo nome realizzato con glitter argentati. Lo zaino con ampio scomparto centrale, ha una tasca frontale capiente e una laterale in rete per contenere al suo interno bottiglie e bevande.

Pro. Design carino e accattivante.

Contro. Per alcuni utenti lo zainetto è piccolo.

Scopri di più su Amazon

Zaino Minnie

I personaggi della Disney, sono tra i preferiti dei bambini e tra le più amate c'è senza dubbio Minnie. La fidanzata di Topolino, non può mancare tra gli accessori per la scuola e per far contente le più piccole un regalo perfetto è lo zainetto con il volto di Minnie. Per renderlo unico il fiocco e le orecchie sono in 3D mentre il resto dello zaino è realizzato in materiali morbidi e leggeri. Dotato di una tasca centrale con cerniera, è perfetto per accompagnarle all'asilo o nel tempo libero.

Pro. Lo zaino è curato nei particolari e ha ottime rifiniture.

Contro. Il modello è adatto alla scuola materna.

Scopri di più su Amazon



Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!