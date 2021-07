Gli zaini più belli per il ritorno a scuola delle bimbe

Astucci, diari e libri sono indispensabili durante le ore scolastiche. Anche se il sole, il caldo e le giornate passate in riva al mare sono ancora nel vivo, non bisogna farsi trovare impreparati al ritorno a scuola! È arrivato il momento di iniziare a comprare i primi accessori.

Tra questi il più importante è senza dubbio lo zaino. Trolley o zainetti, con personaggi delle favole o con fiocchi, le tipologia tra cui scegliere sono davvero tante. Per non rischiare di sbagliare vi consigliamo i modelli più di tendenza che di sicuro conquisteranno tutte le bambine.

Per chi vuole perdersi nel mondo delle fate

Per le bambine che amano le Winx lo zaino ispirato al mondo delle fate è la scelta perfetta. La grafica personalizzata e i colori vivaci faranno sentire le piccole di tendenza e alla moda. Gli spallacci regolabili e imbottiti, associati alla struttura ergonomica fanno della cartella la scelta sicura e confortevole. Il modello dotato di cerniera laterale apribile, permette di aumentare la grandezza dello zaino e di creare un nuovo scomparto. Completato da pratici moschettoni colorati posti sul fronte, permetteranno di prendere velocemente tutto ciò che è contenuto all'interno. Lo zaino oltre ad essere bello e pratico fa felice le bambine con due gadget irrinunciabili. Le piccole potranno ascoltare la loro musica preferita, al riparo dal freddo, con gli auricolari e la fascia da collo in dotazione.

Pro. Il design è bello e colorato.

Contro. Per alcuni utenti lo schienale è un po' rigido.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per chi ama lo stile romantico

Il design riesce ad unire lo stile elegante e raffinato, con la praticità di tutti i giorni. Lo zaino con stampa pois all over, disponibile in diverse colorazioni come rosso, nero, rosa e azzurro riesce ad accontentare i gusti di tutte le bambine che si sentiranno sempre alla moda. Il modello completato da un romantico fiocco e divertenti stemmi con lettering fanno della cartelle un modello veramente cool. Grande e spazioso è pensato per contenere al suo interno tutti i libri e gli accessori di cui la piccola ha bisogno. Gli spallacci imbottiti e traspiranti e lo schienale ergonomico a S garantiscono comfort e sicurezza, perfetto da usare anche durante il tempo libero. Il set è completato da una borsetta in cui conservare il pranzo e lo spuntino e una piccola borsa a tracolla per riporre smartphone e chiavi.

Pro. Lo zaino è capiente e dotato di accessori.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per avere il massimo del comfort

Tra libri, quaderni e diari, il ritorno a scuola potrebbe essere faticoso, ma con lo zaino con le rotelle, la piccola affronterà il rientro comodamente e senza fatica. Lo zaino progettato ergonomicamente, ha spallacci e schienali traspiranti per ridurre la sudorazione anche durante le giornate particolarmente calde. Quando la piccola sarà stanca lo zaino si trasforma in un pratico trolley grazie alla piattaforma removibile. Le ruote del carrellino sono dotate del sistema Soft Carry per ridurre l'impatto al suolo e affrontare senza problemi ogni tipo di terreno. La cartella multispazio è capiente e in grado di conservare tutto ciò che serve per affrontare la giornata scolastica o un viaggio con mamma e papà.

Pro. Lo zaino è capiente e le cuciture resistenti.

Contro. Per alcuni utenti il velcro che regge lo zaino al carrello è poco stabile.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per le piccole che amano Elsa e Anna

Elsa e Anna sono le protagoniste di questo comodo e pratico zaino che di sicuro conquisterà tutte le fan del cartone. Basta aprire la pratica cerniera laterale e potrete inserire comodamente tutto quello che volete all'interno dello zaino. Gli spallacci imbottiti, rivestiti con rete traspirante e lo schienale preformato assicurano comfort e resistenza. Lo zaino al suo interno contiene una sorpresa speciale per tutte le bambine: un astuccio allungato per matite, colori e pennarelli, facile da aprire e chiudere grazie alla zip con impugnatura in gomma a forma di fiocco di neve è realizzato in polietilene, un materiale resistente rinforzato sugli angoli. L'altra sorpresa è una borsa morbida, ideale per contenere i pranzi o le merende dei bambini, può essere utilizzato anche per riporre i giocattoli, la corda permette ai bambini di aprire e chiudere lo zaino da soli.

Pro. Zaino comodo e leggero.

Contro. Non contiene tasche laterali.

Scopri di più su Amazon

Per entrare nel magico mondo degli unicorni

Per affrontare il ritorno a scuola nel modo migliore, il mondo degli unicorni è perfetto. I simpatici cavalli mitologici renderanno magico il primo giorno di scuola. Lo zaino grande è capiente può contenere libri, ombrelli e un computer portatile. Il modello realizzato in poliestere di alta qualità è resistente e leggero, riducendo il peso complessivo perfetto per usarlo quotidianamente a scuola. Il modello multitasche permette di avere tutto ciò che serve alla piccola sempre in ordine e a portata di mano. Il dorso traspirante e gli spallacci regolabili sono completati da una striscia riflettente per essere visibile in ogni momento della giornata. Il set oltre allo zaino è composto da un portapenna in cui conservare matite e colori, pronti per essere usati e dare libero sfogo alla fantasia della piccola. Con la borsa pranzo, ogni bambina potrà mangiare la merenda o un piccolo snack con uno stile irresistibile.

Pro. Le tasche interne permettono di organizzare al meglio il contenuto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Scopri di più su Amazon

Ideale per chi preferisce il mondo LOL

Le divertenti bamboline contenute all'interno di una sfera, hanno conquistato tutte le bambine. Per vivere ogni giorno una magica sorpresa, lo zaino dedicato al mondo delle LOL è perfetto. Il modello estensibile è curato nei minimi dettagli. Oltre ad avere una grafica che lascerà le piccole senza parole, lo zaino è arricchito da una pratica cerniera, una volta aperta lo zaino diventerà più grande, in grado di contenere al suo interno l'indispensabile per affrontare al meglio il primo giorno di scuola. Per vivere serenamente l'anno scolastico, lo zaino è completato dallo schienale "Comfort back" e spallacci imbottiti, che allevieranno il peso sulla schiena.

Pro. Lo zaino è resistente e comodo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Scopri di più su Amazon

Per le piccole che adorano gli animali

Per le piccole che adorano gli animali, questo zaino supercolorato è ideale. Il modello estensibile è realizzato in resistente tessuto poliestere preformato con fondo integrato, spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante. La marcia in più? Lo zaino ha 3 pattine calamitate con differenti espressioni: occhi con paillettes reversibili, il volto di una volpe e un buffo panda, per avere ogni giorno uno zaino differente ed essere sempre alla moda. Il modello è completato da un simpatico regalo per le più piccole: un irresistibile astuccio con tre scomparti, che contiene al suo interno tutto il necessario per scrivere, disegnare o colorare.

Pro. Lo zaino ha lo schienale ergonomico.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama le Gorjuss

Gorjuss, la tenera bambina dai capelli lunghi e lisci e dalle calze a righe diventa la protagonista di questo zaino, che di sicuro conquisterà le più piccole. Il modello dalle linee arrotondate, è super colorato e disponibile in quattro versioni, ognuno con un personaggio differente per accontentare i gusti di ogni ragazza. La marcia in più? Curato nei minimi dettagli ha inserti in 3D che lo rendono unico e di tendenza. Lo zaino con due tasche una per i libri e l'altra per gli accessori, è pratico e comodo ed è dotato di una sezione imbottita per riporre il notebook. Gli spallacci imbottiti e regolabili, si adattano allo schienale, inoltre grazie alla maniglia superiore, è predisposto per adattarsi al trolley.

Pro. Il tessuto e le cuciture sono resistenti.

Contro. Lo zaino ha una capienza media.

Scopri di più su Amazon

Per chi vuole uno zaino super colorato

I colori e le tinte accese trasmettono allegria, per affrontare la scuola nel modo migliore, lo zaino colorato è la scelta immancabile. Il modello a fondo rosa con stampa all over, è arricchito da stelle e arcobaleni perfetti per chi non vuole passare inosservato. Lo zaino multitasche, permette di conservare all'interno tutto quello di cui le piccole hanno bisogno a scuola o durante il tempo libero. Lo schienale traspirante di alta qualità, assorbe e permette allo zaino di rimanere asciutto e di accompagnare le bimbe durante le loro attività quotidiane.

Pro. Gli spallacci sono comodi e le cerniere resistenti.

Contro. Per alcuni utenti non è molto grande.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama le paillettes

Paillettes e lustrini conquistano ogni bambina e per farle sentire alla moda anche quando vanno a scuola, questo zaino le accompagnerà durante il percorso di studi. La deliziosa sirena rende il modello di tendenza ed elegante! Le paillettes reversibili, permettono alle piccole di creare parole e motivi e dare così libero sfogo alla fantasia. Il grande scomparto interno è pensato per contenere il laptop, mentre le tasche laterali glitterate sono perfette per inserire la borraccia o l'ombrello senza correre il rischio di perderle, grazie all'elastico. Completato da uno schienale imbottito in schiuma, dal fondo e dalla tracolla rinforzata, regolabile e resistente, lo zaino ha una targhetta interna su cui scrivere i dati per evitare di smarrirlo.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere lo zaino

Per le più piccole scegliere lo zaino vuol dire acquistare il modello del proprio personaggio preferito, ma in realtà i fattori per avere un accessorio adatto alle loro esigenze e in grado di accompagnarle durante la crescita sono altri. Vediamo come scegliere uno zaino per la scuola.

Dimensioni

Le dimensioni sono il primo aspetto da prendere in considerazione perché lo zaino deve essere sufficientemente grande da contenere i libri e gli accessori, ma non troppo da diventare scomodo da indossare. In quest'ultimo caso il contenuto potrebbe muoversi e il peso distribuirsi in modo scorretto. La soluzione ideale è un modello che non superi i 45 cm, inoltre meglio scegliere quello estendibile, così a seconda delle necessità può essere ampliato o meno.

Per quanto riguarda la capacità, non deve mai andare oltre i 30 litri perché quelli troppo piccoli rischiano di essere utilizzati per un breve periodo, mentre quelli troppo grandi possono diventare molto pesanti da trasportare.

Struttura

Lo zaino per essere comodo deve avere delle caratteristiche come:

Schienale : deve essere rigido ed ergonomico per proteggere la schiena del piccolo e seguire la naturale conformazione del corpo così da avere una distribuzione equilibrata del peso. Inoltre, deve essere realizzato in materiale traspirante

: deve essere rigido ed ergonomico per proteggere la schiena del piccolo e seguire la naturale conformazione del corpo così da avere una distribuzione equilibrata del peso. Inoltre, deve essere realizzato in materiale traspirante Spallacci : anche questi, come lo schienale, devono essere imbottiti e traspiranti. La maggior parte sono regolabili, permettono di adattarsi alla corporatura dei piccoli e di accompagnarli durante la crescita

: anche questi, come lo schienale, devono essere imbottiti e traspiranti. La maggior parte sono regolabili, permettono di adattarsi alla corporatura dei piccoli e di accompagnarli durante la crescita Fondo : deve essere rigido perché così lo zaino può rimanere in verticale durante le ore di lezione e permettere di inserire o prendere i libri facilmente

: deve essere rigido perché così lo zaino può rimanere in verticale durante le ore di lezione e permettere di inserire o prendere i libri facilmente Tasche: la presenza di tasche o scomparti è importante per avere il contenuto sempre in ordine. Queste possono essere interne in modo da dividere il pc dal resto dei libri, o di separare i volumi più pesanti dai quaderni. Le tasche esterne, invece, consentono di separare la merenda dai libri o dalle chiavi e trovare tutto quello che serve in pochi secondi

Materiali

Gli zaini vengono utilizzati ogni giorno, per questo i materiali sono molto importanti. È fondamentale utilizzare quelli resistenti per evitare che si strappino e che si consumino con il tempo e il peso, lo stesso vale per le cuciture e le cerniere.

Inoltre, è fondamentale scegliere materiali traspiranti, per quanto riguarda lo schienale e gli spallacci, mentre impermeabili nella parte anteriore, per evitare che il contenuto si rovini in caso di pioggia.

Leggi anche

L’indispensabile per rendere il ritorno a scuola allegro e colorato

Gli astucci più trendy per le bambine

Primo giorno di scuola elementare: cosa mettere nello zainetto