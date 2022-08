Zaino scuola, il modello per sentirsi a proprio agio a scuola e nel tempo libero

L’inizio delle scuole superiori è un momento importante, hai voglia di fare nuove amicizie e il look in questa fase dell’adolescenza è fondamentale.

Oltre all’outfit, devi rivolgere particolare attenzione anche agli accessori per la scuola, come quaderni, diari, ma soprattutto gli zaini. Con loro puoi affrontare l'anno scolastico e non solo, sono i compagni ideali durante il tempo libero quando svolgi le tue attività preferite.

Scegliere lo zaino giusto non è semplice, esistono tanti modelli e tutto dipende dai tuoi gusti personali! Questo non vuol dire tralasciare il comfort e la resistenza.

Gli zaini devono essere capienti, per conservare all’interno tutti i libri di cui hai bisogno, ma nello stesso tempo non devono gravare sulla schiena e mettere a rischio la tua salute. I migliori modelli devono essere ergonomici con spallacci imbottiti.

Dopo aver visto i migliori zaini per le ragazze, non resta che scegliere il modello più resistente adatto alla tua personalità e iniziare la scuola con il look giusto.

Perfetto per la scuola e il tempo libero

Lo zaino Old Skool Vans è il modello perfetto per affrontare l’anno scolastico in totale comodità e per accompagnarti anche nel tempo libero. La struttura ampia e capiente, può contenere al suo interno tutti gli accessori di cui hai bisogno dietro i banchi di scuola e quelli per le tue attività extrascolastiche. L’ampia tasca principale, ha al suo interno un comodo divisorio per un rapido accesso a tutti gli oggetti che devi avere sempre a portata di mano. La chiusura a zip, poi, permette di aprire lo zaino con estrema facilità, la tasca frontale è pensata per conservare al suo interno oggetti di piccole dimensioni come portafogli, portapenne o smartphone. Infine, il modello total black è reso unico dal logo a contrasto in bianco.

Pro. Lo zaino capiente.

Contro. Per alcuni utenti il modello non ha il fondo rinforzato.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile minimal

Se sei alla ricerca di uno zaino che si adatti alla scuola e alle attività del tempo libero, questo modello fa al caso tuo, lo stile minimal ed essenziale, rende lo zaino perfetto per ogni situazione. Disponibile in diverse nuance come il classico nero, grigio e bianco, perfetto se ami un look essenziale o super colorati grazie ai modelli in rosso, azzurro e blu. Lo zaino leggero e resistente ha uno scomparto principale con chiusura a doppia zip e una tasca piccola interna con cerniera, se sei tra quelli che non riesce a fare a meno del laptop, il modello dotato di uno scomparto interno imbottito, ti permette di averlo sempre con te in totale sicurezza. Inoltre, se sei un tipo sportivo o vuoi dedicarti a diverse attività nel tempo libero, le tasche laterali in rete, sono pensate per contenere all’interno borracce e snack e tutto quello che ti serve per svolgere i tuoi hobby. Non resta che regolare gli spallacci imbottiti e iniziare una nuova avventura.

Pro. Il modello è dotato di diverse tasche.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Ideale per la scuola e i viaggi

Lo zaino riesce a coniugare praticità e funzionalità con uno stile semplice ed elegante. Il modello leggero e resistente è realizzato in poliestere impermeabile, perfetto per portarlo con te anche durante i giorni di pioggia, senza il rischio di far bagnare libri e quaderni. Lo zaino in poliestere, decorato con un diamante di pelle sintetica, è completato da una cerniera curata nei minimi dettagli, grazie ai tiranti extra lunghi avrai una presa salda per aprire e chiudere facilmente la cerniera. Completato da tasche laterali, queste sono ideali per trasportare le bottiglie d’acqua e concederti una piccola pausa tra un'attività e l'altra. Infine, i pannelli posteriori e gli spallacci completamente imbottiti, offrono il massimo comfort sulla schiena.

Pro. Lo zaino è leggero e comodo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per un look sempre diverso

Ami avere un look diverso ogni giorno? Vuoi uno zaino che si adatti al tuo outfit, in ogni occasione? Allora il modello che fa per te è quello double face. Con un solo accessorio avrai due zaini da sfoggiare in base alle occasioni. Basta staccare lo schienale, rovesciare lo zaino e riattaccare la parte posteriore per avere con te un nuovo modello. Le tasche su entrambe le facciate ti permettono di sistemare tutto ciò che ti serve in modo semplice e facile. Gli spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante, sono pensati per avere il massimo del comfort anche nelle giornate più calde, inoltre, se ami la musica e non riesci a farne a meno, grazie alle cuffie stereo soft touch incluse, potrai ascoltarla dove vuoi.

Pro. Lo zaino è resistente, leggero e molto bello.

Contro. Per alcuni utenti le cuffie non sono abbinate.

Scopri di più su Amazon

Per chi non vuole passare inosservato

Se preferisci uno stile minimal, ma non ami passare inosservato, questo zaino è perfetto. Il modello total black è caratterizzato da un simpatico disegno manga, basta indossarlo di giorno e dopo aver assorbito la luce del sole anche per 10-20 minuti, lo zaino sarà luminoso per brillare e avere il massimo della sicurezza di sera. La zaino in tessuto Oxford resistente e di alta qualità, è grande e durevole, infatti, le spalline grandi, compatte e regolabili oltre ad essere resistenti, sono perfette per diminuire il peso sulla schiena. Per non rimanere mai senza lo smartphone, un lato dello zaino ha un'interfaccia dotata di una linea di ricarica USB.

Pro. Lo zaino ha un design accattivante.

Contro. Per alcuni utenti non è molto capiente.

Scopri di più su Amazon

Zaino multifunzionale

Non riesci a stare fermo e vuoi praticare diverse attività sportive? Questo zaino è l'alleato che ti accompagna a scuola o durante il tempo libero. Lo scomparto principale caratterizzato dalla cerniera bidirezionale, può contenere al suo interno libri, quaderni, ma anche accessori per lo sport o il lavoro., mentre la tasca sul davanti è pensata per contenere al suo interno piccoli oggetti come portafoglio o smartphone. Realizzato al 100% in poliestere, gli spallacci imbottiti, regolabili e arrotondati permettono di avere sempre con te lo zaino senza problemi alla schiena e alle spalle. Il modello disponibile in due colori come rosso o blu, è completato dall’iconico logo della marca.

Pro. Le dimensioni sono perfette.

Contro. Lo zaino non è imbottito.

Scopri di più su Amazon

Per chi ha uno stile sportivo

Per chi ha uno stile sportivo e ama fare escursioni nel tempo libero, questo zaino è la scelta adatta da utilizzare a scuola o durante le tue attività preferite. Il modello ha una capacità da 16 litri e una misura 38x27x13 cm arricchito da una tasca frontale per contenere piccoli oggetti e una interna per portare sempre con te il pc o il tablet. Realizzato per essere indossato anche diverse ore al giorno, lo schienale ha una speciale imbottitura in schiuma removibile, che bilancia bene il peso dei libri.

Pro. Lo zaino è capiente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Perfetto anche per il pc

Il pc è sempre più importante a scuola o all'università, per averlo sempre con te senza correre il rischio di rovinarlo, questo zaino è la soluzione che stavi cercando. Il modello ha una custodia imbottita per laptop da 15 pollici e una pratica zip laterale, inoltre è realizzato al 100% in nylon, con due scomparti principali e una pratica tasca frontale. Grazie alla base imbottita e alla maniglia in gomma portarlo a scuola e nel tempo libero sarà semplice e comodo.

Pro. Lo zaino è ampio e capiente.

Contro. Per alcuni clienti gli spallacci sono poco ergonomici.

Scopri di più su Amazon

Per avere lo smartphone sempre carico

Ormai essere sempre connessi è importante e per non rimanere con lo smartphone scarico puoi scegliere questo zaino. Il modello dotato di uscita usb, ti permette di caricare il telefono durante il tragitto, inoltre, è pensato per contenere non solo i libri, ma anche il pc da 15,6 pollici. Realizzato in tessuto Oxford di alta qualità e idrorepellente, è confortevole grazie all'imbottitura spessa e morbida pronta a dare il massimo supporto alla schiena, mentre gli spallacci traspiranti e regolabili alleviano il peso sulle spalle.

Pro. Lo zaino è dotato di numerosi scomparti.

Contro. Il powerbank non è incluso.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile classico

Classico, ma sempre di tendenza, lo zaino Invicta è il modello che ha conquistato intere generazioni e che ancora oggi è il must have quando si parla di zaini. Se preferisci lo stile tradizionale, questo modello ti accompagnerà a scuola e nel tempo libero, perché è grande, capiente, ma soprattutto estensibile grazie alla cerniera laterale che ne aumenta le dimensioni. Le fibbie e il tirazip personalizzato ti faranno avere un look trendy perché il patch rifrangente con trademark ricamato ti permette di essere ben visibile anche la sera. Il fondo e gli spallacci imbottiti e rivestiti in rete traspirante, consentono di rimanere sempre asciutti anche dopo diverse ore di utilizzo.

Pro. Lo zaino è versatile adatto anche alle escursioni.

Contro. Per alcuni utenti lo zaino non è molto resistente.

Scopri di più su Amazon