Gli shampoo delicati per i capelli di bambini e neonati

Ogni genitore sa perfettamente che la scelta dei prodotti per la cura dei bambini deve essere fatta con attenzione. Se a pannolini e creme si presta particolare attenzione, non bisogna dimenticarsi dello shampoo.

La cute dei piccoli è molto sensibile quindi non si possono usare gli stessi prodotti degli adulti, ma quelli delicati per scongiurare il rischio di irritazioni.

Gli shampoo migliori sono quelli non aggressivi e naturali composti da ingredienti di qualità, privi di prodotti chimici, conservanti, siliconi e coloranti.

Se siete alla ricerca di un prodotto in grado di far vivere al piccolo il momento del bagnetto o dello shampoo in totale sicurezza, ecco quelli che non possono mancare nella routine del piccolo.

Cofanetto shampoo e bagnoschiuma

Quando si pensa alla cura dei più piccoli, oltre allo shampoo bisogna pensare anche al bagnoschiuma e alla crema, quindi per avere tutto a portata di mano questo set è la soluzione ideale. La confezione a valigetta fa del kit una piacevole idea regalo da donare ai neo genitori. I prodotti senza additivi sono testati dermatologicamente e sicuri sulla pelle dei bambini tanto che possono essere usati fin dai primi giorni di vita. Lo shampoo è pensato per eliminare lo sporco nel pieno rispetto della cute dei bambini facilmente irritabile ed eliminando il rischio di bruciore agli occhi.

Pro. Il set è completo e contiene al suo interno i prodotti indispensabili.

Contro. Per alcuni la quantità di prodotto all’interno della confezione non è eccessiva.

Shampoo all’avena

Se si è alla ricerca di un prodotto naturale che rispetti in pieno la cute delicata dei bambini, questo prodotto è realizzato con ingredienti di qualità. La formula a base di avena può essere usata quotidianamente lasciando sulla pelle una piacevole sensazione idratante. Nello stesso tempo rende i capelli morbidi, lucenti e facili da pettinare. Gli ingredienti senza parabeni e conservanti limita il rischio di allergie. La confezione facile da usare e senza sprechi contiene 300 ml di doccia shampoo adatta per lunghi utilizzi, infatti, ne basta poco e elimina facilmente lo sporco.

Pro. Il prodotto è naturale e rispetta la pelle dei più piccoli.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po’ alto.

Shampoo con ingredienti naturali

I prodotti naturali sono quelli più indicati per preservare e mettere al sicuro la pelle dei bambini. Grazie a questo shampoo avrete un detergente composto da ingredienti di qualità e soprattutto di origine naturale. Pensato per i più piccoli, è un ottimo aiuto anche per chi ha la pelle delicata, perfetto per i capelli, ma anche per il resto del corpo, la formula non irrita gli occhi. Il prodotto dermatologicamente testato, è privo di conservanti e parabeni ed è totalmente sicuro perché ipoallergenico, la confezione risparmio contiene 500 ml di shampoo, ideale per non rimanere mai senza.

Pro. Il prodotto è realizzato con ingredienti naturali.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Adatto a grandi e piccoli

Lo shampoo delicato può essere utilizzato sia dai piccoli, che dagli adulti con problemi di intolleranze o allergie. Il prodotto è composto da olio di sesamo e di mandorle che rende la pelle morbida e vellutata. Grazie alla calendula, invece, lo shampoo ha proprietà lenitive e antisettiche per proteggere in ogni momento la pelle dei bambini. Privo di conservanti, senza oli minerali, ingredienti con microplastica, OGM e profumi di sintesi è ipoallergenico e dermatologicamente testato.

Pro. Il prodotto realizzato con ingredienti naturali è andato per adulti e bambini.

Contro. Per alcuni utenti la confezione è scomoda da utilizzare.

Shampoo districante

I capelli dei bambini sono delicati e si fa fatica a districarli. Con questo shampoo diventa tutto più semplice. Il prodotto con aroma di fragole e olio di menta biologico, contiene anche olio di Argan. Adatto per le pelli sensibili è indicato per chi soffre di eczema, vegano e Cruelty Free la formula naturale rispetta in pieno l’ambiente ed è pensata per proteggere e donare sicurezza ai neonati. La confezione con il pratico dispenser permette di avere la giusta quantità di prodotto.

Pro. Ha un piacevole aroma e districa bene i nodi.

Contro. Per alcuni utenti lascia i capelli secchi.

Shampoo in gel

La formula in gel permette al prodotto di essere usato facilmente, grazie anche alla confezione con erogatore antispreco. Lo shampoo deterge delicatamente la pelle sensibile dei bambini, è realizzato con acqua di mela biologica ed è dermatologicamente testato la formula anti-lacrime e il pH neutro consentono di utilizzare il prodotto anche per il bagnetto. Senza parabeni né coloranti è perfetto anche per chi soffre di allergie, il set formato da un detergente bagnetto, 1 shampoo, una crema per il cambio pannolino con ossido di zinco e pantenolo e olio e una cema viso/corpo con olio di Jojoba e burro Karité, permette di prendersi cura del piccolo!

Pro. E’ dolce e delicato sulla pelle.

Contro. Lo shampoo non ha un profumo intenso.

Shampoo alla camomilla

Una soluzione del tutto naturale pesata per rispettare in pieno la pelle dei più piccoli, questo shampoo a base vegetariana e vegana è composto con ingredienti biologici certificati come la camomilla e la lavanda. Ideale per le pelli delicate e sensibili dei più piccoli, ha anche proprietà lenitive: perfetto sia come shampoo che come bagnoschiuma, i bimbi potranno fare il bagnetto in totale sicurezza grazie all'assenza di coloranti artificiali, profumi sintetici, parabeni o SLS. Facile da risciacquare, la camomilla e la lavanda avranno anche un effetto rilassante sul piccolo.

Pro. La fragranza è gradevole e delicata.

Contro. La confezione non ha il dosatore.

Shampoo per ogni tipo di pelle

Il prodotto senza sapone è realizzato con sostanze che detergono e nello stesso tempo sono delicate sulla cute, come ingredienti emolienti che mettono la cute al sicuro dalla disidratazione. Gli ingredienti vegetali e bio come l'aloe e l'enotera, sono al 100% privi di siliconi, paraffine, ftalati, microsfere di plastica e oli minerali, ma anche di parabeni e di costituenti geneticamente modificati. Lo shampoo libero da profumi, coloranti e conservanti è ideale non solo per la pelle dei più piccoli, ma anche per chi ha la cute particolarmente sensibile. Perfetto per i capelli, può essere utilizzato anche come bagnodoccia da tutta la famiglia.

Pro. Lo shampoo è biologico e vegano.

Contro. Per alcuni utenti l'odore non è gradevole.

Gel corpo e capelli

La linea pensata per l'igiene del bimbo e per fare si che il bagnetto diventi un momento di piacere, non poteva fare a meno del gel detergente corpo e capelli, che si prende cura della pelle e del cuoio capelluto dei piccoli. Dermatologicamente testato non contiene paraffina, oli eterici, coloranti, sapone, parabeni, emulsionanti peg ed è privo di profumi che potrebbero causare allergie. La formula con pH neutro è ricca di estratto di mandorle biologico che una volta applicato, lascerà la pelle e i capelli dei bimbi, morbidi e profumati. Grazie al pratico dispenser il momento del bagnetto diventerà divertente non solo per i piccoli, ma anche per gli adulti.

Pro. Ha un buon rapporto qualità prezzo.

Contro. La formula è pensata solo per i bambini.

Shampoo ipoallergenico

I capelli e la cute dei bambini non sono uguali a quelli degli adulti, per questo bisogna scegliere un prodotto adatto alla loro pelle, che li metta al sicuro da possibili irritazioni. Questo gel realizzato senza solfati e arricchito con vitamina B e agenti condizionati, deterge e nutre delicatamente i capelli. Grazie alla nuova formulazione ipoallergenica priva di solfati, parabeni, coloranti e allergeni, districa i capelli dei più piccoli, mentre l'Infuso con estratto di mela, ha un effetto idratante, protettivo e antiossidante ma soprattutto lascia un piacevole aroma. Dotato di pratico dispencer, basta applicare lo shampoo, insaponare, risciacquare e i piccoli avranno capelli sani e morbidi.

Pro. La confezione è pratica da utilizzare.

Contro. Non è adatto ai bambini molto piccoli.

Come scegliere lo shampoo per i bambini

La cute dei bambini è più delicata rispetto a quella degli adulti, infatti fino a 4 mesi per lavare i capelli basta solo l'acqua, successivamente si devono utilizzare prodotti specifici, pensati per la pelle sensibile e l'utilizzo quotidiano, per questo motivo quando si sceglie lo shampoo, bisogna valutare una serie di fattori.

Cute del bambino

Prima di acquistare qualsiasi prodotto per l'igiene dei bambini, bisogna valutare il tipo di pelle e di cute questa può essere:

secca;

sensibile;

normale.

Solo individuando il prodotto più adatto si è certi di proteggere e idratare il piccolo durante il bagnetto.

Composizione

I prodotti naturali e biologici sono i più indicati perché hanno l'INCI basso e non aggressivo, inoltre, meglio utilizzare quelli con ingredienti lenitivi come la camomilla o la calendula, ed emolienti come l'aloe vera e l'olio di mandorle inoltre, sono ideali i bagnodoccia o gli shampoo privi di agenti schiumogeni, senza profumi e conservanti.

Ph

Lo shampoo deve avere un ph 5.5 perché rispecchia l'acidità tipica della pelle del bambino che deve rimanere inalterata per proteggerlo da batteri e microorganismi e metterlo al sicuro da possibili infezioni.

