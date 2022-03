Imperfezioni, acne e arrossamenti: consigli e prodotti per adolescenti

L’adolescenza è un periodo magico, ma nello stesso tempo molto impegnativo per i ragazzi che si trovano ad affrontare problemi legati alla pelle. L’esempio perfetto è quello dei tanto odiati brufoli che sembrano comparire sempre nei momento meno opportuno a rovinare una serata o la festa tanto attesa.

Imparare a prendersi cura della propria pelle è una buona abitudine che deve iniziare già nel periodo adolescenziale, perché molti dei problemi che compaiono da adulti sono causa di “leggerezze” commesse quando si è giovanissimi.

Prima comincia la cura della propria pelle e più si potranno ammirare benefici nel futuro, la prima cosa da fare è capire il tipo di pelle, visto che spesso si utilizzano prodotti non adatti alla propria cute.

La più diffusa è quella grassa che comporta la comparsa di brufoli, ma ci sono anche molti teen con pelle secca, sensibile e mista. Quest’ultima è la tipologia che trae più in inganno, in quanto si pensa di avere la pelle grassa. In realtà questa unisce le caratteristiche della cute grassa, localizzate sulla fronte, naso e mento, e di quella secca che si presenta nel contorno occhi, viso e guance.

Una volta intuita la tipologia di pelle non resta che prendersi cura di lei con una sana routine quotidiana.

Cura della pelle fin dal mattino

Una delle regole d’oro della skincare, a qualsiasi età, è quella di prendersi cura della cute fin dal mattino per idratarla in profondità. I detergenti sono l’arma segreta, meglio ancora se delicati perché devono essere leggeri e non aggressivi. Il prodotto che unisce alla perfezione questi elementi è Avril, un sapone biologico in schiuma che pulisce il viso con delicatezza.

Scopri di più su Amazon

La texture molto leggera e untuosa ha un piacevole profumo che vi accompagnerà tutto il giorno. La marcia in più? Si tratta di un detergente cruelty-free, non testato sugli animali.

Se avete la pelle grassa, allora tra i prodotti per la beauty routine non può mancare il sapone in grado di controllare il sebo in eccesso, senza dimenticare di nutrire e idratare la pelle come Jowaé.

Scopri di più su Amazon

Lozione astringente purificante, ha una texture fresca, che non secca la pelle grazie agli ingredienti di origine naturale, il prodotto regola il pH della pelle eliminando le impurità e restringendo i pori. La formula vegana è adatta per la pelle mista, grassa e sensibile.

Mai dimenticare il tonico

Molti pensano che sia sufficiente struccarsi e il gioco è fatto, in realtà un prodotto immancabile nella skincare è il tonico perché aiuta ad eliminare ogni traccia di make up. Inoltre, aiuta ad equilibrare il pH della cute, proprio come fa Vichy Purete Thermale arricchito con glicerina idratante che elimina le impurità e lascia la pelle pulita e fresca.

Scopri di più su Amazon

Grazie alle proprietà idratanti rafforza le difese naturali della cute, le rigenera ed è adatto per chi ha la pelle sensibile! Non dovete fare altro che applicarlo con un batuffolo di cotone sul viso senza risciacquare.

La crema idratante non può mai mancare

L’ultimo step per avere una pelle sana e idratata fin da giovanissime è la crema viso con texture leggera. La più indicata è la Nivea Essentials Urban Skin Defence che assicura un trattamento antiossidante per rinforzare la naturale barriera della pelle.

Scopri di più su Amazon

Inoltre la protegge dagli agenti esterni come inquinamento e raggi solari. Gli estratti di tè verde Bio e acido ialuronico, oltre ad idratare fino a 48 ore, lasciano una sensazione di freschezza sulla pelle.

Se, invece, avete la cute particolarmente grassa, un aiuto arriva dalla crema opacizzante, in grado di restringere i pori e controllare la lucidità durante tutto il giorno.

Scopri di più su Amazon

Garnier Crema Viso Idratante Opacizzante Skinactive è stata formulata per pelli miste o grasse, riequilibra l’epidermide e dona un’intensa idratazione. Senza parabeni e siliconi, è dermatologicamente testata e adatta anche a pelli sensibili.

Dedicare del tempo alla pulizia approfondita

Concedersi del tempo tutto per sé è molto importante e bisogna riuscire a ritagliarsi un pomeriggio di relax almeno una volta a settimana. Quali sono i must have da avere sempre con sé? Un libro o un tablet per vedere la serie preferita e una maschera scrub. La più indicata è quella all’argilla come Superfood che è purificante e idratante allo stesso tempo.

Scopri di più su Amazon

100% vegana, è realizzata con sette estratti di erbe naturali, perfetti per detergere la pelle in profondità: elimina le tossine, le cellule morte e i danni dell’acne. Basta lasciarla in posa 10-15 minuti al giorno e ogni traccia di impurità verrà eliminata.

Un'altra soluzione è la Glam Up Tissue Mask, la confezione composta da 12 differenti maschere è pensata per ogni tipo di pelle e gusto!

Scopri di più su Amazon

La pelle cambia e ha necessità differenti a seconda dell'ambiente, dell'età e dello stile di vita e con queste maschere qualunque sia il vostro tipo di pelle: secca, mista, grassa o incline all'acne. Grazie alle maschere in tessuto composte con ingredienti naturali come aloe, menta piperita, farina d'avena, pomodoro o melograno avrete una pelle perfetta.

Per combattere l'acne

Brufoli e imperfezioni durante il periodo adolescenziale sono spesso causa di imbarazzo, il consulto di un dermatologo è fondamentale, ma ci sono alcuni prodotti che aiutano a ridurre gli inestetismi. La crema Le Pommiere pensata per gli adolescenti è efficace anche per gli adulti.

Scopri di più su Amazon

Il gel aiuta a ridurre i brufoli e pulisce il viso dalle impurità con ingredienti che non danneggiano la pelle, diminuendo allo stesso tempo la produzione di sebo o di grasso. Adatta ad ogni tipo di pelle come quella grassa, normale o mista, basta applicarla direttamente sulla pelle e lasciarla agire.

Per una pulizia del viso in caso di brufoli e punti neri un aiuto arriva anche dal detergente Neutrogena Visibly Clear, il gel senza olio pulisce la pelle da brufoli e impurità e aiuta a prevenirle per una carnagione uniforme.

Scopri di più su Amazon

Facile da usare dovete semplicemente applicare il prodotto la mattina e la sera sul viso umido e massaggiare delicatamente il gel, successivamente potete risciacquare accuratamente con abbondante acqua.

Per una pulizia del viso rapida

Ottenere una pelle luminosa, più pulita senza il minimo sforzo è possibile grazie alla spazzola Ezbasics per la pulizia del viso, in grado di rimuove delicatamente il trucco ostinato e liberare i pori in profondità.

Scopri di più su Amazon

Il design essenziale a forma di ovale permette di tenerla in mano facilmente, inoltre l'esterno realizzato in morbido silicone è igienico garantendo una pulizia accurata del viso su tutti i tipi di pelle. Il dispositivo ha un grado di impermeabilità IPX7 per poterlo utilizzare sotto la doccia, inoltre con una ricarica completa di 3 ore è possibile utilizzarla circa 200 volte.