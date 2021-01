Termometri ad infrarossi per misurare la temperatura dei bimbi in modo semplice e sicuro

I genitori sanno bene che più sono piccoli, più spesso sono soggetti a raffreddore, tosse e febbre. Riuscire a misurare la temperatura di un bambino malato, non è un'impresa semplice.

Farli stare fermi per alcuni minuti con il termometro sotto l'ascella, può diventare davvero difficile. In soccorso dei genitori alle prese con bimbi raffreddati, si stanno diffondendo i modelli pensati per restituire il risultato in pochi secondi. Basta avvicinare il termometro all'orecchio e il gioco è fatto.

Vi presentiamo i termometri che vi aiuteranno a misurare la temperatura del piccolo in modo semplice e veloce.

Termometro auricolare a infrarossi

Il termometro preciso come quello professionale, per evitare la spiacevole sensazione di freddo quando si posiziona nell'orecchio, la punta è preriscaldata a 34°C prima dell'uso, assicurando una sensazione piacevole ai più piccoli. Per avere il rilevamento della temperatura corretto, il sistema di posizionamento ExacTemp grazie alla luce e al beep, vi avverte quando l'apparecchio è inserito nel verso giusto. I bambini tendono a muoversi, ma grazie al rilevamento in pochi secondi, apparirà in un attimo sul display. I termometri vengono spesso usati dai diversi membri della famiglia, per assicurare l'igiene, proteggere il bambino dalla contaminazione batterica e evitare che i residui di cerume non influenzino la precisione della lettura, nella confezione sono inclusi 21 copripunta.

Pro. Il funzionamento è semplice e pratico.

Contro. Non ha la custodia porta termometro.

Termometro digitale con sonda flessibile

La forma arrotondata, il colore bianco con particolari in blu, l'impugnatura confortevole e intuitiva e il display ben visibile, sono le caratteristiche principali di questo termometro. Grazie ai pulsanti ridotti e alla silhouette snella usarlo sarà semplice e veloce. Il termometro digitale offre una lettura rapida. Basta un minuto e la tua temperatura verrà comunicata attraverso due segnali visivi opposti: se è al di sotto dei 37,5° C, il dispositivo produce una luce verde, se è superiore ai 37,5° C, il display indica il rosso. Dotato di allarme febbre visivo è caratterizzato da una sonda flessibile e da un display di ampie dimensioni. Inoltre, continua ad avvisare anche con un allarme sonoro quando la misurazione è finita.

Pro. Il display è chiaro e ben visibile.

Contro. Non ha la custodia protettiva.

Termometro digitale pediatrico

Il termometro digitale grazie al display retroilluminato permette di leggere il risultato al buio senza svegliare il piccolo, mentre la punta flessibile assicura un elevato comfort al piccolo durante la rilevazione della temperatura. La tecnologia Flex Night permette la misurazione in tre modalità: orale, rettale in 10 secondi e ascellare in 60. La punta flessibile rende facile e confortevole la misurazione della temperatura del bebè. Dotato di un segnale acustico che avvisa dell'avvenuta rilevazione, memorizza l'ultima temperatura rilevata. La misurazione può essere fatta sia in gradi °C che in gradi F. Il termometro con spegnimento automatico, è dotato di un allert quando la batteria è quasi scarica.

Pro. La retroilluminazione è utile di notte.

Contro. Per alcuni clienti il termometro misura un grado in meno.

Termometro 4 in 1

Il termometro digitale 4 in 1 è perfetto per misurare la temperatura della fronte, dell'orecchio, della stanza, dell'acqua ed è adatto a neonati e adulti. Il design compatto e confortevole permette di testare la temperatura senza contatto, oltre ad assicurare il massimo dell'igiene è possibile misurare la febbre anche quando i piccoli dormono senza svegliarli. La rilevazione della temperatura avviene in un secondo e il display Led retroilluminato consente di vedere i risultati della misurazione con chiarezza anche in assenza di luce. Il display retroilluminato con 3 colori: verde (34 - 37,1 °C), arancione (37,2 - 38,1 °C) e rosso (38,3 - 43 °C) consente un'immediata interpretazione del risultato. Dotato di memoria fino a 9 misurazioni, per tenere traccia delle variazioni di temperatura e monitorarne la tendenza in un determinato arco temporale.

Pro. Comodo e semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti non è molto accurato.

Termometro Pediatrico

Il termometro oltre a misurare la temperatura deve anche essere bello e di design. Questo modello disponibile in quattro fantasie è allegro e divertente e accontenterà i gusti di tutti i bambini. É possibile misurare la temperatura del bambino in tre diverse modalità, ascellare, orale e rettale in 60 secondi. Dotato di Fever Alarm, il termometro emette un segnale acustico per temperature superiori ai 37,8 °C. Dopo alcuni momenti di inattività si spegne automaticamente per garantire il risparmio energetico. Dotato di custodia, è possibile conservarlo senza il rischio di perderlo o romperlo.

Pro. La punta corta e sottile è perfetta per i bambini.

Contro. Per alcuni clienti la misurazione non è affidabile.

Termometro bluetooth

Se volete misurare costantemente la temperatura del vostro piccolo, questo termometro è ideale. Non solo misura la febbre, la monitora ogni 3 secondi, 24 ore su 24. Dotato di connessione Bluetooth dovete solo scaricare l'app dedicata e potete visualizzare i dati in tempo reale su smartphone e tablet. La temperatura sarà sempre sotto controllo, senza disturbare il riposo del piccolo. Estermamente preciso, è ideale sia per bambini che per gli adulti, facile da indossare con i cerotti specifici, il piccolo sarà sempre al sicuro.

Pro. Facile da usare ed estremamente preciso.

Contro. I cerotti in gel sono difficili da reperire.

Termometro a infrarossi

Elegante e di design, questo termometro è semplice da utilizzare, basta puntarlo al centro della fronte per avere una lettura accurata. Efficiente già a 2 cm di distanza una volta rilevata la temperatura non ha il bip di conferma che potrebbe svegliare o infastidire i bambini, ma una volta terminato, una leggera vibrazione avviserà dell'effettiva lettura. I modello è caratterizzato da 3 sensori integrati: quello ad infrarossi ultra-sensibile che misura l'energia emessa dalla fronte e raccoglie più di 100 punti dati al secondo, un sensore di distanza che assicura la precisione delle misurazioni a più di 3 cm dalla fronte per evitare errori e un sensore di temperatura ambientale che rileva le variazioni in tempo reale della temperatura nella stanza. Alimentato con 2 batterie AAAA incluse, si basa su due unità di misura: gradi centigradi e fahrenheit.

Pro. Funziona bene ed è semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni clienti la temperatura è approssimativa.

Termometro con app

Dotato di collegamento Bluetooth e WiFi, il termometro non solo rileva in pochi secondi la temperatura, ma la registra per creare uno storico sempre a disposizione, Il modello è pensato per i bambini che non amano farsi misurare la febbre per via orale, dalle orecchie, sotto le ascelle o per via rettale, ma grazie al sistema ad infrarossi, basta posizionarlo al centro della fronte e si avranno i risultati. Il display a Led ha un design chiaro ed efficiente che permette di leggere i risultati con un colpo d'occhio, inoltre, basta trascinare il dito verso l’alto per selezionare il membro della famiglia. La memoria del termometro supporta un massimo di 32 letture e l'app registra 8 profili. L'applicazione oltre a monitorare la febbre e i sintomi, permette di inserire commenti, farmaci o anche foto di qualsiasi utente e scoprire se la cura è efficace e condividerla con il proprio medico.

Pro. Ha il display touch.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da utilizzare.

Cosa valutare prima di acquistare un termometro

Il termometro è un utile strumento per misurare la febbre, ma per scegliere quello più efficiente è importante non solo il modello ma la persona che dovrà utilizzarlo. Per avere un apparecchio funzionale, scopriamo gli aspetti che non devono essere tralasciati.

Un termometro per ogni età

Il termometro migliore dipende molto dall'età della persona che lo utilizza per fare un acquisto consapevole è importante sapere che per:

bambini più piccoli di 3 anni : i pediatri raccomandano termometri rettali perchè più precisi rispetto a quelli ascellari;

: i pediatri raccomandano termometri rettali perchè più precisi rispetto a quelli ascellari; bambini dai 3 anni in su : il termometro auricolare è il più indicato in questa fascia d'età in quanto è in grado di fornire risultati più rapidi anche se bisogna fare attenzione a posizionarlo nel modo corretto;

: il termometro auricolare è il più indicato in questa fascia d'età in quanto è in grado di fornire risultati più rapidi anche se bisogna fare attenzione a posizionarlo nel modo corretto; adolescenti e adulti: quando si è grandi misurare la temperatura diventa più semplice, quindi vanno bene termometri ascellari, orali o ad infrarossi.

Tipologie di termometro

In commercio esistono differenti termometri, per questo prima di acquistare quello che rispecchia le proprie esigenze, è importante conoscere i vari modelli:

termometri in vetro al mercurio : utilizzati per lungo tempo, non solo non rilevano in modo efficace la temperatura, ma sono anche pericolosi perchè si possono rompere facilmente e rilasciare mercurio;

: utilizzati per lungo tempo, non solo non rilevano in modo efficace la temperatura, ma sono anche pericolosi perchè si possono rompere facilmente e rilasciare mercurio; termometri elettronici digitali : la lettura si ottiene velocemente, il display digitale è facile da leggere e non si rischia di farli rompere;

: la lettura si ottiene velocemente, il display digitale è facile da leggere e non si rischia di farli rompere; termometri auricolari a infrarossi : il calore viene misurato nel timpano e nel tessuto circostante fornendo una lettura precisa;

: il calore viene misurato nel timpano e nel tessuto circostante fornendo una lettura precisa; termometri a infrarossi per la testa: misurano la temperatura senza contatto direttamente dalla fronte e la precisione dipende dal tipo di tecnologia utilizzata.

Caratteristiche del termometro digitale

Una volta conosciuti i modelli e quelli più adatti in base all'età, prima di acquistare un termometro dobbiamo prendere in considerazione anche alcune caratteristiche:

tempo di lettura : di solito un termometro ad infrarossi richiede un tempo di attesa che va da 1 a 3 secondi;

: di solito un termometro ad infrarossi richiede un tempo di attesa che va da 1 a 3 secondi; sicurezza : quando si acquista un termometro per bambini si devono evitare quelli con coperture protettive che possono causare rischio di soffocamento;

: quando si acquista un termometro per bambini si devono evitare quelli con coperture protettive che possono causare rischio di soffocamento; doppio utilizzo: meglio scegliere un modello che abbia la doppia funzione, quello per uso orale e rettale, in modo da avere un apparecchio utilizzabile per diversi anni.

