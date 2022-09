I prodotti beauty che stanno spopolando su Tik Tok nel 2022

Tik Tok ci regala sempre nuovi trend pronti a soddisfare la passione per le giovanissime (non solo) per il make up. Molti prodotti beauty nel giro di poco tempo sono diventati un vero e proprio must have per le teen tanto da trasformarsi nei best seller da avere assolutamente.

Negli ultimi mesi i prodotti per il trucco, la skincare e i capelli che hanno scalato la classifica di gradimento delle tiktoker sono davvero tanti, vanno dai marchi più blasonati a quelli low cost.

Con l’arrivo di settembre e la fine delle vacanze è arrivato il momento di fare il punto sui “mai più senza” che impazzano su Tik Tok e che non possono mancare nel beauty delle giovanissime o di chi vuole essere alla moda.

Pronta a scoprire i tips and tricks di cui ti innamorerai?

Make up viso naturale

Il trucco naturale spopola tra le tiktoker che scelgono con attenzione prodotti in grado di rendere l’incarnato levigato, ma con un effetto ultraleggero. Tra i preferiti c’è il primer di E.l.f. che con la sua texture vellutata elimina le imperfezioni minimizzando i pori, permette al trucco di durare tutto il giorno e, cosa più importante, è vegano e cruelty free: non male per un prodotto low cost!

Dopo il primer uno dei fondotinta più amati dalla generazione Z è Beautiful Skin di Charlotte Tilbury, idratante e dalla copertura media grazie all’acido ialuronico si prende cura della pelle per un effetto luminoso istantaneo e a lungo termine.

Vuoi ottenere lo stesso risultato, ma con un prodotto più economico? Allora nel tuo beauty L’Oréal Infaillibile 24H Fresh Wear Foundation, diventerà il tuo “mai più senza”. Il fondotinta liquido pensato per uniformare la pelle riesce a coprire le imperfezioni e a restituire un aspetto naturale senza l’effetto lucido.

I piccoli inestetismi sono all’ordine del giorno per le giovanissime, per minimizzarli meglio avere a portata di mano un correttore. Tra i prodotti di tendenza e a un prezzo contenuto c’è NYX Bare With Me Concealer Serum, un correttore adatto ad ogni tipo di pelle con un finish satinato e un buon effetto coprente.

Il trucco viso non può dirsi completo senza il blush e anche le giovanissime lo sanno, per questo tra i prodotti diventati virali nella prima metà del 2022 c’è il fard nella sua versione liquida. Tra i più amati ci sono NARS Liquid Blush Orgasm che regala un incarnato naturale e il blush liquido Rare Beauty Soft Pinch che nutre la pelle in profondità regalando al viso una sfumatura di colore delicata e a lunga tenuta.

Il rossetto è l’ultimo tocco per completare il make up e le giovanissime hanno riportato in auge un evergreen, Almost Lipstick Black Honey di Clinique. Il lipstick poco coprente e modulabile rientra perfettamente nella tendenza del make up naturale tanto amato dalla generazione Z.

Per avere un trucco impeccabile durante tutto il giorno Revlon ha lanciato il rullo assorbi sebo in pietra vulcanica che massaggia e opacizza il viso. Un prodotto che non poteva assolutamente sfuggire alle tiktoker.

I prodotti per capelli più amati dalle tiktoker

Quando si tratta di beauty il più delle volte si tende a tralasciare i capelli, ma non le tiktoker che anche per quanto riguarda la capigliatura nella prima parte del 2022 hanno eletto i loro prodotti preferiti. Sole, smog e stress rovinano le chiome e le giovanissime sono pronte a prendersene cura con lo shampoo Olaplex N. 4 diventato un vero e proprio must have perché ripara i capelli dall’interno donando morbidezza e luminosità, qualsiasi sia il tuo capello.

Dopo lo shampoo non può mancare K18 Leave-in Molecular Repair Hair Mask! La maschera pensata per chi va sempre di corsa ma non vuole rinunciare al benessere dei capelli è un prodotto senza risciacquo che nutre ed idrata i capelli in profondità anche quelli particolarmente rovinati.

La cura dei capelli passa anche attraverso la piega e il “Santo Graal” degli asciugacapelli anche per le tiktoker è Dyson Airwrap, che con le sue spazzole è pronto a realizzare tante pieghe diverse senza stressare i capelli. Se vuoi una piega dall’effetto wow, ma hai un budget ridotto, Tik Tok ti viene in aiuto con la spazzola Revlon Salon One-Step in grado di asciugare i capelli e realizzare una piega impeccabile.

I prodotti virali per la skincare

Dopo una giornata divisa tra scuola e tempo libero, c’è bisogno di regalarti una piccola coccola con la skincare routine. Tra le regole fondamentali per una pelle sana c’è quella di non andare a letto senza essersi struccati e il detergente più in voga su Tik Tok è quello di CeraVe che come tutti i prodotti del brand contiene una miscela di tre ceramidi, pensate per riparare e ripristinare la barriera cutanea.

Per le pelli impure e con imperfezioni la maschera viso di Caudalie, Vinergetic C+ Instant Detox Mask, a base di argilla elimina il sebo in eccesso e restringe i pori per un incarnato fresco e radioso. Un altro prodotto che spopola su Tik Tok efficace contro i brufoli e le macchie, è The Ordinary, una maschera esfoliante a base d'acqua con alfa e beta idrossi. Un trattamento celebre sul social cinese e sicuramente da provare è Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment di Dr. Jart+, una crema viso da utilizzare ora che si va incontro all’inverno perché limita i rossori.

Se non hai voglia di dire addio all’abbronzatura un prodotto che spopola su Tik Tok da inserire nella tua beauty routine è l’autoabbronzante per il viso Isle of Paradise che regala un colorito naturale ad un prezzo adatto ad ogni portafoglio.