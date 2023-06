Vuoi casa pulita senza spendere una fortuna? Scopri i prodotti Rowenta in offerta

In estate con il caldo e le temperature alte dedicarsi alla pulizia di casa può essere faticoso, per non rinunciare ad avere un’abitazione splendente senza stancarsi una soluzione c’è: Rowenta.

Il brand leader nei prodotti per la pulizia della casa e non solo, mette a disposizione aspirapolvere e robot aspirapolvere a prezzi eccezionali grazie a sconti imperdibili. Vediamoli insieme.

Rowenta X-Force

Avere un apparecchio in grado di combinare prestazioni e comfort, non è impossibile, soprattutto quando si parla di Rowenta X-Force. L’aspirapolvere senza fili ha una potenza che arriva fino a 100 AirWatt che si sposa con un design super leggero pensato per utilizzarla in ogni angolo della casa senza fatica. Usare l’aspirapolvere è davvero semplice perché adatta la potenza in base alla superficie per risultati efficienti in pochi minuti. Anche il più piccolo granello di polvere verrà rimosso, grazie alla spazzola con luci a Led e all’autonomia della batteria che dura fino a 45 minuti.

Rowenta Compact Power XXL

La praticità è il punto di forza di Rowenta Compact Power XXL una pratica aspirapolvee senza sacco che assicura una pulizia approfondita. Il merito è del motore da 900 Watt e del contenitore raccoglipolvere da 2,5 litri facile da rimuovere. Il design compatto consente all’aspirapolvere di essere utilizzata i qualsiasi punto della casa grazie anche al cavo di 8,80 m e di poter essere conservata con facilità. Dotata di un filtro a 3 livelli, cattura oltre il 99,98% di polvere per una pulizia profonda.

Rowenta Clean & Steam Revolution

Con i bambini in casa avere un ambiente pulito e sicuro è importantissimo, per ottenerlo facilmente la scopa a vapore Rowenta combina l’efficacia della scopa elettrica con l’igiene di quella a vapore. Il risultato è quello di avere superfici pulite e prive di batteri senza l’utilizzo di sostanze chimiche. Indicata anche per i tappeti o la moquette, riesce a pulirli in profondità senza rovinarli grazie agli accessori a disposizione come i panni lavabili pensati per ogni tipo di sporco. Inoltre, la Clean & Steam Revolution di Rowenta è dotata di un diffusore di oli essenziali che garantisce un ambiente più sicuro e profumato.

Rowenta X-Plorer Serie 130 Ai

Pulire casa anche quando siete fuori per lavoro è possibile con il robot lavapavimenti che ha una tecnologia laser in grado di mappare le singole stanze e l’intero appartamento, lasciando la libertà di scegliere quali ambienti pulire e quali no. Piccolo e compatto, è alto solo 8 centimetri perfetto per raggiungere anche i punti più difficili. Dotato di due spazzole laterali riesce a raggiungere gli angoli e le zone difficili rimuovendo lo sporco più ostinato grazie al sistema Aqua Force. Compatibile con lo smartphone e gli assistenti vocali, potete sfruttare la tecnologia che si basa sull’intelligenza artificiale per insegnargli la vostra routine e farvi suggerire i percorsi personalizzati.

Rowenta Explorer Serie 20

Adatto ai pavimenti duri, Rowenta Explorer Serie 20 ha un’interfaccia intuitiva che ne facilita l’utilizzo. Le spazzole laterali e quelle motorizzate rendono la pulizia efficace anche negli angoli più difficili perché aspirano la polvere con facilità. Dotato di ben 7 programmi come quello Random, Random room ed Edge potete scegliere la modalità in base alle vostre necessità e al tipo di sporco. Compatto e con una batteria che dura fino a 150 minuti, avrete una casa splendente in ogni momento.

