Deumidificatori, i modelli ideali per bagni di piccole o grandi dimensioni

Con il deumidificatore da bagno possiamo contrastare il caldo eccessivo in estate e vivere serenamente l'ambiente in inverno

Il bagno è il luogo della casa in cui ci concediamo un po' di relax, ma è anche quello più umido. Per ricreare un ambiente sano e sicuro i deumidificatori sono apparecchi indispensabili, perchè estraggono umidità dall’aria, in modo da renderla più secca e meno sgradevole.

Utilizzati soprattutto per una questione igienica, in quanto l'umidità eccessiva potrebbe causare muffe e funghi, sono importanti per il benessere personale perchè ambienti molto umidi provocano una serie di disagi nel corpo come dolori articolari e muscolari. I deumidificatori sono utili sia in inverno, fondamentali per rimuovere l’umidità dagli ambienti, sia in estate in quanto contrastano il calore eccessivo che tende a formarsi in bagno.

La loro funzione è quella di abbassare l’umidità dell’aria, in modo tale che il calore percepito risulti minore, offrendo una piacevole sensazione di sollievo. Quando scegliamo un deumidificatore, dobbiamo stare attenti alla metratura della stanza, Piccoli o grandi devono riuscire a risolvere le nostre esigenze.

Vediamo i modelli ideali per ogni tipo di ambiente, dal bagno piccolo a quello più grande.

Deumidificatori piccoli

Piccolo e compatto: deumidificatore silenzioso Pro Breeze

Anche se abbiamo un bagno non molto grande, dobbiamo prestare particolare attenzione alla qualità dell'aria. Questo nuovo deumidificatore veloce ed efficiente, è in grado di rimuovere umidità, muffa e polvere formatasi nell’aria. Perfetto per gli spazi di piccole e medie dimensioni come bagni, cucine e qualsiasi altro posto soggetto al formarsi dell’umidità, è dotato della tecnologia di raffreddamento termoelettrico peltier che assicura una deumidificazione silenziosa a basso consumo energetico. Quando viene raggiunta la capacità massima, una spia si accende indicando che il serbatoio è pieno, in automatico il deumidificatore si spegne a rimane inattivo fino a quando il serbatoio non viene svuotato

Pro. Piccolo e compatto migliora la qualità dell'aria e riduce l'umidità.

Contro. Non ha un programma di accensione e spegnimento automatico.

Semplice e sicuro: deumidificatore con spegnimento automatico Hysure

Se soffriamo di allergie, vivere in ambiente sicuro è molto importante, il bagno non può essere da meno. Il modello dotato di un serbatoio d'acqua con una capacità di 700 ml, può rimuovere al massimo 300 ml al giorno, eliminando rapidamente l'umidità che causa le muffe, i funghi e creando aria più sana e pulita. Il deumidificatore dotato di funzione di spegnimento automatico è caratterizzato da una spia di avvertimento: quando il serbatoio è pieno si spegne automaticamente. Il deumidificatore con tecnologia a ultrasuoni senza compressore, ha un suono inferiore a 35 dB, per creare un ambiente tranquillo e rilassante. Il mini deumidificatore d'aria leggero ed elegante, può essere portarlo ovunque, è facile da smontare e lavare grazie al serbatoio dell'acqua e alla presa d'aria removibili.

Pro. Il modello estremamente silenzioso svolge alla perfezione il suo lavoro.

Contro. Il serbatoio per alcuni clienti è un po' piccolo.

Semplice e funzionale: deumidificatore portatile Tsai

Migliorare la qualità dell'aria è importante quando in casa ci sono bambini, con questo modello piccolo ma efficiente è possibile. L'apparecchio ideale per il bagno può essere usato anche in camera o in cucina. Il serbatoio d'acqua con una capacità di 1000 ml può liberare gli ambienti di circa 25/40 metri cubi portando aria più sana e pulita. La modalità a bassa velocità non ci disturberà quando dormiamo, lavoriamo o studiamo. Il deumidificatore ha una funzione di spegnimento automatico e una spia di avvertimento: quando l'acqua è piena o la temperatura è troppo bassa, si spegne automaticamente e lo segnalerà con una spia luminosa. Il mini deumidificatore d'aria leggero ed elegante può essere portarlo ovunque. Facile da smontare e lavare il serbatoio dell'acqua e la presa d'aria sono removibili.

Pro. Semplice e facile da usare, libera gli ambienti dall'umidità.

Contro. Il tubo dello scarico è un po' grande.

Per colorare la casa: deumidificatore con luci a led Ughey

Design compatto e minimalista sono le caratteristiche principali di questo mini deumidificatore, adatto all'interno, grazie alla luce a Led illumina e arreda il bagno. I sette colori possono essere scelti singolarmente o possiamo decidere di impostare la modalità alternata, per avere una stanza colorata e sicura. Con la tecnologia dei semiconduttori, l'aria viene aspirata rapidamente attraverso la ventola e restituisce un ambiente secco e fresco. Il serbatoio da 1000 ml è in grado di assorbire acqua fino a 400-450 ml al giorno, quando raggiunge la capacità massima si spegne automaticamente. Estremamente silenzioso può essere utilizzato in ogni camera della casa e azionato mentre dormiamo o lavoriamo.

Pro. Il deumidificatore è silenzioso.

Contro. Si riempie rapidamente.

Perfetto per grandi ambienti: deumidificatore da 2 litri Hysure

Perfetto per ridurre l'umidità in ambienti grandi, questo deumidificatore con il serbatoio da 2 litri è piccolo e facile da spostare in base alle esigenze. Il modello leggero e silenzioso è dotato della tecnologia Hysure, una volta che il serbatoio si riempie, si spegne automaticamente per avere il massimo della sicurezza e il risparmio energetico. Semplice e intuitivo, si aziona con un semplice pulsante a Led e grazie alla tecnologia avanzata nella deumidificazione, può eliminare fino a 750 ml di umidità al giorno. Pensato per purificare l'aria e proteggere la salute dei bambini o di chi soffre di allergie, il deumidificatore preserva anche i mobili e le apparecchiature elettriche da muffa e batteri.

Pro. Anche se ha il serbatoio capiente, occupa poco spazio.

Contro. Il filo per l'alimentazione è un po' corto.

Deumidificatori grandi

Ideale anche in inverno: deumidificatore con funzione asciuga biancheria Trotec

Nei bagni di grandi dimensioni, l'umidità e la muffa possono essere un problema difficile da risolvere. In questo caso il deumidificatore con capacità fino a 20 litri è perfetto in ogni tipo di bagno, grazie ad un design semplice e raffinato che si adatta in ogni ambiente. La funzione per l'asciugatura della biancheria ci permette di avere vestiti sempre asciutti anche in inverno o in estate, senza il rischio di creare condensa o cattivi odore. Il display sul bordo del pannello semplice ed intuitivo, permette di visualizzare facilmente la pulizia del filtro lavabile e di scegliere tra i tre livelli di velocità della ventola. Dotato di blocco di protezione per bambini è sicuro in ogni stanza della casa e può essere trasportato facilmente grazie alle ruote e alla maniglia.



Pro. Funzionale e di design, ha un serbatoio capiente perfetto per grandi ambienti.

Contro. In modalità smart non si ferma mai.

Perfetto per ogni ambiente della casa: deumidificatore per grandi ambienti Trotec

Grazie ad un design essenziale e minimal, il deumidificatore si adatta ad ogni ambiente, da quello classico a quello più moderno. La ventola ha una capacità di deumidificazione massima di 24 litri al giorno perfetta per i piccoli e i grandi ambienti. Il compressore a rotazione e lo sbrinamento automatico elettronico, permettono di avere prestazioni alte, inoltre grazie al display elettronico è possibile tenere sotto controllo facilmente il ventilatore a due livelli. Il filtro d'aria lavabile assicura aria sempre pulita e sana dopo ogni utilizzo.

Pro. Perfetto per asciugare il bucato.

Contro. É un po' rumoroso.

Facile da usare: deumidificatore con scarico continuo Pro Breeze

Il modello perfetto per gli ambienti di grandi dimensioni, è dotato di auto spegnimento una volta che la capienza massima viene raggiunta. Il tubo di drenaggio continuo, assicura l'estrazione dell'acqua a lungo termine. L'apparecchio in grado di assorbire fino a 20 litri d'acqua al giorno è ideale per rimuovere vapori nelle stanze e nel bagno. Il sensore di umidità integrato ci consentirà d'impostare il livello che desideriamo nella stanza, una volta raggiunto il limite l’apparecchio si spegnerà per consumare meno e preservare il risparmio energetico. Dotato di un display a Led digitale, mostra l’umidità presente nella stanza e permette di impostare 4 modalità: normale, a bassa potenza, ad alta potenza, asciugatura bucato. Il timer integrato di accensione e spegnimento del dispositivo consente al deumidificatore di spegnersi automaticamente da 1 a 24 ore.

Pro. Il dispositivo perfetto per gli ambienti di grandi dimensioni, libera le stanze dalla muffa.

Contro. Risulta un po' rumoroso.

Per purificare l'aria in ogni momento: deumidificatore programmabile Olimpia Splendid

Perfetto in grandi spazi, il deumidificatore riesce ad eliminare fino a 14 litri di umidità al giorno anche quando siamo fuori casa, grazie all'accensione e allo spegnimento automatico programmabili fino a 24 ore attraverso il timer integrato. Il filtro pure system antipolvere ai carboni attivi assicura aria sana e pulita in casa, mentre la funzione scarico continuo della condensa elimina ogni residuo di umidità, inoltre, con la segnalazione tanica piena il deumidificatore si spegne automaticamente. Lo schermo illuminato a led è semplice e intuitivo e permette di programmare rapidamente il deumidificatore. La marcia in più? L'auto-restart in caso di mancanza di corrente permette al deumidificatore di riprendere da dove si era interrotto.

Pro. Previene efficacemente la muffa.

Contro. Per alcuni clienti è un po' rumoroso.

Come scegliere un deumidificatore portatile

Avere una casa priva di umidità è importante soprattutto se ci sono soggetti allergici o bambini piccoli. Quindi prima di acquistare un deumidificatore, dobbiamo fare alcune considerazioni come la capienza della stanza e il livello di umidità. Oltre a questo non dobbiamo tralasciare altri aspetti, vediamo tutto ciò che dobbiamo valutare prima di acquistare un deumidificatore.

Capienza del serbatoio

I deumidificatori portatili sono formati da una parte in cui c'è il motore e da un serbatoio removibile per poter svuotare facilmente l'acqua accumulata al suo interno. A seconda delle dimensioni del modello, il serbatoio può essere di 1-3 litri, per quelli piccoli e arrivare fino a 5 litri negli apparecchi grandi.

Alcuni deumidificatori sono dotati di segnalazione luminosa nel momento in cu la tanica si riempie e di spegnimento automatico per evitare qualsiasi perdita che potrebbe danneggiare l'elettrodomestico.

Tra i top di gamma, ci sono quelli dotati di un sistema di scarico che permette di non accumulare acqua nel serbatoio.

Portata e potenza

Riuscire ad eliminare efficacemente l'umidità da una stanza, dipende molto dalla portata del deumidificatore che è legata alla potenza. Quelli più potenti hanno una portata fino a 25 litri con una potenza pari a 450W, mentre i modelli standard arrivano fino a 10 litri con una potenza che va tra i 200 e i 300W.

Filtri

Utilizzati per purificare l'aria e ridurre la presenza di allergeni, i deumidificatori sono dotati di filtri anti allergici che eliminano batteri e pollini.

Alcuni modelli hanno anche la possibilità di ionizzare l'aria, in questo caso oltre a ridurre l'umidità la purificano.

Rumorosità

I deumidificatori per essere efficienti devono essere azionati per diverse ore al giorno, in alcuni casi anche di notte, quindi scegliere un modello silenzioso è importante. Il più indicato è quello con una rumorosità inferiore ai 40 dB.

Design ed elementi opzionali

La funzionalità deve essere accompagnata dal design, quindi meglio scegliere un modello compatto in grado di integrarsi in ogni ambiente.

Oltre a questo possiamo scegliere modelli che hanno delle funzioni aggiuntive:

igrostrato : permette di scegliere il tasso di umidità da avere nella stanza;

: permette di scegliere il tasso di umidità da avere nella stanza; funzione asciugatrice : permette all'apparecchio di fungere come un asciugatrice portatile e avere il bucato asciutto;

: permette all'apparecchio di fungere come un asciugatrice portatile e avere il bucato asciutto; timer: permette di programmare il deumidificatore in base alle esigenze.

