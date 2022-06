Come scegliere il lavabo bagno: i modelli pratici e di design

Il bagno è la stanza della casa spesso trascurata, ma che in realtà deve essere curata da un punto di vista estetico perché è il luogo del relax per eccellenza.

Per sentirci a nostro agio al suo interno dobbiamo scegliere gli elementi con cura e tra questi il lavabo ha un ruolo centrale, perché deve essere abbinato agli altri elementi già presenti. Per non sbagliare e fare del bagno una camera di design, vediamo i modelli in commercio adatti ad ogni stile.

Lavabo da appoggio

Quando si vuole dare risalto al piano d’appoggio o al mobile lavabo il più delle volte si opta per un modello d'appoggio. Se preferiamo quelli dalle linee armoniose possiamo optare per quello dalla forma ovale. Privo del foro di troppopieno, è ideale se in casa non ci sono bambini, inoltre, anche il foro per il rubinetto è assente perché deve essere montato a parete o su un piano. Realizzato in ceramica di qualità, il lavabo è lucido e facile da pulire.

Pro. I materiali di qualità assicurano una buona tenuta nel tempo.

Contro. Nella confezione non sono inclusi rubinetti e scarico.

Lavabo monoforo

Se amiamo lo stile moderno e nello stesso tempo siamo alla ricerca di un lavabo realizzato con materiali di qualità, allora nel nostro bagno non possiamo rinunciare a questo modello. La soluzione autoportante da fissare a parete ha una colonna (da acquistare a parte) che non arriva a terra, ma lascia lo spazio sul pavimento e restituisce un effetto più armonioso. Facile da montare grazie al foro per far passare il rubinetto, è adatto a bagni di medie dimensioni, inoltre, è profondo e comodo da utilizzare.

Pro. Il materiale è resistente e il design contemporaneo.

Contro. La colonna deve essere acquistata a parte.

Mini lavabo

Arredare i bagni di piccole dimensioni può essere difficile, ma se utilizziamo gli accessori giusti anche un ambiente non molto grande assume un aspetto bello ed elegante. Tra i lavabo che riescono a rendere l’ambiente davvero elegante c’è questo modello versatile adatto ad ogni stile e ai bagni di servizio come semplice lavamano. Il rubinetto incluso nella confezione, insieme agli scarichi, ai raccordi e ai soffioni, può essere alloggiato facilmente grazie alla presenza di un foro. Realizzato in ceramica bianca è sufficiente ancorarlo alla parete con i tasselli.

Pro. Il lavabo è piccolo e ha un buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti sifone e rubinetto non sono realizzati con materiali di qualità.

Lavandino in pietra

Per avere un bagno di carattere la scelta dei materiali è indispensabile! La pietra si sposa alla perfezione con differenti stili e in ogni caso restituisce un risultato bello e di design, come rinunciare allora al lavabo in pietra? Il modello d’appoggio dalla forma ovale, è realizzato in pietra di fiume, un materiale robusto e in grado di durare nel tempo. Curato nel particolare, la finitura esterna è lasciata grezza, mentre quella interna è liscia e pulita così da diventare il punto focale del bagno.

Pro. La pietra è bella e d’effetto.

Contro. Per alcuni utenti il foro non aderisce perfettamente allo scarico del piano.

Lavabo rettangolare

Se quello moderno è lo stile che preferiamo, allora possiamo decidere di arredare il bagno con un modello rettangolare. Il lavabo di appoggio, realizzato in ceramica di alta qualità, riesce ad adattarsi a ogni tipo di bagno, grazie alle linee particolari e alla forma trapezoidale che cattura l’attenzione. Realizzato con materiali di qualità, resistenti ai graffi e al tempo è facile da pulire. Disponibile in differenti misure, dobbiamo scegliere solo quella che rispecchia meglio i nostri gusti e lo spazio a disposizione.

Pro. Facile da installare.

Contro. Per alcuni utenti il raccordo dello scarico non è di qualità.

Lavabo in vetro temperato

Lo stile unico e il design accattivante sono i tratti distintivi di questo lavabo realizzato in vetro temperato. Il tratto distintivo? Il modello è total black con una finitura luminosa, è ideale per spiccare all’interno del bagno. Facile da pulire, può essere montato su qualsiasi mobile e ha una grandezza di 42 cm e 14 cm di profondità e il tubo di scarico con un diametro di 4,5 centimetri. Privo del foro troppopieno, la forma a bacinella renderà unico l’ambiente.

Pro. Il lavabo è bello e di design.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

