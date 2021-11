Specchi da bagno, per decorare ogni ambiente con gusto

La prima cosa che facciamo quando ci alziamo la mattina è guardarci allo specchio. Non sempre l'immagine riflessa è di nostro gradimento, ma nonostante questo è un accessorio irrinunciabile nella stanza da bagno.

Senza di esso molte azioni quotidiane come truccarci o farci la barba non sarebbero possibili. Spesso viene considerato un semplice accessorio di gran lunga meno importante del mobile lavabo, o di finiture come i rubinetti o il soffione doccia.

In realtà a seconda del modello e delle dimensioni può diventare un prezioso alleato per ricreare nel bagno un ambiente di design, dare un senso di profondità o illuminare un ambiente spesso buio.

Gli specchi per rendere unico e accattivante il bagno sono tanti, da quello semplice, a quello con mensole, fino a quello con luce a led, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco una selezione dei migliori modelli adatti per ogni stile e gusto.

Per avere la giusta illuminazione: specchio con led

Spesso i bagni non hanno la luce naturale che entra dalla finestra e sono poco illuminati. Per questo abbiamo bisogno di luce supplementare in grado di rendere l'ambiente più gradevole e consentirci di truccarci o farci la barba in totale comodità. Se non amiamo luci esterne o non avete spazio sufficiente, lo specchio che fa per noi è quello con illuminazione a led integrata. Il modello dalle linee semplici ed essenziali, è caratterizzato da una cornice di lampadine a risparmio energetico, per rilassarci senza la preoccupazione di avere costi eccessivi in bolletta. Lo specchio rettangolare è facile e semplice da montare per gli amanti del fai da te, grazie ai pulsanti touch possiamo scegliere il livello di luce, da quella soft quando vogliamo fare un bagno rilassante a quella più accesa quando abbiamo bisogno di svegliarci la mattina. L'orologio a Led con data, ci permette di avere sotto controllo l'orario per evitare di essere in ritardo, mentre l'altoparlante Bluetooth ci permette di ascoltare la nostra musica preferita quando ci prepariamo. Per avere un trucco perfetto possiamo utilizzare lo specchio ingranditore 3x.

Pro. Si collega facilmente allo smartphone.

Contro. La luce per alcuni utenti risulta un po' debole.

Clicca qui per acquistare lo specchio con led

Per chi ha poco spazio: specchio con mensola

Lo spazio è molto importante in ogni ambiente della casa, in particolare in bagno in cui i prodotti per la cura della bellezza e per il make-up sono sempre tanti. Se non abbiamo spazio a sufficienza, possiamo pensare di prendere uno specchio con mensole integrate. Il modello a parete con un ripiano sulla base e due laterali ci permette di avere a portata di mano tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Disponibile in grigio, lo specchio è perfetto all'interno di un bagno moderno o minimal. Lo specchio pensato per gli ambienti non molto grandi (dimensioni 72 x 57 x 17 cm) richiede poca manutenzione, è prodotto con materiali sicuri e non dannosi per la salute.

Pro. Lo specchio semplice ma elegante è resistente.

Contro. Lo specchio robusto per essere fissato ha bisogno di tasselli aggiuntivi.

Clicca qui per acquistare lo specchio con mensola

Per chi vuole una luce in più: specchio con luce esterna

Se siamo alla ricerca di uno specchio dalle linee semplici ed essenziali questo modello fa al caso nostro. Ideale in un bagno dallo stile minimal diventerà il punto focale della stanza regalandole un tocco in più, lo specchio a filo reversibile ha il bordo smussato, con 3 ganci per il posizionamento verticale o orizzontale perfetto da posizionare al di sopra del lavabo o ovunque si voglia. L'aspetto elegante e le grandi dimensioni (100x70 cm) vanno di pari passo con la funzionalità. La lampada a led in alluminio è pensata per illuminare la stanza da bagno e creare un'atmosfera calda e avvolgente. I fissaggi inclusi in dotazione, rendono molto semplice la sua istallazione a muro anche se non siamo esperti.

Pro. Lo specchio è bello e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti i materiali della lampada non sono di qualità.

Clicca qui per acquistare lo specchio con luce esterna

Per avere tutto in ordine: specchio con ripiano

Trucchi, spazzole e asciugacapelli, gli accessori per la cura e la bellezza sembrano non essere mai abbastanza, anche se sono tutti indispensabili occupano spazio e spesso vengono lasciati in giro creando disordine. Se abbiamo un bagno non molto grande, ma soprattutto amiamo avere tutto in ordine, lo specchio con mensola esterna può ospitare profumi o piccoli prodotti da avere sempre a portata di mano. Se ci piace lo stile semplice e funzionale con i colori eleganti del legno questa soluzione di arredo bagno fa al caso nostro. Per un look uniforme e avere un ambiente curato in ogni dettaglio, possiamo arredare la stanza da bagno con altri accessori della stessa linea.

Pro. Facile da montare e appendere.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Clicca qui per acquistare lo specchio con ripiano

Semplice ed essenziale: specchio minimal

Negli ultimi anni il bagno è diventato l'ambiente della casa a cui prestare particolare attenzione, mentre precedentemente era una semplice stanza di servizio, ora è il luogo in cui poter sperimentare nuovi stili e tendenze. Dal classico, allo shabby chic, passando per quello accessoriato fino ad arrivare a quello minimal. Se siamo tra quelli che preferiscono questo stile, allora lo specchio fa al caso nostro, dalla forma rettangolare e con linee ben definite, l'accessorio da bagno si integra alla perfezione in un ambiente essenziale. Privo di rivestimenti, il bordo è realizzato con lo stesso materiale dello specchio un dettaglio semplice, ma che regala profondità al modello. Perfetto da montare in orizzontale o in verticale si adatta ad ogni spazio da quello più ampio a quello più piccolo perché è disponibile in differenti misure.

Clicca qui per acquistare lo specchio minimal

Per uno stile classico: specchio con cornice

Se amiamo un look classico, non possiamo fare a meno dello specchio con cornice, realizzato in bianco si adatta alla perfezione ai bagni in stile shabby chic. Grazie alle dimensioni ridotte (40x30 cm) il modello è ideale nelle stanze piccole con lo spazio ridotto. Il materiale di alta qualità è resistente all'acqua, alla corrosione e alla ruggine.

Pro. Lo specchio è resistente

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Clicca qui per acquistare lo specchio con cornice

Per chi vuole un arredo funzionale: specchio contenitore

Lo specchio da bagno deve essere anche funzionale e la soluzione è scegliere quello contenitore, perfetto se abbiamo una camera piccola. Spazioso e pratico, lo specchio è formato da tre differenti ante che si aprono su un armadietto in cui conservare gli oggetti per la cura della persona di tutta la famiglia, inoltre, è dotato di ripiani regolabili in base alle dimensioni degli articoli. Lo specchio realizzato in MDF di alta qualità, è resistente e leggero, per garantire durata e stabilità, infatti, può contenere fino a 12 kg, mentre la superficie verniciata, è resistente all'umidità e alla muffa, ideale da inserire in un ambiente umido come il bagno. Lo specchio chiaro, semplice e piatto è facile da pulire!

Pro. Facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti le finiture non sono di buona qualità.

Clicca qui per acquistare lo specchio contenitore

Perfetto per arredare il bagno: specchio tondo

Se vogliamo uno specchio essenziale, ma con un tocco di design in più possiamo scegliere lo specchio rotondo. Il modello dallo stile semplice e minimal si adatta ad ogni ambiente, ma nello stesso tempo regala un senso di armonia ed è avvolgente grazie alla sua forma particolare. Pensato per il bagno, lo specchio può essere inserito anche nella camera da letto, in quella dei ragazzi o nel corridoio e dare un tocco in più alla stanza. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, è dotato di vetro di sicurezza di 5 mm pensato per resistere agli urti e alle cadute accidentali.

Pro. I materiali sono di qualità e resistenti.

Contro. Non ha un sistema di illuminazione integrato.

Clicca qui per acquistare lo specchio tondo

Perfetto per truccarsi: specchio ovale

Lo specchio è sempre più un elemento d'arredo e per dare un tocco di stile alla camera è importante scegliere quello che rispecchia in pieno il "look" del bagno, ad esempio per un ambiente contemporaneo possiamo optare per quello ovale perfetto per dare carattere e personalità alla camera. Il telaio realizzato in acciaio inossidabile è arricchito dall'alluminio per dare stabilità e robustezza allo specchio. La striscia Led incorporata, oltre ad illuminare efficacemente l'ambiente è realizzata con sistemi di sicurezza di qualità che consentono di avere nello stesso tempo un risparmio energetico. Semplice ed intuitivo, per accenderlo e spegnerlo basta utilizzare il comando touch posto nella parte centrale dello specchio.

Pro. Il design è originale ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice montarlo.

Clicca qui per acquistare lo specchio ovale

Per chi ama gli arredi smart: specchio con Bluetooth

Avere una soluzione smart e innovativa è possibile anche quando parliamo di arredamento e lo specchio con sistema Bluetooth è la soluzione ideale. Il modello delle dimensioni di 60x80 cm è perfetto per un ambiente non molto grande, ma con un risultato confortevole. Lo specchio, infatti, è dotato di una cornice a Led che rende ancora più rilassante l'ambiente e permette di truccarci o raderci con la giusta illuminazione. Dotato di Bluetooth e di due altoparlanti possiamo connettere lo specchio al cellulare e ascoltare la nostra musica preferita. Inoltre, il piccolo display posto al centro dello specchio ci permette di controllare la temperatura interna, esterna e l'ora mentre attraverso gli interruttori touch possiamo regolare le diverse finzioni, come il colore della luce che va da 3500 K a 6500 K.

Pro. La regolazione della luce manuale è perfetta per rispondere ad ogni esigenza.

Contro. Il display obbliga ad installare lo specchio solo verticalmente.

Clicca qui per acquistare lo specchio Bluetooth

Come scegliere lo specchio da bagno

Ogni volta che scegliamo un mobile o un accessorio dobbiamo avere la certezza che sia in linea con il resto dell'arredamento, questo vale anche quando parliamo di specchio per il bagno. Accanto a questo non dobbiamo dimenticare le dimensioni e le funzioni, tenendo a mente queste caratteristiche possiamo acquistare un modello in grado di rispondere a tutte le nostre esigenze.

Modello

Lo specchio deve essere pratico, funzionale e anche bello, in commercio ci sono differenti modelli, ognuno con il suo stile:

Specchio con contenitore : pensato per ottimizzare lo spazio quando abbiamo un bagno piccolo, è compatto e nasconde al suo interno un armadietto in cui conservare tutti gli oggetti di cui abbiamo bisogno per la cura della persona. Lo specchio contenitore con all'interno le mensole, può essere formato da un'anta singola, doppia o tripla, molto dipende dalle dimensioni del modello

: pensato per ottimizzare lo spazio quando abbiamo un bagno piccolo, è compatto e nasconde al suo interno un armadietto in cui conservare tutti gli oggetti di cui abbiamo bisogno per la cura della persona. Lo specchio contenitore con all'interno le mensole, può essere formato da un'anta singola, doppia o tripla, molto dipende dalle dimensioni del modello Specchio con mensola : ha la stessa funzione di quello con contenitore, ma la differenza è che ha solo delle mensole esterne sistemate nella parte bassa o laterale dello specchio

: ha la stessa funzione di quello con contenitore, ma la differenza è che ha solo delle mensole esterne sistemate nella parte bassa o laterale dello specchio Specchio con cornice : perfetto per i bagni dallo stile classico possono essere inseriti anche in camere dallo stile moderno, basta scegliere la cornice con un taglio contemporaneo. Disponibili in differenti dimensioni, possono diventare anche un elemento d'arredo

: perfetto per i bagni dallo stile classico possono essere inseriti anche in camere dallo stile moderno, basta scegliere la cornice con un taglio contemporaneo. Disponibili in differenti dimensioni, possono diventare anche un elemento d'arredo Specchio essenziale : ha un design minimal e si adatta a qualsiasi stile anche perché può avere forme e dimensioni differenti

: ha un design minimal e si adatta a qualsiasi stile anche perché può avere forme e dimensioni differenti Specchio con Led: questo modello anche retroilluminato ha una cornice con lampadine applicate o interne che sostituiscono efficacemente le lampade a parete

Dimensioni

Per ottenere un effetto equilibrato, le dimensioni dello specchio sono fondamentali, anche se dipende molto dai nostri gusti è utile scegliere un modello che abbia la stessa larghezza del lavabo o leggermente più piccola, ma questo non vuol dire che non si può optare per soluzioni più grandi. Ad esempio in un bagno piccolo, lo specchio aumenta la percezione dello spazio quindi meglio scegliere un modello minimal e che occupa la maggior parte della parete oppure collocare due grandi specchi uno davanti all'altro.

Un bagno di grandi dimensioni, invece, ci permette di scegliere forme e dimensioni differenti, ma soprattutto design più ricercati così da trasformare lo specchio in un elemento decorativo a tutti gli effetti.