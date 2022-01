Portasciugamani: un tocco di design per ogni bagno

Il bagno è la stanza della casa in cui ci rilassiamo dopo una lunga giornata e un ambiente ordinato è in grado di dare una sensazione di pace e di calma. Per avere una stanza sempre organizzata e pulita, l’accessorio indispensabile è il portasciugamano.

A parete, da terra o pieghevoli l'appendi asciugamano deve integrarsi alla perfezione in ogni stanza. Per creare una stanza confortevole e rilassante ecco i migliori accessori che arrederanno il bagno.



Portasciugamano a scomparsa

I bagni sono spesso piccoli e non si ha lo spazio sufficiente per inserire all'interno tutti gli accessori di cui abbiamo bisogno. Per avere un ambiente ordinato e funzionale, la soluzione è questo appendi asciugamano regolabile! Perfetto per il bagno, può essere utilizzato anche nella camera dei ragazzi o in corridoio. Infatti, il sistema a scomparsa permette di aprirlo o chiuderlo in base alle esigenze riducendo al minimo l'ingombro, ma assicurando un prodotto resistente e duraturo. Il modello realizzato in alluminio è in grado di sorreggere fino a 27 chili, inoltre le linee pulite ed eleganti delle aste lo rendono perfetto per ogni ambiente e arredo.

Pro. Occupa poco spazio ed è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti i tasselli inclusi non sono di qualità.

Portasciugamano con tasselli adesivi

Abbiamo appena ristrutturato il bagno e non vogliamo realizzare antiestetici fori? La soluzione per avere un bagno funzionale e pratico è il set di 4 portasciugamano con adesivo che permette di avere un risultato impeccabile in pochi minuti. Il biadesivo resistente all’umidità e al calore rimarrà ben saldo alla parete anche con carichi consistenti, infatti è ideale non solo in bagno ma anche in corridoio per appendere ombrelli, cappotti o vestiti. La finitura in acciaio sabbiato è raffinata ed elegante ed è disponibile in due colori, grigio e nero, in grado di integrarsi facilmente sia in un ambiente classico sia in uno più moderno.

Pro. I ganci sono solidi e ben fatti.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Portasciugamano con doppio gancio

Se non abbiamo dimestichezza con trapani e viti e non vogliamo correre il rischio di rovinare le pareti del bagno, possiamo scegliere appendi asciugamani dotati di adesivo. Il set formato da 4 supporti ha un adesivo impermeabile in grado di sostenere fino a 10 chili grazie anche al materiale realizzato in acciaio inossidabile resistente all'umidità e alla ruggine. Il design innovativo a doppio gancio, uno nella parte superiore e uno in quella inferiore, impedisce agli oggetti come asciugamani, accappatoi, borsa e cappotti, di cadere. Facile da installare, basta rimuovere la pellicola nella parte posteriore del supporto e applicarlo sulle piastrelle.

Pro. I supporti sono solidi e ben fatti.

Contro. Per alcuni utenti l'adesivo non è adatto al gres porcellanato.

Portasciugamano dal design moderno

Il design moderno dalle linee eleganti fa del portasciugamano un accessorio glamour e di tendenza da avere assolutamente nel nostro bagno per dare un tocco in più all'ambiente. Ideale per asciugamani, è ottimo anche in cucina perché è in grado di sostenere adeguatamente il peso degli strofinacci grazie ad una struttura robusta e resistente, infatti è realizzato in acciaio inox antiruggine che può sorreggere fino a 5 kg. Disponibile singolarmente o all'interno di un set da 4, non solo è facile da montare, ma anche da pulire.

Pro. Il portasciugamano è resistente e poco ingombrante.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Portasciugamano da terra

Per un bagno di grandi dimensioni il portasciugamano verticale è l’accessorio di design perfetto, pronto a rendere unico l'ambiente, i piedini in bambù e le staffe bianche sono eleganti e raffinate, inoltre la struttura autoportante occupa poco spazio e può essere sistemata in un angolo. Formato da tre ripiani, ognuno avrà il suo spazio per sistemare l'asciugamano mentre il ripiano a forma di griglia consente di poggiare asciugamani non ancora utilizzati o spugne per averle sempre a disposizione.

Pro. Il portasciugamano è bello e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti la struttura è poco stabile.

Portasciugamano da terra in acciaio

Se abbiamo un bagno dallo stile moderno e ci piacciono elementi essenziali, ma di design, allora il portasciugamano da avere assolutamente è questo modello realizzato in acciaio inossidabile! Le dimensioni 88,9 x 21,3 x 5,6 centimetri con una profondità di 20 centimetri lo rendono ideale per le stanze medio/grandi, inoltre, la base a mezza sfera assicura piena stabilità per sistemare tutti gli asciugamani di media dimensione. Il supporto da terra, è realizzato con tre aste curve pensate per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia.

Pro. Il portasciugamano è bello e di design.

Contro. Per alcuni utenti il modello è poco stabile.

Portasciugamano con tre braccia

Questo modello a piantana è realizzato in acciaio cromato lucido inossidabile, adatto ad un ambiente umido. Il materiale, infatti, è resistente e antiruggine completato da una base tonda che permette all'arredo di rimanere ben saldo al pavimento. La marcia in più? Il portasciugamano è formato da tre aste dritte che hanno la capacità di ruotare a 360° così da poterle sistemare in base allo spazio a disposizione. Il design semplice e non banale si adatta ad ogni ambiente e nello stesso tempo è semplice e facile da montare grazie anche a tutti gli attrezzi inclusi nella confezione.

Pro. Il portasciugamano è resistente e ha la base pesante.

Contro. Per alcuni utenti i bracci sono troppo liberi.

Portasciugamano di design

Se siamo amanti del design, ogni dettaglio è importante e va curato alla perfezione per questo anche i portasciugamani non devono essere sottovalutati. Il modello da 35 cm è realizzato in acciaio di alta qualità, con una superficie cromata lucidata a mano che regala un aspetto raffinato all'ambiente e nello stesso tempo è antigraffio, resistente alla corrosione e alla ruggine. Pensato per sostenere il peso di teli da bagno, vestiti e asciugamani, il modello può essere montato in pochi minuti grazie all'adesivo protettivo sul retro che permette di incollarlo senza ricorrere a trapani e viti.

Pro. Il portasciugamano è bello e di design.

Contro. Per alcuni utenti l'elemento d'arredo non è molto robusto.

Portasciugamano ad anello

Amiamo lo stile essenziale e nello stesso tempo il bagno è di piccole dimensioni? Allora la soluzione perfetta per unire entrambe le esigenze è questo portasciugamano ad anello. Il modello è la combo perfetta tra design ed efficienza, realizzato in lega di zinco durevole, ha una finitura cromata associata a dimensioni contenute (16,51 x 6,35 cm) e la capacità di peso massima di 5 kg. Il modello facile da montare include nella confezione tasselli da parete, viti e staffe, non resta che munirci di trapano e viti e il gioco è fatto.

Pro. Il portasciugamano è facile da montare e funzionale.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è molto resistente.

Portasciugamano con mensola

Per dare un tocco di eleganza al bagno e avere nello stesso tempo un accessorio funzionale, possiamo optare per questo modello in legno di bambù che in pochi centimetri permette di avere due elementi d'arredo in uno. Oltre alle tre aste in acciaio resistente e inossidabile, è completato nella parte superiore da una mensola a griglia, pensata per garantire la circolazione dell'aria e permettere agli asciugamani di asciugarsi facilmente, ma anche per avere a portata di mano gli oggetti indispensabili come make up, spugne o candele quando abbiamo voglia di rilassarci.

Pro. Il modello è bello e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da montare.

Come scegliere il migliore portasciugamano

Il portasciugamano è un accessorio diffuso in tutti i bagni e la scelta non è semplice come in realtà pensiamo, è importante optare per il modello giusto, perché deve essere funzionale, bello e in grado di inserirsi nell'ambiente. Prima di procedere all'acquisto, dunque bisogna valutare una serie di caratteristiche.

Modelli

La prima valutazione da fare è la scelta del modello, in commercio ci sono due tipologie:

A parete : conosciuti anche come portasciugamani a colonna sono perfetti se abbiamo un bagno piccolo e dobbiamo ottimizzare gli spazi. Solitamente possono essere montati o con viti e tasselli oppure con adesivi specifici pensati per aderire alle piastrelle

: conosciuti anche come portasciugamani a colonna sono perfetti se abbiamo un bagno piccolo e dobbiamo ottimizzare gli spazi. Solitamente possono essere montati o con viti e tasselli oppure con adesivi specifici pensati per aderire alle piastrelle Da terra: i modelli a piantana sono pensati per chi ha un ambiante ampio e spazioso e ci sono differenti tipologie, da quelli semplici, utili solo per gli asciugamani a quelli completati da mensole e ripiani su cui poggiare rasoi, piastre, make up o tutti gli oggetti da avere a portata di mano. Questi modelli, inoltre, possono avere una o più aste, molto dipende dalle nostre necessità e dallo spazio a disposizione

Materiali

I materiali sono un altro elemento molto importante e da non sottovalutare quando scegliamo un portasciugamani, se vogliamo un modello economico possiamo scegliere quello in plastica, pur essendo conveniente non è molto resistente. Nel caso in cui siamo alla ricerca di un elemento d'arredo resistente e versatile possiamo optare per quelli in acciaio o in legno.

Dimensioni

Prima di scegliere il portasciugamano è bene valutare le misure della nostra biancheria da bagno, per quelli di dimensioni normali bastano barre da 40 centimetri se, invece, vogliamo posizionare il telo doccia, ci servirà una barra lunga almeno 60 centimetri. Anche l'altezza non deve essere sottovalutata, di solito le aste devono essere posizionate ad almeno 140 centimetri dal pavimento.



