Il soffione doccia per farsi cullare dall’acqua

Dopo una lunga giornata di lavoro quando si torna a casa l’unica cosa che si desidera è quella di farsi una bella doccia rilassante e rigenerante!

L’elemento essenziale è il soffione che trasforma ogni doccia in una coccola sensoriale. Per scegliere quello che rispetta perfettamente le tue esigenze e si armonizza con lo stile del bagno ti consigliamo i modelli migliori, perfetti anche per rilassarti!

Soffione doccia ad alta pressione

Sogni di avere una spa in casa, ma non hai spazio per costruirne una? Grazie al soffione doccia puoi ricreare una piccola zona relax direttamente nel box. Il soffione doccia ad alta pressione è l'alleato perfetto dei muscoli stanchi risparmiando fino al 40% d'acqua. Il doccino ad alta pressione ha 3 modalità di getto che vanno dalla doccia a pioggia a quella relax fino a quella massaggio. Oltre a questo, è dotato di una modalità di arresto dell'acqua, che facilita il bagno, soprattutto per gli animali domestici, i neonati e i disabili. Il soffione doccia con testa girevole a 360° e inclinabile di 35° verso l'alto e verso il basso permette di regolare la direzione del getto che meglio si adatta alle tue esigenze.

Pro. Il soffione è solido con un ottimo flusso d'acqua.

Contro. Non si può regolare il getto.

Scopri di più su Amazon

Soffione con 5 modalità di getto

Avere la possibilità di fare ogni giorno una doccia differente è possibile con questo soffione doccia! La leva posta al centro del soffione, consente di regolare il getto dell’acqua in cinque modalità: pioggia, pioggia con bolle, bolle, massaggio, a goccia e avere in questo modo un getto che va dal più intenso al più morbido. Il doccino cromato a specchio è un elemento di design che rende unico ogni box doccia. Facile da installare si monta in pochi minuti e senza sforzi, così da potersi rilassare e vivere in pieno una doccia sensoriale.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti la pressione è bassa.

Scopri di più su Amazon

Soffione con luce colorata

Per vivere un’esperienza da spa direttamente a casa propria la cromoterapia è la soluzione ideale! Per ricrearla nella tua doccia il soffione a led è irrinunciabile. Il modello cambia colore in base al calore dell’acqua per avere la temperatura desiderata che può essere tenuta sempre sotto controllo grazie al display digitale posto al centro del soffione. I colori caldi sfumano delicatamente creando un ambiente sereno e rilassante, inoltre, è possibile scegliere tra tre differenti getti: pioggia, massaggio, nebbia calda per creare un ambiente all'altezza di una spa.

Pro. Facile da installare permette di avere sempre sotto controllo la temperatura.

Contro. Per alcuni utenti il soffione è un po' rumoroso.

Scopri di più su Amazon



Soffione doccia quadrato



Se ami lo stile moderno e vuoi ricreare un ambiente di design, il soffione doccia quadrato super sottile è la scelta giusta. L'acciaio inox placcato con ugelli autopulenti in silicone anti-intasamento, evitano depositi di calcare e acqua dura per prevenire la crescita dei batteri e alla corrosione dell'acqua. Oltre ad essere elegante ha un flusso d'acqua intenso che permette di fare una doccia confortevole ed alleviare la fatica. Disponibile in differenti misure si adatta ad ogni ambiente.

Pro. Il soffione è bello e di design.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da montare.

Scopri di più su Amazon

Soffione con filtro

La doccia deve essere rilassante, ma anche sicura e con questo soffione è possibile unire entrambe le esigenze. Il modello con perle filtranti creano un sistema di filtraggio a multistrato in grado di rimuovere le impurità in eccesso e ammorbidire l'acqua dura, per rendere la pelle e i capelli più lisci e morbidi. Basta premere il pulsante di accensione, pausa e spegnimento e puoi controllare facilmente il flusso di acqua per il massimo del relax e per il risparmio energetico. La struttura a micro ugelli aumenta la velocità del flusso dell'acqua e aumenta la pressione dell'acqua per un risparmio del 30%. Dotato di tre impostazioni: modalità a pioggia, massaggio, getto spray, assicura una pelle morbida!

Pro. Il soffione è dotato di numerosi accessori.

Contro. L'acqua va a riempire il soffione all'interno quindi diventa pesante.

Scopri di più su Amazon

Soffione in ottone

Il soffione doccia in ottone cromato, è un accessorio di design, per rendere bella ed elegante ogni doccia. Le linee squadrate ed essenziali sono perfette in un bagno moderno e minimal, mentre il canale d'acqua dotato di 44 ugelli, densamente distribuiti, consentono un maggiore risparmio idrico rispetto alle docce ordinarie. Disponibile nella versione quadrata e cilindrica, l'impugnatura confortevole evita di scottarsi durante la doccia. L'installazione semplice resiste alla corrosione e ai grandi flussi per durare nel tempo.

Pro. Il soffione è di design e resistente.

Contro. Si graffia facilmente.

Scopri di più su Amazon

Soffione doccia a cascata

Design contemporaneo e linee essenziali sono i tratti distintivi di questo soffione doccia con cromatura lucida. Il rivestimento lo mette al sicuro dagli agenti esterni e rimane brillante doccia dopo doccia, inoltre la superficie liscia è facile da lavare. Grazie al getto a cascata largo 120 mm, si avrà un'esperienza piacevole. Il giunto sferico è pensato per montarlo in pochi minuti anche per chi non è esperto di fai da te.

Pro. Facile da installare e silenzioso.

Contro. Per alcuni utenti il soffione non è robusto.

Scopri di più su Amazon

Soffione rotondo

Il soffione cromato e dalla forma rotonda interamente made in Italy è un prodotto robusto e affidabile con un design accattivante. Il modello con un diametro di 140 mm è dotato di ugelli che assicurano un getto d'acqua intenso perfetto per avere un'esperienza rilassante ed energizzante. Dotato di un sistema di pulizia, e realizzato in ottone, è facile da mantenere brillante e privo di calcare.

Pro. Il modello è alto e di design.

Contro. Per alcuni utenti i materiali non sono resistenti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere il soffione doccia

La doccia permette di rilassarsi dopo una giornata piena di impegni, per essere confortevole un elemento indispensabile è il soffione doccia.

Ci sono molti fattori da prendere in considerazione, prima di scegliere il modello adatto alla tua doccia, vediamo cosa valutare.

Tipi di soffioni

Ci sono differenti tipi di soffioni ognuno con le sue caratteristiche:

Soffione fisso : il modello a parete si monta su una colonna per consentire la regolazione dell’altezza e rispondere ad ogni esigenza

: il modello a parete si monta su una colonna per consentire la regolazione dell’altezza e rispondere ad ogni esigenza Soffione con tubo flessibile : fissato alla parete, ha un tubo flessibile per avere libertà di movimento durante l'utilizzo ed è ideale per chi ha mobilità ridotta

: fissato alla parete, ha un tubo flessibile per avere libertà di movimento durante l'utilizzo ed è ideale per chi ha mobilità ridotta Doppio soffione : è formato da un soffione fisso e uno con tubo flessibile, il modello 2 in 1 tende a perdere pressione nell’utilizzo simultaneo

: è formato da un soffione fisso e uno con tubo flessibile, il modello 2 in 1 tende a perdere pressione nell’utilizzo simultaneo Soffione massaggiante : formato da bocchette che si basano su getti d'acqua in grado di tonificare e massaggiare

: formato da bocchette che si basano su getti d'acqua in grado di tonificare e massaggiare Soffione a pioggia: la distribuzione dell'acqua avviene in modo uniforme e leggera, ma ha una portata bassa

Finiture

I soffioni oltre ad essere confortevoli devono essere di design e adattarsi al bagno, per questo ci sono differenti finiture:

Cromo : facile da pulire e resistente all'ossidazione può essere lucido, spazzolato oppure opaco

: facile da pulire e resistente all'ossidazione può essere lucido, spazzolato oppure opaco Nichel : anche questo materiale è facile da pulire e può essere satinato o spazzolato

: anche questo materiale è facile da pulire e può essere satinato o spazzolato Acciaio inox : il materiale ha un aspetto moderno ed è resistente alla ruggine

: il materiale ha un aspetto moderno ed è resistente alla ruggine Ottone : gli amanti dello stile classico possono scegliere questo materiale disponibile con finitura lucida, satinata o anticata

: gli amanti dello stile classico possono scegliere questo materiale disponibile con finitura lucida, satinata o anticata Bronzo: resistente ai graffi e alla corrosione dell'acqua, è disponibile in colori neutri con una finitura lucida o spazzolata

Verifica la portata in uscita

La portata corrisponde alla capacità in metri cubi del flusso d’acqua, in base alla legge, il limite il massimo arriva a 3 bar e garantire così un adeguato risparmio idrico.

Pressione dell’acqua

Il volume di acqua erogato da un soffione viene misurato in litri o metri cubi al minuto e dipende dalla pressione dell’acqua in casa. Solitamente all'interno della rete idrica comunale, la pressione è di 5-6 bar per raggiungere i piani più alti dei fabbricati, mentre nelle tubazioni di distribuzione dell’acqua la pressione non deve superare i 3 bar.

Per ridurre la pressione viene montato un riduttore prima del contatore, quando invece non è sufficiente occorre installare sistemi di sollevamento ausiliari come gli autoclave.

Ecco come arredare un bagno con stile, qualità e convenienza!

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!