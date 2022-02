Lo specchio bagno: la soluzione perfetta per truccarsi o radersi

Avere un look impeccabile per affrontare una giornata di lavoro o una serata con le amiche è il desiderio di tutti. Per avere la rasatura a prova di barbiere o il trucco senza sbavature, lo specchio bagno è irrinunciabile.

Dotato di luce a led o di ingrandimento l'accessorio è il nostro alleato anche nelle giornate più frenetiche quando abbiamo poco tempo da dedicare a noi stessi, ma non vogliamo rinunciare ad essere in ordine.

I modelli in commercio sono diversi, quindi vi presentiamo una selezione dei migliori specchi da bagno adatti ad ogni ambiente.

Specchio da trucco con Led

Compatto e leggero lo specchio da bagno ruota di 360 gradi con angoli regolabili in modo tale da offrire maggiore praticità. Dotato di do​ppio specchio può essere usato per osservare il viso in modo generale o per vedere i minimi dettagli grazie all'ingrandimento 10x. Ideale per una perfetta pulizia del viso o applicare il trucco in modo impeccabile su occhi, labbra e sopracciglia, con la luce a Led intelligenti che si spengono dopo 30 minuti di inattività ogni rasatura sarà perfetta senza correre il rischio di tagliarsi. Facile da montare grazie al meccanismo di aspirazione Easy-Lock possiamo fissare lo specchio in modo sicuro su un altro specchio o su qualsiasi superficie liscia del bagno. Piccolo e compatto, può essere messo facilmente in valigia e accompagnarci durante ogni viaggio.

Pro. L'ingrandimento è efficiente.

Contro. Per alcuni utenti lo specchio è un po' piccolo.

Specchio quadrato

Lo specchio quadrato, dal design accattivante si integra facilmente in ogni ambiente, infatti, è l'accessorio ideale da avere sia in bagno che in camera da letto. Facile da montare a parete o su un mobile può essere posizionato scegliendo l'angolazione preferita per avere una perfetta visione in ogni angolo e ottenere una rasatura impeccabile. Dotato di luce a led alimentata da batterie può essere facilmente portata anche in viaggio, inoltre, la superficie dotata di ingrandimento 10x è ideale per ricreare un trucco perfetto o una rasatura impeccabile. Facile da posizionare grazie alla ventosa, può essere staccato con facilità, basta eseguire una semplice rotazione per sbloccarlo e portarlo con noi in palestra o in viaggio.

Pro. Lo specchio ingrandisce bene.

Contro. È alimentato a batterie.

Specchio orientabile

Perfetto per camere da letto, bagni o in viaggio, lo specchio può essere fissato ovunque ad esempio su superfici piane come muri, finestre e persino su altri specchi più grandi. Il perno a 360° consente di ruotarlo comodamente in tutte le angolazioni per avere una visione totale e sfruttarlo al meglio. La luce circolare a Led dai riflessi naturali non disturba la vista e grazie alla sua intensità calibrata evidenzia in modo chiaro ogni dettaglio eliminando le ombre e permettendo di usare lo specchio anche in ambienti bui. L'ingrandimento 10x assicura un risultato impeccabile in ogni occasione e permette di mantenere la distanza tra la faccia e lo specchio ingrandente entro 15 cm per una visione migliore.

Pro. Lo specchio ingrandisce bene.

Contro. Per alcuni utenti la ventosa è un po' debole.

Specchio con luminosità regolabile

Lo specchio dal design lineare si adatta facilmente in ogni ambiente, perfetto in bagno, può essere montato anche in camera da letto o in quella dei ragazzi, grazie anche alla comoda asta che consente di posizionarlo in base alle necessità. Facile da applicare alla parete non dobbiamo fare altro che munirci di cacciavite e viti e l'accessorio sarà pronto ad essere utilizzato ogni volta che vogliamo. Ideale per realizzare un make-up impeccabile e pensato per l'applicazione di lenti a contatto, rileva ogni più piccolo particolare, grazie all'ingrandimento 10 x e alla luce a led. Lo specchio, dotato di accensione e spegnimento è completato da un interruttore con sensore tattile che con una pressione prolungata permette di regolare la luminosità delle luci.

Pro. Lo specchio ha un'ottima illuminazione.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Specchio triplo

Lo specchio dalle linee essenziali ha uno stile moderno e accattivante, i modello con apertura a libro, permette di usare lo specchio in base alle esigenze. Mentre la parte centrale assicura una visione normale, le parti laterali hanno un ingrandimento 2x o 3x, per rendere perfetta la rasatura o il trucco. Lo specchio con rotazione di 180 gradi, è completamente regolabile in qualsiasi posizione, offre un angolo di visione confortevole, inoltre le 21 luci a Led integrate che illuminano il viso in condizioni di scarsa luminosità.

Pro. Lo specchio si regola facilmente.

Contro. Per alcuni utenti le parti con ingrandimento sono piccole.

Specchio per ambienti piccoli

Ideale per gli spazi ridotti, il modello si adatta ad ogni ambiente, grazie anche ad uno stile un po' retrò e alla struttura a molla apri e chiudi che può essere fissata al muro. Realizzato in acciaio inox è un materiale resistente perfetto per un ambiente umido come il bagno perché resiste efficacemente alla ruggine. Dotato di due lati, possiamo decidere di usare il lato normale oppure di girarlo e sfruttare la parte che ingrandisce fino a 2,5 volte.

Pro. Realizzato in materiale resistente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Specchio con lampadine

Lo specchio è composto da 12 lampadine Led posizionate lungo i bordi per ottenere un'illuminazione ottimale, il modello da tavolo, inoltre è realizzato con materiali resistenti all'umidità tipica del bagno e con dimensioni che assicurano un'ottima visuale. Completato con un tasto touch integrato nello specchio, permette di accenderlo, spegnerlo e di regolare l'intensità dell'illuminazione. La luce regolabile con intensità giorno e notte fornisce un riflesso pulito e chiaro e permette di applicare il trucco o rasarsi in modo naturale e semplice.

Pro. Lo specchio ha un sistema intelligente che salva le impostazioni preferite.

Contro. Il cavo dello specchio è un po' corto.

Specchio ovale

Lo specchio con luce a Led touchscreen è dotato i 21 faretti alimentati con una batteria a litio da 1000 mAh ricaricabile con qualsiasi supporto con uscita usb. Perfetto da utilizzare anche in condizioni in cui c'è un'illuminazione scarsa può essere accesa, spenta o regolata toccando semplicemente l'interruttore. Il modello pieghevole a 180 gradi può essere ruotato e inclinato per trovare la prospettiva perfetta e soddisfare le nostre preferenze personali. Inoltre, grazie allo specchio di ingrandimento 5X rimovibile, è perfetto per un risultato impeccabile.

Pro. Lo specchio si ricarica facilmente.

Contro. Per alcuni utenti lo specchio è un po' leggero.

Come scegliere lo specchio da bagno

Per scegliere lo specchio da bagno bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche come le tipologie, l'illuminazione e l'ingrandimento, vediamo cosa valutare prima di acquistarlo.

Tipologie

In commercio ci sono differenti tipologie di specchi:

A parete : devono essere installati al muro e spesso sono dotati di braccio estensibile per renderli comodi da utilizzare in qualsiasi posizione

: devono essere installati al muro e spesso sono dotati di braccio estensibile per renderli comodi da utilizzare in qualsiasi posizione Da tavolo : versatili e comodi, possono essere utilizzati in qualsiasi stanza e non hanno bisogno di essere montati a parete, ma possono essere portati anche in viaggio

: versatili e comodi, possono essere utilizzati in qualsiasi stanza e non hanno bisogno di essere montati a parete, ma possono essere portati anche in viaggio Con ventosa : se non vogliamo installare lo specchio al muro ed essere costretti ad utilizzarlo in un solo ambiente, possiamo scegliere quelli con ventosa che possono essere fissati facilmente alla parete o su qualsiasi superficie liscia e rimossi in pochi secondi

: se non vogliamo installare lo specchio al muro ed essere costretti ad utilizzarlo in un solo ambiente, possiamo scegliere quelli con ventosa che possono essere fissati facilmente alla parete o su qualsiasi superficie liscia e rimossi in pochi secondi Double face : hanno due facce, una con una specchio normale ed un'altra con ingrandimento per vedere meglio ogni dettaglio del viso

: hanno due facce, una con una specchio normale ed un'altra con ingrandimento per vedere meglio ogni dettaglio del viso Singoli: hanno solo lo specchio con ingranditore



Ingrandimento

Lo specchio per il trucco ha lo scopo di restituire un'immagine dettagliata, ma l'importante è non acquistare un accessorio con un ingrandimento eccessivo perché potrebbe distorcere l'immagine. Meglio sceglierne uno con fattore di ingrandimento 5x, 7x o 10x.

Illuminazione e regolazione

Molti specchi per il trucco sono dotati di illuminazione, pensati per avere una visuale migliore sul viso grazie alle lampadine a Led che emettono una luce naturale, la cosa migliore è scegliere un accessorio con un tasto touch integrato per regolare l'illuminazione. Importante è anche acquistare un modello in grado di essere regolato in altezza, oppure di inclinarlo o regolarlo dai 180° fino ai 360°.

