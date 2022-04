I migliori tappeti da bagno morbidi e antiscivolo

La casa è il nostro luogo sicuro, per questo non è raro effettuare modifiche per rendere l’ambiente più confortevole o per dare un nuovo look alle camere.

Se la cucina, il soggiorno e le camere da letto sono le stanze a cui dedichiamo più tempo, il bagno è il luogo della casa trascurato, anche se bastano piccoli accorgimenti per renderlo funzionale.

Mobili e soffioni per la doccia sono la prima cosa a cui pensiamo quando vogliamo rendere il bagno l'oasi in cui rilassarci, ma ci sono altri elementi che possono rendere l’ambiente davvero confortevole come i tappetini da bagno. Oltre a dover essere l’elemento in grado di assorbire l’acqua in eccesso, deve essere morbido, soffice e confortevole quando lo calpestiamo, ma soprattutto facile da lavare.

I tappeti da bagno antiscivolo sono sempre più un elemento di design, per questo devono essere della giusta dimensione e proteggere il pavimento dalle gocce d'acqua con stile.

Quali modelli scegliere? Per avere un elemento bello e in grado di integrarsi con l’ambiente possiamo scegliere quello che si adatta di più alle nostre esigenze.

Set di tappeti coordinato

Avere un bagno bello ed elegante è possibile con questo set coordinato in microfibra e antiscivolo. Composto da due tappeti con dimensioni differenti: quello grande da 45 x 120 cm e quello piccolo da 45 x65 cm è disponibile in differenti colorazioni, per adattarsi ad ogni stile. Morbido al tatto, è realizzato con materiali di qualità che assicurano un ottimo assorbimento dell’acqua, grazie alla parte inferiore in gomma antiscivolo. Lavabile in lavatrice, non solo avremo un elemento d’arredo sempre pulito, ma in grado di mantenere intatte le sue qualità.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti si sporca facilmente.

Tappeto in ciniglia

Il tappeto realizzato in ciniglia e microfibra, è perfetto anche per i bagni piccoli perché è disponibile in differenti misure, 50x80 cm per gli ambienti di dimensioni ridotte, mentre 61x53 cm per i bagni grandi. La base realizzata con materiale antiscivolo e antimuffa resiste bene all’umidità e nello stesso tempo è morbido e confortevole anche quando appoggiamo i piedi bagnati. Il tessuto, infatti, assicura un ottimo assorbimento dell’acqua e nello stesso tempo permette al tappeto di asciugarsi rapidamente. Disponibile in tre differenti colori: nero, grigio e grigio chiaro si adatta bene ad un bagno dallo stile moderno o contemporaneo.

Pro. Il tappeto è morbido e piacevole al tatto.

Contro. Quando si lava impiega molto tempo ad asciugarsi.

Tappeto a pelo lungo

Se amiamo il design, ogni stanza deve essere bello e di tendenza, il bagno non può essere da meno e in questo caso il tappeto può fare la differenza. Realizzato in microfibra possiamo scegliere la tinta che si adatta meglio ai nostri gusti, perché oltre al classico bianco e beige, possiamo scegliere quello verde chiaro, lilla o blu e dare colorare l’ambiente. Il tocco in più? Il tappeto a pelo lungo è super elegante ed estremamente morbido al tatto. Il fondo antiscivolo, poi, ci permette di stare al sicuro proteggendo anche i pavimenti più delicati.

Pro. Il tappeto assorbe efficacemente ed è morbido.

Contro. È disponibile in una sola dimensione.

Tappeto con stampa

Amiamo lo stile moderno? Anche il bagno può avere un look contemporaneo con questo tappeto con motivo marocchino! Disponibile in differenti colori, possiamo scegliere tra quello classico come beige e grigio, a quelli più colorati come il rosso, il celeste o il nero, per regalare alla stanza un aspetto indimenticabile. Il tappeto realizzato in morbida microfibra ha il fondo realizzato con TPR antiscivolo per evitare che il tappeto si sposti e slitti sul bagnato. Il materiale, poi, trattiene efficacemente l’acqua per evitare che fuoriesca sul pavimento. Perfetto per ogni tipo di ambiente, il tappeto ha differenti dimensioni sia per i bagni piccoli, che per quelli grandi.

Pro. Il tappeto è elegante e morbido.

Contro. Per alcuni utenti trattiene molto la polvere.

Tappeto in cotone

Il tappeto con certificazione Oeko-Tex è sicuro e realizzato con tessuti ecologici, infatti, il tappeto è realizzato in morbido cotone. Il tessuto naturale trattiene efficacemente l’acqua, ma la parte inferiore non è antiscivolo per questo è ideale da utilizzare semplicemente per proteggere il pavimento dall’acqua. Con le dimensioni 50.8 x 78.7 cm è adatto ad ogni tipo di bagno, anche quelli medi. Semplice, ma elegante, il modello è caratterizzato da una fascia decorativa che lo rende estremamente raffinato. Facile da lavare in lavatrice può essere asciugato nell’asciugatrice perché non ha la base in gomma.

Pro. Il tappeto è bello e resistente.

Contro. Per alcuni utenti si sposta facilmente.

Tappeto in bambù

Ecologico e di design, questo tappeto è realizzato in bambù e con le sue dimensioni 59.94 x 40.13 x 0.61 cm è elegante e raffinato. Il design semplice sulle tinte color legno, lo rende perfetto per qualsiasi arredo, adatto al bagno, il tappeto può essere utilizzato anche in cucina, infatti, il materiale naturale resiste facilmente all’acqua. Il modello estremamente sicuro, ha il fondo antiscivolo così non rischiamo di scivolare sul bagnato. Il tappeto può essere lavato semplicemente con un panno umido e lasciarlo asciugare all’aria.

Pro. Facile da pulire.

Contro. Per alcuni utenti il colore non corrisponde alla foto.

