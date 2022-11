È arrivato il Black Friday: macchine del caffè, planetarie e friggitrici a prezzi super scontati

Avere una casa smart con prodotti che ci facilitano la vita con la preparazione dei nostri piatti preferiti o con le pulizie, è possibile grazie alle offerte del Black Friday 2022. Dal 18 novembre Amazon mette a disposizione dei suoi clienti tante offerte imperdibili.

Cucinare, mantenere casa pulita e arredarla in base ai nostri gusti è semplice e conveniente, non dobbiamo fare altro che approfittare delle offerte del Black Friday.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S (sconto 37%)

Il robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti pulisce efficacemente ogni superficie riducendo al minimo ogni sforzo. Dotato di sensori di precisione multidirezionali realizza una mappatura delle stanze evitando le aree sensibili. Grazie alle 3 impostazioni del livello dell'acqua, il robot eroga la giusta quantità mantenendo il panno adeguatamente umido.

Philips Airfryer XL Essential (sconto del 39%)

Grazie alla friggitrice ad aria con tecnologia Rapid Air, possiamo friggere senza utilizzare l'olio per ottenere pietanze croccanti fuori e tenere all'interno. L’aria calda gira intorno al cestello di cottura e all’interno della rete metallica, basta mettere una piccola quantità di olio per ottenere una consistenza perfetta, sia per i cibi fritti, ma anche per quelli grigliati o al forno. Il timer integrato permette di preselezionare i tempi di cottura fino a 30 minuti, mentre con la funzione di spegnimento automatico grazie ad un segnale acustico di avviso, sapremo quando il nostro piatto preferito è pronto. Il controllo della temperatura regolabile, poi, consente di preimpostare quella adatta ad ogni cibo (fino a circa 200 °C). Infine, il cassetto rimovibile con rivestimento antiaderente e il cestello possono essere lavati facilmente e velocemente in lavastoviglie.

De'Longhi Perfetto Magnifica S (sconto 42%)

La macchina macina i chicchi al momento grazie al macinacaffè integrato realizzato in acciaio inox dotato di 13 livelli di regolazione della macinatura per poter scegliere la grossezza in base al gusto e al tipo di caffè. Il contenitore ha una capienza di 250 grammi mentre il coperchio salva aroma mantiene isolato il caffè da aria e luce, conservandone intatta la fragranza. Il pannello di controllo a Led ha tasti soft touch per personalizzare la lunghezza, l'aroma, la temperatura e il livello di macinatura del caffè.

Hoover aspirapolvere senza fili (sconto del 38%)

Con l’innovativo sistema ciclonico, la scopa elettrica è in grado di separare le particelle di polvere dall’aria garantendo ottime performance di pulizia. La spazzola in grado di ruotare da 90 a 180° è perfetta per pulire negli spazi stretti, negli angoli difficili da raggiungere o sotto i mobili. Leggera e compatta è in grado di pulire qualsiasi superficie, mentre la mini turbospazzola per i peli di animali, li rimuove efficacemente da letti, sedie e tappeti, infine, la batteria al litio assicura un’autonomia fino a 40 minuti.

Macchina del caffè Philips (sconto del 54%)

Il caffè è una delle bevande preferite e per realizzarlo a regola d'arte questa macchina è la scelta ideale. L'elettrodomestico ha un display touch intuitivo che permette di selezionare tra espresso, cappuccino e molto altro ancora in pochi secondi. Oltre a poter scegliere l'intensità del caffè in base ai propri gusti, la macchina grazie al montalatte incluso prepara una schiuma morbida, vellutata e dalla consistenza perfetta. Per sfruttare al meglio l'aroma dei chicchi appena macinati il macinacaffè incluso con 12 impostazioni regolabili permette di avere dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

iRobot Roomba 692 (sconto 40%)

iRobot ha un sistema di pulizia a 3 fasi che cattura lo sporco, la polvere e i detriti da tappeti e pavimenti. Dotato di mappatura della casa suggerisce i programmi adatti ad ogni esigenza ed effettua una pulizia extra durante la stagione delle allergie. Compatibile con Alexa e Google Assistant, pulisce al suono della tua voce ogni angolo della casa.

Polti Vaporella Simply (sconto del 50%)

Questo ferro da stiro è più veloce rispetto a quelli tradizionali perché dotato del riscaldamento rapido di soli 2 minuti e ha un'autonomia illimitata che permette di riempire il serbatoio senza interruzioni. Stira sarà facile grazie al ferro leggero con ampia piastra in ceramica antigraffio ad alta scorrevolezza e punta di precisione. Infine la funzione ECO è pensato per ridurre i consumi di energia e acqua.

Polti Vaporetto scopa a vapore (sconto 50%)

Il vapore permette di pulire tutte le superfici in modo naturale senza dover ricorrere a detergenti chimici ed è pensato per eliminare il 99,9% di virus, germi e batteri. La scopa è adatta a tutti i pavimenti e arriva ovunque perché è leggera e snodata, i 14 accessori inclusi puliscono ogni ambiente della casa dal bagno alla cucina, inclusi divani, vetri e specchi. Inoltre, i 3 panni in dotazione permettono di pulire i pavimenti tutti i giorni cambiandoli quando sono sporchi o utilizzandone uno diverso in base all'ambiente.

Macchina per la pasta Philips (sconto 46%)

Preparare la pasta fresca in 10 minuti è possibile con questa macchina elettrica arricchita dalla funzione di pesatura automatica che indica la quantità esatta di liquido da aggiungere alla farina per avere un impasto liscio pronto per essere gustato. Adatta per chi ha voglia di sperimentare, le 8 trafile preparano spaghetti, penne, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, lasagne, capelli d'angelo o spaghetti spessi con un risultato davvero impeccabile.

Ariete scopa elettrica con filo (sconto 22%)

Versatile ed efficiente può essere utilizzata come scopa verticale o come pratico aspirapolvere portatile grazie al kit di accessori in dotazione e alla tecnologia ciclonica che garantisce l'eliminazione di polveri, acari e batteri dalle superfici di casa. Pensata per soggetti allergici, il filtro hepa assicura il massimo trattenimento le micro polveri all'interno del serbatoio.

Rowenta aspirapolvere senza fili (sconto 47%)

L'aspirapolvere senza fili con batteria ricaricabile e 45 minuti di autonomia, cattura la polvere in una sola passata, ed è progettato per raggiungere ogni centimetro dell'abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie alla spazzola motorizzata con luci a LED, per agevolare la visibilità e avere una pulizia più facile.

Moulinex Easy Fry Deluxe (sconto 42%)

La friggitrice ad aria è pensata per preparare cibi sani e leggeri senza l'uso di olio, con questo apparecchio multifunzione puoi decidere se: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Inoltre le 8 modalità di cottura preimpostate: patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill, arrosto, consentono di cucinare in modo veloce tutto quello che desideri.

Kenwood planetaria Kitchen Machine kMix (sconto 43%)

Gli amanti della cucina troveranno un compagno ottimale nell’impastatrice Kmix! Sperimentare e provare piatti sempre nuovi sarà semplice e divertente con questo apparecchio, infatti, la regolazione elettronica delle velocità permette di lavorare evitando di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola. Dotata di frusta K per ingredienti secchi, gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce e frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi, può essere arricchita con 25 accessori acquistabili separatamente.

Hoover batti materasso (sconto 39%)

Il batti materasso Ultra Vortex rimuove gli allergeni, la polvere e gli acari della polvere dai materassi e da tutti gli imbottiti come divani, cuscini e guanciale, ideale per chi soffre di allergie. Grazie alle 3 modalità di pulizia aspirazione, roll & beat e lampada UV progettata per uccidere fino al 99,9% dei batteri, allergeni e acari della polvere ne previene anche la ricomparsa. Il batti materasso è completato da una spazzola per rimuove i peli di animali domestici da tutti gli imbottiti di casa.

Electrolux impastatrice planetaria (sconto 43%)

Ogni giorno potrai preparare pietanze deliziose con la planetaria dotata di numerosi accessori come la frusta a filo, la frusta piatta in metallo, la frusta piatta in silicone, il gancio per impastare, la ciotola da 2.9 litri, il coperchio per la lievitazione e il paraschizzi. Ioltre la lue a led, permette di avere sempre sotto controllo gli ingredienti all'interno della ciotola.

Lavazza A Modo Mio, macchina caffé espresso Jolie (sconto 30%)

La macchina da caffè è piccola e silenziosa e si adatta perfettamente a ogni stile, regalando un tocco di allegria all’arredamento e un caffè dall'aroma e dal sapore inconfondibile. Facile da pulire grazie ai componenti lavabili in lavastoviglie, è dotata di spegnimento automatico dopo 9 minuti.

G3 Ferrari forno pizza plus (sconto 28%)

Il forno ti permette di realizzare la tua pizza preferita in poco tempo infatti il modello raggiunge rapidamente i 400° ideali per la cottura in pochi minuti. Il forno dotato di due resistenze assicura un ridotto consumo di corrente.

Kenwood mixer a immersione (sconto 28%)

Il frullatore tritatutto multifunzione sarà il nostro migliore alleato in cucina, perché è pensato per realizzare ogni tipo di preparazione, dal dolce, al salato senza dimenticare gli snack. Le lame si muovono lungo 3 diverse traiettorie, sostenute da un motore da 800 W in grado di gestire anche gli ingredienti più difficili come la frutta ed i tuberi. Facile da utilizzare ha un'impugnatura ergonomica realizzata in Suregrip che protegge le mani e assicura una presa solida. Non dovete fare altro che dedicarvi al vostro hobby preferito e utilizzate il frullatore insieme agli accessori in dotazione come la frusta a filo in acciaio inossidabile, lo schiacciaverdure in metallo con 2 setacci, il bicchiere graduato da 0,75 ml in plastica eil tritatutto.

Kenwood impastatrice planetaria Chef Elite (sconto 36%)

La creatività si unisce all'efficienza grazie a questa impastatrice planetaria dotata di programmi automatici per realizzare ricette in modo semplice e veloce. L'impastatrice è pensata per realizzare tutte le ricette che desideri in poco tempo.

Rowenta OptiGrill Elite XL bistecchiera elettrica (sconto 63%)

Con la bistecchiera possiamo cucinare qualsiasi tipo di carne in modo semplice e veloce, cuocere una grande varietà di alimenti e preparare frutta e verdura. Il formato XL è adatto fino a 8 persone contemporaneamente, mentre l'assistente di cottura è intuitivo e ti offre una guida passo dopo passo per risultati appetitosi, attraverso i 16 programmi automatici di cottura.

