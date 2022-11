Black Friday 2022: grandi e piccoli elettrodomestici delle migliori marche scontati per 48 ore

Pronto ad approfittare di offerte imperdibili e a fare incetta di prodotti per rendere casa smart? Quest’anno il Black Friday Amazon non smette di stupire. Per 48 ore avrai a disposizione elettrodomestici, apparecchi per la pulizia e molto altro a prezzi super scontati!

Curioso di scoprire cosa ti riserva il noto sito di e-commerce? Ecco una rassegna delle migliori offerte disponibili.

iRobot Roomba i7+ (sconto 40%)

Grazie alla sua tecnologia di navigazione, l’i7+ può catturare e rimuovere lo sporco, evitando di andare dove non vuoi. La mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente consentono di inviare l'i7 verso lo sporco quando serve, con un semplice comando vocale una volta associato ai dispositivi Google Assistant e Alexa. Inoltre, con una sola passata è in grado di aspirare di tutto con il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie.

Scopri di più su Amazon

Crockpot Pentola per cottura lenta (sconto 48%)

La pentola Slow cooker per cottura lenta a bassa temperatura ha una capienza di 5.7 L, adatta per preparazioni fino a 6-8 persone. La finitura in argento, mentre l'interno in materiale ceramico, estraibile dalla base, può essere utilizzato anche in forno ed è lavabile in lavastoviglie, mentre il coperchio in vetro permette di vedere all'interno della pentola e di scegliere tra due impostazioni: Low per una cottura tradizionale di almeno 6/8 ore e High per una cottura rapida di almeno 4 ore, a questa è associata la funzione warm che permette di mantenere in caldo il contenuto al termine della cottura.

Scopri di più su Amazon

Planetaria Electrolux (sconto 45%)

Dalla pasta sfoglia al pane croccante, ogni giorno potrai preparare pietanze deliziose con l'aiuto di questa planetaria e i suoi accessori in dotazione. La frusta piatta in silicone SoftEdge e il coperchio per la lievitazione PerfectRise insieme alla spatola in silicone incluse, ti permettono di mescolare al meglio gli ingredienti senza lasciarne alcuno indietro, in modo da ottimizzare il processo di preparazione. L'impastatrice è completata da un gancio impastatore, una frusta piatta in metallo, una frusta a filo e 2 recipienti in acciaio inox con paraschizzi.

Scopri di più su Amazon

Bosch CleverMixx Mixer frullatore a immersione (sconto 33%)

Il frullatore a immersione Bosch CleverMixx Mixer frulla, miscela, trita o impasta grazie al motore da 600 W, alle 12 velocità, alla funzione Turbo e ai tanti accessori. Il set include un minitritatutto con lame in acciaio inox per tritare piccole quantità, mentre la lama QuattroBlade assicura un'azione di taglio eccezionale per lavorare anche ingredienti di grandi dimensioni con risultati perfetti e in poco tempo.

Scopri di più su Amazon

Hisense frigorifero Side By Side (sconto 18%)

Grande e spazioso il frigorifero Side By Side è dotato della tecnologia Total No Frost che mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità all’interno del frigorifero, evitando la formazione di ghiaccio e riducendo sensibilmente la crescita di batteri. Inoltre, il sistema Metal Cooling distribuisce uniformemente l’aria fredda in ogni angolo della superficie in modo che il cibo, ovunque sia posizionato, raggiunga rapidamente la temperatura ottimale di conservazione.

Scopri di più su Amazon

Severin friggitrice ad aria (sconto 19%)

Il display touch a Led con 6 programmi automatici assicura risultati ottimali, basta scegliere la modalità che preferisci e in pochi minuti potrai preparare carne, pollo, pesce e molto altro. Inoltre, la possibilità di regolare la temperatura da 80° a 200° e il timer con segnale acustico da 60 minuti, sono perfetti per assicurare una cottura uniforme senza il rischio di bruciare le pietanza. Il cestello con rivestimento in ceramica antiaderente è facile da pulire e riduce gli odori sgradevoli dei cibi fritti rispetto ad una normale friggitrice.

Scopri di più su Amazon

Philips Tostapane (sconto 23%)

Il tostapane dal design e dalle forme inconfondibili è un irresistibile elemento d'arredo, grazie anche al colore nero. I 2 grandi slot possono dorare le fette di pane fino a 8 livelli di tostatura e la griglia integrata permette di cuocere anche toast farciti e brioche. Il vassoio raccoglibriciole removibile assicura una facile pulizia e il vano raccoglicavo inferiore permette di riporlo in spazi ridotti.

Scopri di più su Amazon

Polti Vaporetto Smart (sconto 44%)

Per avere casa pulita e priva di batteri, un aiuto arriva da Polti Vaporetto, l'aspirapolvere con traino con il suo vapore uccide ed elimina fino al 99,9% di germi, in pochi minuti grazie al riscaldamento rapido entro 2 minuti. L'apparecchio con la sua doppia funzione unisce l'efficienza del pulitore portatile e la forza della scopa a vapore. Dotata di 11 accessori come la spazzola vaporforce, il filtro anticalcare e 3 differenti panni per trattare tutti i tipi di pavimenti, l'apparecchio è perfetto su ogni superficie.

Scopri di più su Amazon

Girmi yogurtiera (sconto 28%)

La yogurtiera elettrica consente di preparare yogurt vegetale, vegano, da bere, greco, senza lattosio o con latte di cocco. Questa macchina per yogurt ha una capacità di 1,5 litri e ha una temperatura che arriva fino a 55° C, mentre il coperchio trasparente permette di avre il contenuto sempre sotto controllo.

Scopri di più su Amazon

Aigostar vaporiera (sconto 45%)

Cucinare in modo sano e senza grassi è possibile con l'aiuto indispensabile della vaporiera! Il modello con tre pentole amovibili trasparenti da usare grazie al timer di 60 minuti. L'indicatore del livello dell'acqua è pensato per averla sempre sotto controllo e nello stesso tempo le aperture laterali permettono di aggiungere il liquido ogni volta che volete.

Scopri di più su Amazon

Xiaomi Smart Purificatore d'Aria (sconto 25%)

Per avere una casa pulita e priva di batteri il purificatore Xiaomi Smart Air Purifier è perfetto! Il display a Led digitale mostra informazioni precise in tempo reale, mentre il filtro tre in uno, assicura aria pulita perché riesce a filtrare fino al 99,97% di particelle di 0,3 μm e di sostanze inquinanti. Inoltre, grazie alla modalità automatica è possibile regolare la velocità di purificazione per un sicuro risparmio energetico.

Scopri di più su Amazon

Hisense cantinetta vino (sconto 14%)

Il design elegante ed essenziale fa della cantinetta Hisense un elemento d'arredo in cui conservare le tue bottiglie di vino preferite. Il doppio vetro della porta, protegge i vini preferiti dai raggi UV evitando così modifiche al colore e al sapore, i ripiani in legno, invece, permettono di sistemare le bottiglie in orizzontale, in questo modo il tappo è costantemente a contatto con il vino, rimanendo sempre umido e in grado di aderire perfettamente al collo della bottiglia

Scopri di più su Amazon

Polti vaporella Simply (sconto 50%)

Il ferro generatore di vapore ha un'autonomia illimitata e una pressione della pompa che arriva massimo a 6.5 bar. Il serbatoio estraibile XL ha una capacità di 1.5 litri per affrontare lunghe sessioni di stiratura, inoltre grazie al riscaldamento rapido e alla funzione ECO è possibile ridurre i consumi. Resistente e in grado di durare nel tempo, il ferro da stiro ha la funzione Calc Cleaning per migliorare le prestazioni dell'apparecchio.

Scopri di più su Amazon

Moulinex Masterchef grande impastatrice (sconto 64%)

Il potente motore da 1500 W, i 3 utensili in metallo pressofuso e l'ampio recipiente da 6,7 litri permettono di preparare tutto quello che vuoi in pochi minuti. Con il duplice movimento planetario di miscelazione, la testa del robot da cucina e l'utensile di miscelazione ruotano in direzioni opposte, assicurando risultati rapidi ed omogenei. Mentre il gancio impastatore in metallo pressofuso è pensato per un utilizzo intensivo, lo sbattitore e la frusta sono ottimi per l'uso quotidiano.

Scopri di più su Amazon

FoodSaver macchina sottovuoto (sconto 35%)

Conservare i cibi è semplice e conveniente con la macchina sottovuoto FoodSaver, facile ed intuitiva ha un design verticale, perfetta per i piccoli spazi. Basta premere un solo tasto e l'aria verrà eliminata dai contenitori salva freschezza e dai sacchetti con la zip grazie alla testina aspirante regolabile che si adatta a tutti i contenitori.

Scopri di più su Amazon

Moulinex ClickChef robot da cucina multifunzione (sconto 33%)

Con il robot da cucina Moulinex ClickChef, compatto e capiente, è possibile preparare deliziose ricette fatte in casa in poco tempo. L'interfaccia intuitiva con 10 programmi automatici, è ideale per cucinare zuppe, impasti, cottura lenta, salse o piatti che hanno bisogno della cottura a vapore. Semplice ed intuitiva, con le impostazioni manuali potete scegliere tra 32 funzioni

Scopri di più su Amazon

Philips macchina per preparare la pasta (sconto 46%)

Per preparare la pasta fresca in pochi minuti, questo elettrodomestico è la soluzione ideale grazie ai programmi completamente automatici e all'impasto che può essere estruso in 10 minuti. Gli 8 dischi in dotazione permettono di preparare spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, tagliatelle, pappardelle, capelli d'angelo e spaghettoni e accontentare tutti i gusti con l'aiuto del ricettario in dotazione.

Scopri di più su Amazon

Samsung forno a microonde (sconto 20%)

Con il forno a microonde Samsung è possibile dare libero sfogo alla tua fantasia e ottenere piatti gustosi con poco sforzo. Facile da utilizzare è dotato di programmi di cottura automatici da selezionare sul display per un utilizzo facile ed intuitivo, pulire il microonde, poi, è un gioco da ragazzi, privo di angoli, basta una passata e le macchie verranno rimosse in pochi secondi.

Scopri di più su Amazon

Candy Brava lavastoviglie da incasso (sconto 31%)

La lavastoviglie slim è la soluzione se hai una cucina piccola, ma non vuoi rinunciare alla comodità dell'elettrodomestico. Gli 8 programmi: intensivo, universale, eco, rapido, speciale, vetro, lavaggio auto e prelavaggio, uniti alla possibilità di programmare la partenza ritardata, fanno della lavastoviglie un apparecchio perfetto quando cerchi efficienza e praticità.

Scopri di più su Amazon

Samsung Jet 60 Turbo aspirapolvere senza fili (sconto 30%)

L’aspirapolvere con il suo motore Jet Digital Inverter, raggiunge una potenza di aspirazione fino a 150 W. Dotato di accessori come mini spazzola, lancia per la polvere, base due in uno da agganciare al muro o appoggiare su una mensola, ha anche un sistema di filtraggio a 5 strati che elimina germi e batteri e permette di respirare aria più pulita. La batteria assicura un’autonomia fino a 40 minuti no stop.

Scopri di più su Amazon

Hoover lavatrice 10 kg (sconto 39%)

La lavatrice ha una vasta gamma di cicli di lavaggio per preservare a lungo le fibre dei capi, senza rinunciare ai migliori risultati di lavaggio. La funzione Kg Mode, pesa la biancheria nei primi 4 minuti del programma, adeguando l'utilizzo di acqua, energia e tempistiche del ciclo di lavaggio con precisione. Il ciclo Allergy Care, invece, è stato studiato per rimuovere allergeni e batteri aumentando la temperatura di lavaggio fino a 60°C perfetta per igienizzare i vestiti dei neonati.

Scopri di più su Amazon

Electrolux friggitrice ad aria (sconto 39%)

Il potente flusso di aria calda del cestello di cottura permette di friggere, arrostire, grigliare o cuocere al forno in modo sano e con un solo cucchiaio d’olio. I cibi saranno morbidi dentro e croccanti fuori, utilizzarla è davvero semplice grazie all’interfaccia digitale con cui controllare in modo facile e intuitivo gli 8 programmi di cottura pre impostati.

Scopri di più su Amazon

Kenwood impastatrice planetaria Chef XL (sconto 38%)

L’elegante finitura metallica e la capiente ciotola in dotazione caratterizzano questa impastatrice. Con una potenza di 1200 W non solo impasta, ma è perfetta per cuocere qualsiasi piatto, grazie allo speciale movimento che permette di miscelare, amalgamare ed impastare gli ingredienti. Completata da 3 ganci di miscelazione: frusta K per ingredienti secchi, gancio impastatore per la lavorazione dei lievitati e frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi è la compagna ideale in cucina.

Scopri di più su Amazon

Samsung asciugatrice Crystal EcoDry (sconto 44%)

Con questo apparecchio non solo avrai capi sempre asciutti, ma anche privi di pieghe con un sicuro risparmio in bolletta grazie alla tecnologia Optimal Dry che utilizza 3 sensori che monitorano l’umidità e regolano il tempo di asciugatura per ottenere il massimo risultato. Oltre a rinfrescare gli abiti previene la formazione dei batteri su ogni tipo di tessuto sia bagnati che asciutti.

Scopri di più su Amazon

Hisense frigorifero combinato (sconto 6%)

La tecnologia total no frost mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità evitando la formazione di brina, muffe e batteri, mentre le multiple prese d'aria permettono di distribuire la stessa aria fredda in ogni angolo del frigorifero e distribuirla uniformemente dall'interno all'esterno garantendo livelli ideali di temperature e umidità.

Scopri di più su Amazon

De'Longhi Nespresso Dinamica (sconto 33%)

La macchina permette di iniziare la giornata con il giusto carico di energie grazie alla possibilità di scegliere 3 lunghezze di caffè: ristretto, espresso e lungo, mentre il sistema latte integrato consente di preparare diverse ricette a base di latte e caffè. Il pannello di controllo touch e la manopola di regolazione del latte ti regaleranno ogni giorno caffè e cappuccini rispettando in pieno i tuoi gusti.

Scopri di più su Amazon

Hisense forno elettrico multifunzione (sconto 20%)

Il forno in acciaio inox ventilato ha un riscaldamento veloce e la regolazione della temperatura da 50º a 275º C. Il display con le manopole, è intuitivo e semplice da usare, perfetto per scegliere facilmente tra i differenti programmi di cottura tra i quali anche Air Fry per concedersi piccoli peccati di gola in modo salutare. L'apparecchio è facile da pulire grazie alla funzione steam clean.

Scopri di più su Amazon

Bosch piano cottura a induzione (sconto 20%)

Il piano con 4 zone di cottura a induzione PowerBoost assicura fino al 50% in più di potenza con consumi ridotti. Il display elettronico e i comandi TouchSelect consentono di regolare facilmente la zona di cottura e di scegliere con pochi tocchi la funzione Timer per lo spegnimento automatico e quella reStart in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente memorizzando le impostazioni di cottura.

Scopri di più su Amazon