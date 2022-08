Le borse termiche per mantenere fresco il cibo a scuola o in ufficio

L'estate è tempo di spiagge, abbronzatura, ma non solo, il periodo più caldo dell'anno ci fa venire anche voglia di organizzare picnic all'aria aperta o pranzi al mare.

Con il caldo e le temperature alte si rischia però, di rovinare il cibo: il problema si risolve facilmente usando le pratiche borse termiche. Sono capienti e riescono a mantenere al fresco qualsiasi tipo di pietanza. Tra l'altro sono ideali anche per chi deve pranzare in ufficio e vuole fare una pausa sana e gustosa.

Il modello classico è quello in tela o plastica in cui va inserito il ghiaccio per la conservazione dei cibi, ma ci sono anche versioni innovative e funzionali. Vediamo i migliori modelli in commercio, adatti ad ogni esigenza e stile, per essere impeccabili anche durante la pausa pranzo.

Per avere l'indispensabile sempre con sè: borsa termica con contenitori

Quando decidiamo di pranzare fuori casa o in ufficio, la borsa termica che ci accompagna durante gli spostamenti deve essere comoda e pratica. Questo modello leggero, dotato di manico superiore e tracolla estensibile ci permette di trasportare facilmente il nostro pranzo se siamo in bici, sui mezzi pubblici o vogliamo ritagliarci un momento con il nostro piccolino al parco. Realizzata in materiale tessile semi-rigido proteggerà il contenuto dagli urti e manterrà il nostro pranzo al sicuro grazie al rivestimento interno isolante caldo/freddo pensato per assicurare la conservazione degli alimenti. La marcia in più? La borsa termica include quattro contenitori ermetici in plastica senza BPA: i primi due hanno un design accattivante grazie alla forma ovale e possono conservare fino a 0,5 l, gli altri 2 sono perfetti per portare con sè frutta o verdura e hanno una capienza di 0,2 l. Perfetti per scaldare i cibi al microonde o conservarli nel congelatore, una volta terminato il nostro pranzo, non ci resta che metterli in lavastoviglie. La pratica tasca esterna con rete interna è stata progettata per conservare tovaglioli e posate, dobbiamo solo scegliere tra il modello a fondo unico, a scacchi, a pois o a righe e gustarci il pranzo all'aperto.

Pro. Pratica e poco ingombrante è perfetta per portare il cibo in ufficio.

Contro. Lo spazio della borsa è pensato per conservare solo gli alimenti all'interno dei contenitori inclusi.

Pratica e di design: borsa termica con stampa

Se amiamo avere un look impeccabile anche in un momento semplice come il pranzo, questa borsa termica è l'ideale, il modello è perfetto se non stiamo cercando un classico contenitore di cibo, ma una vera e propria borsa. il contenitore ricorda una borsa a mano, quindi l'impressione è quella di portare l'accessorio più amato dalle donne ed è disponibile in diversi colori e fantasie come a pois, optical o denim, non c'è che l'imbarazzo della scelta per abbinarla al nostro outfit e rispecchiare in pieno la nostra personalità. Le dimensioni sono 23x18x17 cm, ideali per avere sempre con noi tutto quello di cui abbiamo bisogno per un picnic o un pranzo in ufficio con i fiocchi. Snack, spuntini e alimenti saranno sicuri e protetti in ogni condizione. Il materiale anti-impermeabile 600D in poliestere Oxford nella parte esterna, protegge il contenuto anche durante le giornate di pioggia, mentre l'isolamento termico interno in alluminio mantiene fresco e sicuro il cibo più a lungo. Facile da pulire e realizzata con materiali eco-compatibili, una volta terminato l'utilizzo può essere ripiegata facilmente ed occupare poco spazio.

Pro. La borsa dal design accattivante ed è pratica e comoda.

Contro. Per alcuni clienti la borsa è un po' piccola.

Per avere cibi sempre freschi: borsa a tenuta stagna

Le temperature alte che caratterizzano la bella stagione, possono mettere a rischio la qualità del cibo, soprattutto se quotidianamente pranziamo fuori casa. Per avere alimenti sempre freschi e sani, questa borsa termica è ideale, il modello è caratterizzato dall'imbottitura in schiuma di polietilene spessa, pensata per offrire un calore superiore in inverno e un isolamento termico in estate. L'aggiunta della pellicola in alluminio offre una marcia in più, riducendo al minimo la perdita di temperatura! Il tessuto esterno in Oxford 600D è resistente agli strappi ed è facile da pulire, le cerniere a doppio cursore, invece, permettono di aprire completamente la borsa per facilitarne l'utilizzo e prendere più cose in una volta. La borsa grande e spaziosa ha un design neutro, perfetto per chiunque e per ogni situazione, dalla scuola, all'ufficio fino al picnic o al campeggio.

Pro. Ampia e capiente permette di conservare il cibo anche per due persone.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Semplice ed efficace: borsa termica pieghevole

Con le case sempre più piccole e gli spazi ridotti, ogni centimetro è importante. Accessori e utensili devono essere in grado di occupare poco spazio e la borsa termica pieghevole è la soluzione adatta, se abbiamo bisogno di un contenitore per i pranzi fuori casa, ma che non ingombri una volta messo da parte. Leggera e facile da pulire, possiamo portarla sempre con noi limitando l'ingombro, inoltre, è realizzata in Tweed Gray Canvas, ideale se alla praticità vogliamo unire lo stile e il design. Il modello dalle linee minimal è caratterizzato da una scritta bianca "Let's take a coffee break" semplice e divertente, che spicca sullo sfondo grigio. L'interno realizzato in alluminio isolato permette di conservare un pasto completo anche quando le temperature sono particolarmente alte.

Pro. Bella e di design, è perfetta per chi oltre alla borsa termica vuole un accessorio di tendenza.

Contro. Il rivestimento interno sottile, non mantiene a lungo la temperatura.

Pratica da portare: borsa con tracolla

Se siamo alla ricerca di un modello semplice e pratico, questa borsa termica è ideale. Arricchita da una tracolla regolabile, può essere trasportata facilmente sui mezzi pubblici, in motorino o in bici, basta sistemare la cinta in base alle nostre esigenze e non avremo più problemi. Il tessuto Oxford 600D oltre ad essere impermeabile e quindi perfetto per le fredde e piovose giornate invernali, riesce a mantenere il pranzo caldo per 4 ore, grazie al rivestimento in lamina di alluminio e in schiuma di EPE, che mantiene freschi e protetti gli alimenti. Grande e capiente, con capacità fino a 8 l, è arricchita da tasche sia nella parte frontale che in quella laterale, in cui poter conservare le posate i tovaglioli e il cellulare, le cerniere in YKK, poi, sono facili da chiudere e resistenti al tempo e all'usura.

Pro. Il rivestimento garantisce una buona resistenza termica per gli alimenti.

Contro. Per alcuni utenti non è molto capiente.

Perfetta per tutta la famiglia: borsa con due scomparti

Una delle cose più belle dell'estate sono i pranzi all'aperto, in spiaggia o nei parchi, farli insieme ad amici e parenti è ancora più divertente. Per soddisfare tutte le esigenze e i gusti della famiglia senza correre il rischio di compromettere la qualità del cibo, la borsa termica è fondamentale. Il modello con due scomparti è rifinito con tasche superiori e inferiori, pronte ad ospitare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Gli scomparti centrali, anteriori e laterali possono contenere i piatti, le posate, i tovaglioli o gli smartphone. La fibra impermeabile Oxford 600D offre protezione all'esterno, mentre i rivestimenti in foglio di alluminio e PEVA forniscono l'isolamento del cibo per un utilizzo più sicuro, non ci resta che organizzare il nostro picnic.

Pro. Ampia e capiente permette di conservare tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Contro. La borsa da vuota non mantiene la forma.

Pratica e versatile: borsa con contenitore salvafreschezza

La borsa termica deve essere comoda, capiente e soprattutto di design e questo modello è perfetto per essere utilizzato quotidianamente se pranziamo fuori casa, in ufficio o all'università. Il materiale morbido si abbina alle dimensioni compatte (22 x 18 x 22 cm) e i colori brillanti la rendono l'accessorio da avere sempre con noi, inoltre, i materiali sono termoisolanti e di alta qualità pronti a conservare il cibo al meglio. Per avere tutto in ordine e a portata di mano, nella borsa termica è incluso un pratico contenitore ermetico adatto al frigo e al forno a microonde. Infine, il manico permette di trasportarla facilmente anche solo con una mano.

Pro. La borsa termica è robusta e comoda.

Contro. La borsa tende a macchiarsi facilmente.

Bella e di design: borsa termica con stampa a fiori

La borsa termica dallo stile elegante è ideale se vogliamo avere un accessorio pratico, ma nello stesso tempo di design. Il modello con due manici ha uno stile elegante, una capacità di 6 litri ed realizzata in materiale di nylon ecologico di alta qualità. Il rivestimento in poliestere, resistente allo sporco è facile da pulire, impermeabile e durevole, in grado di mantenere costante la temperatura degli alimenti in ogni stagione. La borsa floreale ha una tasca principale con una pratica cerniera per conservare al caldo o al fresco i cibi e una grande frontale per avere piccoli oggetti come chiavi, posate e telefono sempre a portata di mano.

Pro. Mantiene fresco il contenuto.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

