La casa si veste d’autunno: piatti, bicchieri e copriletto ispirati al foliage

Il colore è da sempre il protagonista della casa, e con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno si ha voglia di accentuare ancora di più questa tendenza scegliendo nuance calde e accoglienti tipiche del foliage che rende il paesaggio unico in questo periodo.

Rosso, arancione e verde diventano i protagonisti della nostra cucina, rendono unica la sala da pranzo o rendono l'ambiente rilassante in camera da letto. Per rendere l'appartamento in pieno stile autunnale non c'è bisogno di stravolgere le stanza, basta inserire piccoli elementi d’arredo e accessori come piatti, bicchieri e coperte e il risultato sarà di sicuro irresistibile.

Servizio di piatti per una tavola colorata

In questo servizio da 18 piatti della Tognana ci sono tutti i colori tipici dell’autunno! Il set formato da 6 piatti piani, 6 fondi e 6 piatti da dessert sono caratterizzati da decori che creano suggestive illusioni ottiche. Dobbiamo solo divertirci ad abbinare e mixare i piatti come vogliamo per un risultato davvero d’effetto e stupire tutti i nostri invitati.

Colore ed eleganza con il set di bicchieri

Se il colore sulla tavola è quello che cerchiamo allora possiamo apparecchiarla anche con i bicchieri. Il set per sei persone formato da calici e bicchieri dell’acqua in vetro con effetto pavé è disponibile in 6 colori differenti 6 differenti: blu, azzurro, grigio fumè, ambra, verde, rosa tutti ispirati all’autunno perfetti per creare simpatici abbinamenti.

Bollitore elettrico per non rinunciare alle tisane

Con le temperature più basse, l’autunno è il periodo dell’anno in cui possiamo scaldarci con deliziosi tè e tisane. Per avere l’acqua pronta in pochi minuti, il bollitore elettrico è l’elettrodomestico da avere in casa, poi se è rosso e dalle linee vintage, in un attimo avremo la sensazione di vivere in pieno l’autunno. Il modello facile da utilizzare ed elegante, permette di controllare la temperatura dell’acqua con il termostato in base alle nostre esigenze.

Al caldo con stile con il copriletto arancione

Tra i colori che in un attimo ci riportano alla mente l’autunno c’è senza dubbio l’arancione declinato nelle nuance più calde. Se vogliamo avere una camera da letto in tinta con la stagione il copriletto double face in arancione zucca è irrinunciabile. Realizzato in morbida microfibra con trattamento per renderla vellutata al tatto e dare una sensazione di calore all’ambiente, ha un'imbottitura anallergica e totalmente sicura.

Lampada a forma di albero

Il foliage è la nostra passione? Allora l’autunno è il periodo dell’anno adatto per arredare casa con una lampada a forma di albero e foglie arancioni. L’albero di acero alto 45 cm è impreziosito da 24 lampadine a Led che permettono di variare il colore delle foglie dall’arancione al rosso intenso creando un ambiente caldo e avvolgente. Adatta in ogni stanza, può essere una simpatica decorazione che renderà ancora più indimenticabile la notte di Halloween.

Gli aromi tipici dell'autunno con la candela profumata

Fragranze uniche e inimitabili entrano in casa grazie alla candela Yankee Candle ispirata agli aromi dell’autunno. Le foglie si intrecciano alle note del patchouli creando odori che in un attimo ci riportano all’interno di un bosco baciato dalla tiepida luce del sole. La candela media con stoppino in cotone, è contenuta all’interno di una giara in vetro con coperchio per preservare la delicata fragranza.

