Tavola di Pasqua, come decorarla e apparecchiarla

L'arrivo della Pasqua è sempre più vicino! Casa, giardini e terrazze si riempiono di colori, la tavola non può essere da meno. Se ancora non avete deciso come addobbarla ecco alcune idee e spunti per darle un tocco di eleganza

L’atmosfera pasquale deve essere allegra, divertente e in grado di trasmettere un senso di felicità. Casa, giardino o terrazzo devono essere pieni di colori e fiori, ma non va dimenticata la tavola, vero fulcro del giorno di Pasqua. La tavola deve essere riempita con dettagli primaverili e con una palette cromatica fresca e grintosa. La primavera inoltre, deve essere celebrata con bouquet di fiori e frutta, uova decorate per far contenti i bambini e tessuti multicolor. Il risultato? Un'atmosfera romantica ed elegante che festeggia l'arrivo della bella stagione.

Quando decidiamo di apparecchiare, quindi dobbiamo sfruttare i colori pastello e le tinte tenui, che da sempre contraddistinguono la primavera. Un aiuto ci viene dai fiori di stagione e dalle decorazioni a nostra disposizione.

Per avere un risultato impeccabile, la prima cosa da fare è decidere lo stile che vogliamo adottare, da quello shabby chic, a quello più divertente adatto ai bambini. Non avete ancora le idee chiare? Ecco alcuni consigli per rendere la vostra tavola impeccabile.

Per riempire la tavola di romanticismo

Lo stile leggero e luminoso si ispira al passato, senza dimenticare tocchi moderni ed eleganti. L'ampia gamma di colori chiari e neutri che comprende tonalità delicate e colori pastello, come il rosa e il bianco, riescono a regalare un senso di relax e raffinatezza. Per esprime al meglio questo stile, le tovaglie di lino bianco, i piatti in fine porcellana e i bicchieri dalle forme eleganti non possono che essere completate da un grazioso centrotavola. La fine campana in vetro può essere completata inserendo al suo interno un delicato albero contraddistinto da colori chiari e dalle fome sinuose. I materiali resistenti ed eleganti regalano alla campana un aspetto raffinato e per dare un tocco in più al centrotavola, può essere riempita da scintillanti lucine per dare un tocco di magia alla tavola di Pasqua. Grazie alla scalanatura nel vassoio inserire cavi non è un problema e la campana resterá stabile al suo posto

Scopri dove acquistare la campana in vetro, l'albero bianco e le lucine.

Immersi nel bosco

Per celebrare la Pasqua e l'arrivo della primavera, una soluzione potrebbe essere quella di immaginarvi all'interno di un bosco: piante, alberi alti e un prato fiorito faranno da contorno al pranzo della domenica, i sottopiatti si trasformano in un colorato e morbido giardino, così da immergerci nella natura più incontaminata. Le tovagliette decorate da delicati fiori e uccellini sono perfette da abbinare a piatti colorati che ricordano le tinte tipiche della primavera. I sottopiatti per la tavola realizzati in cotone, sono gli elementi giusti per trascinare fuori dal letargo invernale la tavola, le quattro tovagliette, le cui dimensioni sono 33x48 cm, possono essere affiancate e diventare un comodo runner, per immergersi fin dalla colazione in un contesto bucolico. Inoltre, questa è la dimensione perfetta per abbellirli con segnaposto a forma di uovo.

Clicca qui per acquistare i sottopiatti

Realizzare i segnaposto con il fai da te

Gli amanti del fai da te non possono rinunciare ad un'occasione come la Pasqua per dare libero sfogo alla loro fantasia. Pennelli, colori e piccole decorazioni sono già pronti per essere usati seguendo il proprio stile e gusto e rendere la tavola una vera opera d'arte. Cosa c'è di meglio se non decorare i coniglietti, le uova e le galline, il simbolo per eccellenza di questo periodo? Grazie al set di 60 pezzi non resta che rimboccarsi le maniche e iniziare a realizzare i piccoli capolavori. I segnaposto realizzati in legno sono pronti ad essere decorati con tinte pastello se amiamo lo stile romantico, con colori più accesi se vogliamo dare un carattere grintoso alla tavola. Glitter e applicazioni buffe sono immancabili sulla tavola dei bambini, disponibili con differenti soggetti, il set può essere usato come segnaposto, ma anche come chiudipacco per rendere ancora più prezioso il regalo.

Clicca qui per acquistare i segnaposto

I segnaposto fai da te a forma di uovo

Le decorazioni a forma di uovo non possono mancare su una tavola di Pasqua che si rispetti, se vogliamo personalizzare il pranzo della domenica e amiamo decorare gli oggetti, come resistere al set di 24 uova total white? I dettagli che impreziosiscono la tavola si trasformano in una tela bianca pronta ad ospitare le nostre piccole creazioni. Colori, disegni, simboli, non ci sono limiti alla fantasia e all'immaginazione, se vogliamo rendere l'esperienza ancora più divertente e conservarne un tenero ricordo, perché non convolgere i bimbi? Basta armarli di tempere e in un attimo diventeranno dei piccoli artisti. Le uova realizzate in plastica naturale, non tossica ed ecologica sono perfette da usare in presenza di bambini, diventano dei simpatici segnaposto o delle deliziose decorazioni da appendere alla tovaglia o al centrotavola.

Clicca qui per acquistare i segnaposto

Per la tavola dei bambini

Come succede durante ogni festa, anche a Pasqua c'è la tavola dei grandi e quella dei bambini. Come quella di mamma e papà anche quella dei più piccoli deve essere decorata con gusto e simpatia, i piatti colorati e i bicchieri personalizzati possono essere completati da divertenti segnaposto. Quale soggetto migliore se non il coniglio? Il set formato da 5 mini coniglietti, sono graziosi e simpaticissimii. Perfetti per lei e per lui, sono declinati in diversi soggetti, ci sono quelli con un cuore, quelli con un tenero fiore ed infine i coniglietti con una gustosa carota. I segnaposto adatti sia sulla tavola o come decorazione di un pacco regalo sono perfetti per far giocare i bimbi insieme ai loro fratellini, con queste piccole decorazione potranno immaginare tante avventure e rendere il giorno di Pasqua indimenticabile.

Clicca qui per acquistare i segnaposto a forma di coniglio

Per gli amanti dello stile Shabby Chic

Lo shabby chic è una delle tendenze più amate per l'arredamento e le decorazioni non possono essere da meno. Se siete appassionati di questo stile o lo avete scoperto da poco, la tavola di Pasqua è l'occasione giusta per farlo diventare il protagonista, caratterizzato da un aspetto fintamente trasandalo lo shabby può essere un'occasione per creare una tavola semplice ma di grande eleganza. Quindi mettiamo via tovaglie ricercate, il servizio di piatti della nonna e scegliamo runner, e piatti vintage anche diversi tra loro. Per completare la tavola shabby chich anche il centro tavola ha la sua importanza. Una scelta in linea con questo stile può essere un piccolo albero dallo stile minimal e rigorosamente bianco. La robusta base di plastica che si sviluppa su 80 cm, è completata da rami che si sviluppano in altezza che gli conferiscono un aspetto semplice ma raffinato. Per completare il centro tavola non resta che appendere le decorazioni in legno multicolor a forma di uovo.

Clicca qui per acquistare il centrotavola a forma di albero