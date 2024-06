I dopopuntura Hi-tech di Beurer adatti a tutta la famiglia

Torna l’estate e, con essa, purtroppo, anche quegli insetti che possono arrecare fastidi e pruriti durante i momenti trascorsi fuori casa sia di giorno che di notte.

Beurer, l’azienda tedesca leader nella realizzazione di prodotti tecnologici per la salute e il benessere, grazie alla sua esperienza nel settore, ha sviluppato una gamma di tre dispositivi, tascabili e senza sostanze chimiche, perfetti anche per chi ha la pelle sensibile o è in gravidanza, che possono aiutare ad apportare sollievo a prurito e gonfiore provocati dalle punture di zanzare, tafani e vespe

Dopopuntura hi-tech BR 60

Pioniere della gamma Beurer, il Dopopuntura BR 60 si contraddistingue per il design moderno e maneggevole, adatto da avere sempre con sé, anche in vacanza, può lenire e velocizzare il processo di guarigione da morsi o punture di insetto attraverso il semplice sviluppo di calore. Dispone infatti di una mini piastra riscaldante dotata di due differenti programmi, a seconda delle proprie esigenze:

programma 1 (durata di 3 secondi) per persone con pelle sensibile;

programma 2 (durata di 6 secondi) per persone con pelle normale.

Collocando la piastra riscaldante in ceramica direttamente sul punto interessato, immediatamente dopo essere stati punti o morsi, è possibile sgonfiare e accelerare la guarigione della puntura in maniera efficace e veloce. Al termine dell’applicazione il dispositivo emette un segnale acustico, il riscaldamento della piastrina riscaldante viene arrestato automaticamente e l’anello luminoso blu LED, che ne indica l’accensione, si spegne.

Dopopuntura hi-tech BR 10

BR 10 racchiude tutta la tecnologia Beurer in formato “mini”: adatto da avere sempre con sé, durante le attività all’aria aperta, grazie al suo praticissimo moschettone che consente di tenerlo insieme alle chiavi o attaccato al passante della cintura ed avere il primo soccorso contro il prurito a portata di mano.

Per il trattamento di morsi e punture è sufficiente applicare la sua piccola piastra riscaldante in ceramica nel punto interessato per 3 secondi. Il suo trattamento di calore localizzato può aiutare a sgonfiare, lenire e curare le zone del corpo interessate.

Caratterizzato da un design extra-piccolo e compatto, BR 10 è idoneo anche per trattare le pelli più sensibili e, grazie alla luce LED blu, che ne segnala l’accensione e lo spegnimento, risulta sicuro e pratico da utilizzare.

Dopopuntura BR 90

Niente più fastidiosi pruriti di sera con BR 90, il dispositivo di gamma dotato di torcia, che aiuta a rendere l’utilizzo del dispositivo più preciso anche in condizioni di scarsa visibilità.

Anche BR 90, con il suo funzionamento con calore, può aiutare a lenire e velocizzare il processo di guarigione di morsi o punture di insetto, attraverso due differenti programmi:

programma 1 (durata di 3 secondi) per persone con pelle sensibile;

programma 2 (durata di 6 secondi) per persone con pelle normale.

È necessario posizionare la piastrina riscaldante in ceramica direttamente sulla puntura di insetto e l’anello blu luminoso LED segnalerà che è possibile procedere con l’applicazione.