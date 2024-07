Una colazione nutriente, gustosa e sana, firmata KitchenAid

La lentezza è il segreto della felicità? Probabilmente sì! Di sicuro una colazione assaporata con calma, nel fine settimana e nella tranquillità di casa propria, ci si avvicina molto…Può dare da subito la giusta piega alla nostra giornata e si, può farla iniziare con un sorriso! Oppure, perché no, una colazione domenicale può trasformarsi anche in un gustoso brunch, magari con un bel gruppo di amici per rallentare insieme i ritmi e godersi una mattinata all’insegna dei sapori, delle risate e del relax.

Qualunque siano le nostre preferenze, la certezza è che KitchenAid, da sempre sinonimo di eccellenza e innovazione in cucina, ha gli strumenti giusti per entrambe le occasioni: con il macinacaffè, il frullatore portatile e lo sbattitore elettrico senza fili della linea KitchenAid Go, insieme al tostapane e al bollitore Artisan, è facile creare un perfetto set da colazione, per trasformare il pasto più importante della giornata in un momento di piacere e cura di sé.

Per chi al caffè espresso preferisce il caffè americano, o una buona tazza di tè, il bollitore elettrico della linea Artisan di KitchenAid è la scelta ideale! È perfetto da usare anche in compagnia, perché la sua ampia capacità di 1,5 litri e la doppia parete consentono di preparare rapidamente circa 6 tazze fumanti; inoltre, per assecondare le esigenze di ciascuno e permettere di esaltare qualsiasi tè o infuso, il bollitore interamente realizzato in metallo e con doppia parete, è dotato di una funzione di regolazione e controllo della temperatura dell’acqua da 50 °C a 100 °C.

Rosso imperiale, perla, nero onice, ink blue, pistacchio…e tanti altri: la vasta scelta cromatica del bollitore elettrico della linea Artisan di KitchenAid esaudisce i desideri di tutti! Con il suo design curvilineo e le funzionalità impeccabili, è perfetto per accompagnare la vostra colazione o il vostro brunch, così come ogni altra pausa di relax durante la giornata.

Mentre sorseggiate un tè fumante, cosa c'è di meglio che addentare delle squisite fette di pane caldo, da spalmare con crema di nocciole, oppure burro e marmellata? Il tostapane della linea Artisan di KitchenAid donerà croccantezza e gusto ad ogni morso.

Con due ampi scomparti e 7 livelli di doratura, con controllo dei tempi scandito dalla luce che effettua un vero e proprio conto alla rovescia, potrete creare delle vere prelibatezze tostate! La modalità “Bagel” aggiunge un tocco di innovazione, tostando con maestria bagel o muffin inglesi e riducendo il calore su un lato per dorare delicatamente la parte esterna e tostare quella interna. E non finisce qui! Funzione “scongelamento”, funzione “toast” e sensore automatico di riscaldamento completano il pacchetto, trasformando ogni fetta di pane in un capolavoro dorato! Come il bollitore della stessa linea, anche il tostapane Artisan è realizzato in metallo, ed è disponibile in tantissime colorazioni, tra cui rosso imperiale, perla, nero onice, ink blue, pistacchio, per aggiungere un tocco di colore in più alle vostre giornate!

In un perfetto brunch domenicale non possono mancare poi i pancakes! Grazie al nuovo sbattitore elettrico senza fili della linea KitchenAid Go sarà ancora più facile e divertente realizzarli! Dotato di batteria con 7 velocità, consente di miscelare, mescolare, montare fino a 60 minuti consecutivi prima di dover ricaricare il dispositivo. Con l’interruttore a scorrimento si può inoltre passare da una miscelazione lenta per gli ingredienti in pezzi, come cioccolato e frutta fresca, a una velocità media, per amalgamare burro e zucchero, fino ad una alta per montare gli albumi a neve.



La funzione Soft Start, poi, aumenterà la velocità in maniera graduale per evitare schizzi. In dotazione, anche delle robuste fruste turbo in acciaio inox, in grado di lavorare gli ingredienti più duri grazie al design privo di perno interno, onde evitare ostruzioni, offrendo il massimo delle prestazioni.

Una centrifuga di frutta fresca o uno smoothie è quello che ci vuole nelle calde mattinate d’estate, e con il frullatore portatile senza fili della linea KitchenAid Go sarà possibile in pochi semplici gesti! La sua caraffa di miscelazione è progettata per spingere il contenuto verso le lame e creare un potente vortice che tritura facilmente gli ingredienti. Le sue lame asimmetriche in acciaio inox agiscono da 4 angoli distinti per offrire una miscelazione perfetta.

Ma c’è di più. Grazie al frullatore portatile, potrete dedicarvi un momento di gusto anche fuori casa, o quando non avete molto tempo: la caraffa da 473 ml è l’ideale, infatti, anche per porzioni singole e, grazie al coperchio da viaggio, è molto pratica da portare con sé. Così potrete gustarvi un bel frullato “on the go” e darvi un boost vitaminico per iniziare bene la giornata!

Il tostapane, il bollitore, lo sbattitore elettrico e il frullatore portatile trasformeranno la vostra colazione o il buffet della domenica in un’esperienza che vorrete ripetere ancora, e ancora! Inebriati dall’aroma di un caffè fumante e aromatico, davanti a dei morbidi pancakes e coloratissimi smoothies alla frutta, la felicità sarà un’idea semplice.