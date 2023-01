Asciugacapelli, i modelli giusti da avere sempre in casa per ogni esigenza

Sono passati tantissimi anni da quando un parrucchiere francese inventò il primo asciugacapelli. Era il 1888 e il primo esemplare era un marchingegno di grandi dimensioni che funzionava a gas. Oggi le cose sono molto cambiate, gli asciugacapelli sono diventati apparecchi sofisticati e spesso con dimensioni ridotte e pratiche.

Quando si parla di bellezza non si può fare a meno di questo strumento. Non bisogna andare dal parrucchiere per avere capelli perfetti, e soprattutto per trovare l'ultimo modello. Ormai anche gli asciugacapelli più all'avanguardia si possono trovare tra i piccoli elettrodomestici in ogni casa.

Nel corso degli anni non sono stati solo il design o i materiali usati a cambiare, ma anche la sicurezza. I phon che usiamo oggi non presentano grandi rischi per quel che riguarda la corrente elettrica e vengono prodotti in modo da essere compatti con colori e forme accattivanti.

Vediamo quali sono i migliori modelli che non possono mancare in ogni abitazione, per avere un look impeccabile e alla moda con un occhio alla sicurezza quando in casa ci sono bambini.

Per proteggere i capelli: asciugacapelli agli ioni

Il benessere dei capelli è molto importante sia per le donne che per gli uomini. Prodotti aggressivi possono metterne a rischio la salute e scegliere con cura gli accessori è fondamentale soprattutto quando dobbiamo occuparci dei capelli dei più piccoli. Fini e delicati hanno bisogno di asciugacapelli adatti alla loro struttura, in questo caso è meglio optare per un phon agli ioni. L'asciugacapelli è in grado di generare il 90% di ioni in più che trasformano le molecole d'acqua in microgoccioline piccole, facili e veloci da asciugare. Grazie a questa caratteristica i capelli vengono scaldati per un periodo di tempo ridotto, lasciando idratati e luminosi anche quelli di mamma e papà. Dotato di un motore professionale, avremo un look impeccabile come quello del parrucchiere direttamente a casa. Il design essenziale e compatto è perfetto per realizzare la piega in pochi gesti, tenendo con una mano il phon, e con l'altra la spazzola. Il potente asciugacapelli da 2.200 Watt è pensato per chi va sempre di corsa e ha poco tempo da dedicare alla propria acconciatura. La funzione turbo, infatti, consente un'asciugatura rapida diffondendo l'aria con maggiore velocità e scegliendo tra tre livelli di riscaldamento. Vogliamo dare alla nostra chioma volume extra? Basta applicare il diffusore, ruotare delicatamente l'asciugacapelli dalle radici e oltre a un piacevole massaggio avremo lo stile desiderato.

Pro. L'asciugacapelli grazie alla sua funzione a ioni, lascia i capelli morbidi e setosi.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

2. Per una piega impeccabile: asciugacapelli con controllo della temperatura

Avere una piega perfetta come quella del parrucchiere è il sogno di tutti. Non sempre abbiamo tempo e possibilità di andare dal nostro hairstylist di fiducia, quindi per avere i capelli sempre in ordine il phon giusto ci salverà da un look trasandato e sciatto. Il modello caratterizzato da sei diverse velocità ci permette di scegliere quella più adatta alle nostre esigenze, le molteplici impostazioni garantiscono il controllo della ciocca per una piega precisa e personalizzata. Il beccuccio sottile è il nostro alleato per un look accurato e un effetto lucido. Una volta finito basta premere il pulsante d'aria fredda e in un attimo avremo la piega rifinita e fissata e i diversi livelli di temperatura assicurano capelli sempre in ordine e super protetti. Il phon semplice e lineare, è dotato di un filtro aria removibile che necessita di poca manutenzione, basta disinserirlo per pulirlo e avremo un apparecchio privo di polvere e capelli che possono influire negativamente sulle prestazioni di asciugatura. Il gancio in gomma alla base dell'impugnatura consente di riporre comodamente l'apparecchio quando non abbiamo più bisogno di usarlo.

Pro. Le diverse temperature proteggono i capelli e li lasciano lucenti.

Contro. L'apparecchio è alimentato da una presa schuko.

Per capelli lisci e setosi: asciugacapelli con rivestimento in ceramica

I capelli in ordine e perfetti sono il biglietto da visita per donne e uomini, quindi riuscire a ottenere un look impeccabile direttamente a casa e in poco tempo è il desiderio di molti. Il nostro alleato? Il phon ad alta precisione con le impostazioni regolabili. Il modello con potenza 2300 Watt assicura un'asciugatura veloce anche per chi va sempre di corsa o ha molti capelli, il flusso d'aria regolabile e le diverse impostazioni di temperatura si adattano a ogni tipo di capello. Il rivestimento in ceramica è pensato per diffondere un leggero calore radiante, la diffusione di ioni negativi poi, oltre ad assicurare un'asciugatura in tempi rapidi, riduce l'elettricità statica e annulla l'effetto crespo. Abbiamo capelli ingestibili e pensiamo di non riuscire a ottenere una piega impeccabile? Grazie al beccuccio sottile possiamo gestire il getto di calore per un risultato preciso. Se invece amiamo capelli voluminosi e regalare naturalezza ai ricci, non dobbiamo fare altro che usare il diffusore incluso e in un attimo avremo l'effetto desiderato. L'asciugacapelli reso unico dal design leggero e pratico è elegante e di tendenza.

Pro. Asciuga i capelli in pochi minuti.

Contro. Per alcuni utenti non emette aria caldissima.

Per ridurre l'effetto crespo: asciugacapelli ad aria fredda

Con l'umidità e la pioggia i capelli tendono a diventare crespi e ingestibili, ma con l'asciugacapelli adatto, possiamo ridurre questo fastidioso effetto e avere un piega naturale. Il phon dotato di tecnologia a ioni permette di mantenere i capelli morbidi e lucenti, l'apparecchio durante l'asciugatura idrata e dona lucentezza, riducendo l'effetto elettrostatico. Il modello con le sue 8 combinazioni di flusso d'aria e temperatura si adatta a ogni tipo di capello per accontentare ogni necessità di styling. Il beccuccio lungo e stretto, direziona e modula il flusso d'aria in base alle nostre esigenze garantendo un risultato impeccabile degno dei migliori parrucchieri. Per un risultato a prova di pioggia, il colpo d'aria fredda fissa la piega in modo definitivo. Il motore a 2300Watt assicura un'asciugatura rapida ma delicata anche a chi va sempre di fretta, ma non rinuncia ad avere i capelli in ordine.

Pro. Asciuga rapidamente i capelli.

Contro. Per alcuni utenti il beccuccio è un po' piccolo.

Capelli asciutti dalla radice: asciugacapelli con rotazione automatica

Se abbiamo poco tempo e tanti capelli siamo tentati di uscire di casa senza finire completamente la piega. Per ottenere una capigliatura sempre in ordine e non lasciarli umidi, il calore si diffonde poco alla volta sull’intera chioma in modo delicato e mantenendo le punte idratate. Il phon caratterizzato da questo particolare flusso d‘aria è arricchito dalla tecnologia a ioni, che asciuga rapidamente le particelle d'acqua per un effetto morbido e anticrespo. Se vogliamo una piega più definita non dobbiamo far altro che inserire il beccuccio direzionale, scegliere la temperature e la velocità desiderata tra le 8 disponibili e muniti di spazzola non ci resta che creare l'effetto desiderato.

Pro. L'asciugacapelli asciuga i capelli in modo uniforme

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Design moderno: asciugacapelli con flusso d'aria 3D

Per chi vuole un apparecchio efficiente, ma che non rinunci al design, questo asciugacapelli è perfetto. La struttura piccola e compatta con il motore posizionato in verticale all'interno dell'impugnatura, garantisce una maggiore maneggevolezza ed equilibrio, ottimo per non stancare il braccio quando ci asciughiamo i capelli. Se non amiamo passare troppo tempo davanti allo specchio o andiamo sempre di corsa, il modello caratterizzato dal flusso d'aria 3D crea un getto potente e ininterrotto, che garantisce un'asciugatura più veloce e risultati duraturi. Dotato di tre impostazioni di temperature, il phon si adatta ad ogni tipo di capello, da quello più fino che ha bisogno di temperature più basse, a quello più corposo in grado di sopportare temperature più alte. Dotato di un diffusore e di due beccucci con spessori differenti, ogni giorno possiamo scegliere l'acconciatura che desideriamo e cambiare look in un istante. Il generatore di ioni mantiene morbidi ed idratati i capelli, per un effetto impeccabile, non ci resta che azionare il pulsante a getto d'aria fredda e i nostri capelli saranno a prova d'umidità.

