Mai più allergie in casa con Polti: i nuovi aspirapolvere top di gamma in offerta

Per le allergie, Polti propone due prodotti in grado di ridurre il nemico invisibile numero uno negli ambienti di casa, i pollini. Veicolati dall’aria che entra dalle finestre e dalle porte, si depositano su pavimenti, tappeti, pensili, imbottiti, materassi e tende, ma possono essere anche trasportati inconsapevolmente su abiti, sacchetti della spesa, borse e altri oggetti che si usano fuori casa e che, una volta dentro, si depositano creando non pochi disagi. La buona notizia è che, se all’aperto queste particelle sono pressoché imprendibili, quando si è in casa è possibile intervenire.

La soluzione è Polti Forzaspira Lecologico Aqua Allergy Turbo Care, top di gamma della linea Polti Forzaspira Lecologico, un aspirapolvere con filtro ad acqua, che genera un vortice in grado di intrappolare sporco, polvere ed allergeni, evitando il loro ritorno in circolo nell’aria. Dotato anche di filtro Hepa, consente di trattenere le impurità più piccole tra cui pollini e acari, in questo modo, l’aria in uscita è più pulita perché priva di polvere. Polti Forzaspira Lecologico Aqua Allergy Turbo Care funziona senza sacco, evitando quindi di dover procedere con svuotamenti manuali che, spesso, rilasciano parte delle particelle precedentemente aspirate. Aspira sia sporco secco che liquido e la mini turbo spazzola in dotazione permette di rimuovere anche i peli di animali dagli imbottiti, altro fattore che può peggiorare il fastidio dei soggetti allergici.

Per chi invece desidera anche igienizzare e non solo aspirare, c’è Polti Vaporetto Lecoaspira, il cui modello top è Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80 Turbo Intelligence. Polti Vaporetto Lecoaspira combina l’aspirazione di sporco secco e liquidi con l’emissione di vapore ad alta pressione, che uccide e rimuove il 99,99% di germi, virus e batteri senza l’uso di detergenti chimici. È adatto per tutte le superfici - pavimenti, parquet, tappeti, divani, rubinetti, sanitari, specchi e vetri - aspira, lava, smacchia, sgrassa e, soprattutto, igienizza tutta la casa. L’azione combinata del filtro ad acqua e del filtro HEPA permette di intrappolare polvere e pollini e di restituire all’ambiente aria più pulita. Con Vaporetto Lecoaspira FAV80 Turbo Intelligence si dormono sonni tranquilli, con il Programma Materasso si ottiene una pulizia delicata, ma efficace, senza lasciare bagnati i tessuti e riducendo gli allergeni. La funzione Eco di Polti Vaporetto Lecoaspira assicura un risparmio di energia del 46% e una riduzione dei consumi di acqua del 65%.

