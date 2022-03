Aspirapolvere portatili per rendere le pulizie un gioco da ragazzi

L’aspirapolvere è l’elettrodomestico che permette di pulire casa rapidamente, inoltre, negli ultimi tempi è diventato sempre più smart, ma soprattutto facile da avere sempre con sé.

Con le case più piccoli, anche gli apparecchi elettrici si sono adattati agli spazi ristretti e si sono diffusi i modelli portatili, che con il motore potente e la lunga durata della batteria, assicurano una pulizia efficace in ogni ambiente.

Adatti per rimuovere lo sporco negli angoli, sono perfetti anche per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare ad una pulizia rapida delle briciole, dei peli d'animali e della polvere.

Leggero e maneggevole, l'aspirapolvere portatile ha una batteria ricaricabile per questo può essere usato anche fuori casa e avere l'interno della macchina splendente.

Esistono differenti tipi, che si distinguono per una serie di fattori come potenza, accessori e dimensioni, ma sono accomunati tutti dalla caratteristica di essere pratici e pronti all’uso.

Per acquistare l'aspirapolvere portatile che fa al caso vostro ecco i migliori modelli tra cui scegliere.

Black+Decker aspirapolvere con indicatore luminoso

L’aspirapolvere senza filo è pensato per aiutarvi nelle piccole pulizie quotidiane, inoltre, grazie al design compatto e leggero è sempre pronto all’uso quando ne avete bisogno. Il tasto easy release è perfetto per svuotare facilmente il contenitore, con una capacità da 325 ml, senza sporcarsi le mani. Piccolo e compatto permette di pulire anche nei luoghi più difficili raccogliendo piccoli e grandi detriti, con l'autonomia di 11 minuti l’aspirapolvere è sempre pronto all’utilizzo. Per pulire il filtro è sufficiente estrarlo e lavarlo così da avere l’apparecchio sempre alle massime prestazioni, l'indicatore luminoso della batteria, poi, vi avverte quando l'aspiratore è completamente carico e pronto a l’uso.

Pro. L’aspirapolvere è leggero ed ergonomico.

Contro. Per alcuni utenti è adatto per una pulizia superficiale.

Bissell adatto contro i peli degli animali

Avere casa pulita anche quando si hanno animali domestici, diventa semplice con l’aspirapolvere portatile Bissell Pet Hair Eraser. Il modello con la sua spazzola motorizzata, riesce a catturare i peli di animali da tutte le superfici e i tessuti. Versatile e adatto ad ogni esigenza, questo modello può essere utilizzato anche senza spazzola, così da catturare briciole e il più piccolo granello di polvere, inoltre, dotato di numerosi accessori, avrete a disposizione una bocchetta a lancia per le fessure e una spazzola per tessuti. Il capiente contenitore da 0,6 L si svuota facilmente, mentre la batteria a litio che si ricarica in meno di 5 ore ha un’autonomia di circa 15 minuti.

Pro. L'aspirapolvere rimuove efficacemente i peli d’animali.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po’ alto.

Piccolo e compatto: aspirapolvere portatile Rowenta

L’aspirapolvere piccolo e potente grazie alla tecnologia di aspirazione ciclonica, è ottimo per pulire le superfici di casa e nello stesso tempo anche le vetture. Grazie all’autonomia di 16 minuti, potrete realizzare una pulizia approfondita senza alcuna interruzione, ideale per rimuovere la polvere nei punti più difficili con la bocchetta a lancia, o per eliminare i peli d’animali e le briciole, inoltre, il sistema ciclonico assicura una perfetta separazione aria/polvere, che ottimizza l'efficacia di aspirazione. Il filtro può essere lavato facilmente per avere un apparecchio con le massime prestazioni.

Pro. L’aspirapolvere riesce a raggiungere anche gli angoli più difficili.

Contro. Per alcuni utenti è leggermente rumoroso.

Aspirapolvere portatile Dyson multiciclonico

L’aspirapolvere Dyson è tra gli apparecchi più amati e il modello portatile non poteva mancare! Va versioni mini si basa sulla tecnologia multiciclonica formata da 15 cicloni disposti su due livelli, per separare perfettamente la polvere dall’aria, il recipiente per la raccolta della polvere è facile da svuotare: è sufficiente girare una piccola leva per eliminare il contenuto senza toccarlo con le mani. Ricco di accessori, oltre a quello multifunzione, ha al suo interno una bocchetta a lancia per le fessure piccole e una mini turbo spazzola per eliminare i peli di animali dai tessuti. La batteria a litio ha un'autonomia di 30 minuti e bastano solo 3,5 ore per una ricarica completa.

Pro. L’aspirapolvere è potente e silenzioso.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ costoso.

Leggero ed ergonomico: aspirapolvere Uraqt

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere economico e facile da utilizzare questo modello è adatto alla pulizia quotidiana. Il mini aspirapolvere permette di muoversi facilmente in casa senza l’ingombro dei fili, inoltre, una volta terminato l’utilizzo occupa poco spazio, quindi perfetto per chi ha una casa di piccole dimensioni. Il modello leggero e compatto è completato da una maniglia ergonomica per facilitare la pulizia, mentre il filtro HEPA può essere lavato più volte e conserva sempre la stessa efficacia.

Pro. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro. Non aspira efficacemente i peli di animali.

Perfetto per aspirare solidi e liquidi: aspirapolvere Severin

Con l'aspirapolvere portatile potete eliminare solidi e liquidi in modo semplice e veloce grazie all'elevata potenza di aspirazione. Completato da prese d'aria sui lati avrete il filtro sempre pulito, inoltre il contenitore raccogli sporco con una capacità di 200 ml per i solidi e di 100 ml per i liquidi permette di effettuare una pulizia approfondita. Una volta riempito, svuotare il contenitore trasparente è semplice, basta controllare il livello e in pochi minuti sarà pronto all’uso. La batteria al litio con un'autonomia di 20 minuti e i 3 diversi accessori fanno dell’aspirapolvere un apparecchio adatto ad una pulizia approfondita perfetto per ogni superficie.

Pro. Riesce ad aspirare anche i liquidi.

Contro. Per alcuni utenti il contenitore per la polvere è un po’ piccolo.

