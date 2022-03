Aspirapolvere senza filo: tutto quello da sapere su Dyson

Se in passato gli aspirapolvere compatti erano piccoli, poco pratici e adatti esclusivamente per la rimozione di minime quantità di polvere e detriti, oggi l’offerta è molto ampia e variegata, tanto da poter rispondere in modo perfetto alle esigenze di chiunque. Scegliere un aspirapolvere leggero è quindi più complesso di un tempo e per questa ragione è importante considerare le caratteristiche necessarie per la specifica situazione in cui ci si trova.

Aspirapolvere senza filo multiuso

È possibile risolvere il problema alla radice prediligendo un'aspirapolvere senza filo, come quella di Dyson, considerati multiuso. Si tratta di elettrodomestici leggeri e pratici, che sono in grado di aspirare rapidamente qualsiasi tipo di detrito. Questi modelli sono adatti sia per chi necessita di rimuovere le briciole cadute durante il pranzo, sia i detriti presenti in tutte le stanze della casa. Il segreto di questi apparecchi leggeri sta, infatti, nella possibilità di utilizzarli su diverse superfici, in alcuni casi utilizzando diverse spazzole aspirapolvere, che permettono di pulire il parquet, i tappeti e i divani senza fatica e con grande rapidità. Sono i migliori aspirapolvere senza filo disponibili oggi in commercio, presenti in diversi modelli e tipologie. La scelta di quello più adatto per la specifica situazione è comunque complessa, è infatti importante considerare alcune caratteristiche essenziali.

Aspirapolvere leggero e compatto

Chi decide di acquistare un aspirapolvere senza filo ha solitamente l’esigenza di usarlo spesso; avere a disposizione un elettrodomestico dotato di una batteria di lunga durata, che sia comunque leggero e facile da trasportare, è una questione essenziale. Le caratteristiche su cui è bene concentrarsi comprendono quindi sia la durata della batteria, sia il peso e le dimensioni dell’aspirapolvere.

Alcuni modelli in commercio sono talmente compatti che è facile posizionarli, insieme con il caricabatteria, in cucina o in una piccola lavanderia, senza che la loro presenza sia di impedimento ad altre attività all’interno dell’ambiente in cui è installato lo si ripone. Questo permette di avere l’aspirapolvere sempre a portata di mano; la sua leggerezza, poi, lo rende ideale da utilizzare anche per raccogliere lo sbuffo di farina sfuggito durante la preparazione di un piatto, o i piccoli detriti caduti dalle scarpe di qualcuno che è appena entrato in casa. È importante anche che l’elettrodomestico ci consenta di verificare rapidamente il livello di ricarica della batteria, per poterlo utilizzare senza interruzioni improvvise. La presenza di un display LCD che riporti non solo la quantità di sporco aspirato ma anche lo stato della batteria rappresenta sicuramente quel quid in più che lo rende un oggetto assolutamente da avere.

Piccolo ma resistente: l’aspirapolvere per tutti i giorni

Se si desidera usare ogni giorno l’aspirapolvere per parquet, per rimuovere lo sporco ostinato in casa e per la polvere e i peli sui tappeti è importante che la struttura sia robusta e resistente, a prova di utilizzo regolare e costante. Importante in questi casi è anche verificare le dimensioni dell’apparecchio e la facilità di svuotamento del serbatoio che raccoglie i detriti aspirati. Oggi i modelli con sacchetto porta detriti sono ormai superati, sostituiti quasi completamente da quelli con serbatoio trasparente. Chi usa l’aspirapolvere senza filo per pulire gli ambienti casalinghi ha interesse che tale serbatoio possa contenere ampie quantità di detriti, per non trovarsi a doverlo vuotare frequentemente durante le pulizie quotidiane. Si trovano poi in commercio aspirapolvere muniti di serbatoio a svuotamento rapido, che si puliscono con un semplice gesto; sembra una questione ininfluente per la scelta e invece lo svuotamento rapido rende più veloce questa attività, ma anche più pratica. Per altro evita anche di far cadere quanto raccolto proprio durante lo svuotamento, cosa che invece avveniva con buona frequenza con gli aspirapolvere di un tempo.

Spazzole e accessori aggiuntivi

Non tutti si trovano a dover pulire in casa superfici semplici: infatti, sono tante le abitazioni in cui sono presenti tappeti, parquet o altri tipi di rivestimento, sui quali una spazzola specifica può dimostrarsi necessaria. Non solo, sempre più persone in Italia possiedono uno o più animali domestici, che perdono costantemente pelo e lasciano detriti in tutta la casa. In queste situazioni, avere a disposizione accessori aggiuntivi per l’aspirapolvere è importante. Se si hanno queste esigenze di pulizia è quindi importante verificare che nella confezione dell’aspirapolvere senza filo siano presenti accessori aggiuntivi, come ad esempio una spazzola adatta a raccogliere il pelo degli animali – la spazzola antigroviglio – o alla pulizia dei tappeti. In alternativa è possibile verificare che il modello di aspirapolvere che si sta per acquistare abbia una spazzola multifunzione, adatta a raccogliere polvere e detriti di qualsiasi materiale su qualsiasi superficie.