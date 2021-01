Bilance da cucina, dosaggi precisi e accurati per ogni ricetta

In cucina non possono mancare le bilance, fondamentali anche per chi segue la dieta

Difficile immaginare una cucina senza bilancia, l'accessorio è indispensabile per realizzare ogni ricetta con precisione. Improvvisare potrebbe compromettere la riuscita delle preparazioni, soprattutto quelle dei dolci.

La bilancia diventa fondamentale anche per chi segue una dieta e non può concedersi neanche il più piccolo peccato di gola. Digitali o analogiche le tipologie sono tante, vediamo insieme i modelli che ci permetteranno di realizzare dolci gustosi o di seguire la dieta alla lettera.

Bilancia in acciaio

La bilancia elettrica è ideale per gli appassionati di cucina che non riescono a stare lontano dai fornelli. Perfetta per realizzare ricette di ogni nazionalità pesa in grammi, once e libbre. La ciotola oltre a contenere gli alimenti da pesare si trasforma in un pratico recipiente in cui impastare gli ingredienti. Lo schermo a led permette di vedere in modo chiaro e preciso i numeri, per non correre il rischio di sbagliare. Il timer incorporato memorizza e traccia tutte le preparazioni o gli ingredienti per avere i risultati della dieta sempre sotto controllo. Ideale se si ha poco spazio in cucina, basta capovolgere la ciotola sulla base è la bilancia diventa piccola e compatta.

Pro. Il tasto on/off assicura il risparmio della batteria.

Contro. I clienti che l’hanno usata non hanno riscontrato svantaggi.

Bilancia con funzione Hold

Il grande schermo Lcd permette una lettura facile e semplice, mentre il design lineare si integra ad ogni stile della cucina. Il pannello dotato di tecnologia Touch Sensor consente di pesare ogni alimento in modo rapido e preciso. La funzione Hold è pensata per pesare anche gli oggetti ingombranti che coprono in parte lo schermo. La bilancia ha una superficie molto ampia, tanto da riuscire a pesare fino a 15 kg, ideale per preparare dal primo al secondo. Il rivestimento in vetro è facile da pulire ed è adatta ad ogni alimento.

Pro. Bella e sottile può essere conservata facilmente dopo l’utilizzo.

Contro. È un po’ pesante.

Bilancia digitale

La piattaforma di pesatura extra-large fornisce ampio spazio per pesare oggetti grandi, la ciotola rimovibile con un beccuccio consente di pesare anche i liquidi includendo cinque unità di misura: grammi, libbre, millilitri, oncia e oncia liquida, per una facile conversione. Con la funzione tara si pesano ingredienti e liquidi più piccoli all'interno della ciotola inclusa senza pesare la ciotola. Lo schermo Lcd retroilluminato blu, permette di leggere in un attimo le cifre in formato extra-l’erge. Alimentata a batterie, lo spegnimento automatico dopo 60 secondi consente un sicuro risparmio. Realizzata con sensori elettronici ad alta precisione, diventerà presto la vostra principale alleata in cucina.

Pro. La ciotola è funzionale per versare gli alimenti.

Contro. Per spostarla bisogna prenderla con entrambe le mani.

Bilancia multifunzionale

La bilancia elettrica in acciaio è perfetta per cucinare e calcolare le porzioni, aiutando a gestire le abitudini alimentari e la dieta. Dotata di 4 sensori ad alta precisione è perfetta per gli alimenti, ma anche per pietre preziose e lettere. Disponibile con cinque unità di misura: grammi, once, libbre, litri e chilogrammi potete facilmente convertire ogni peso. Dotata di imbottitura antiscivolo e angoli arrotondati, questa bilancia per alimenti è elegante e progettata con cura, perfetta in ogni cucina. Grazie alla tecnologia di spegnimento automatico si disattiva dopo 1 minuto quando è in stato di inattività per assicurare il risparmio energetico.

Pro. È precisa e ha un design elegante.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Semplice ed elegante

L'elegante bilancia da cucina con ciotola per pesata è dotata di display Lcd retroilluminato blu per vedere facilmente ogni numero. La pratica funzione tara con arresto automatico e indicatore di sovraccarico permette di pesare ogni alimento con estrema precisione. Il modello alimentato a batterie ha la funzione di arresto automatico dopo un periodo di inattività, perfetto per risparmiare l’alimentazione. La commutazione delle unità di peso vi permette di sperimentare ricette sempre nuove.

Pro. I numeri sono ben visibili.

Contro. Non pesa i grammi con precisione

Bilancia con vetro temperato

Se volete una bilancia elegante e in grado di arredare una cucina moderna con il massimo della tecnologia, questo è il modello che fa per voi. Ideale se in casa ci sono bambini, grazie all'estrema precisione del modello potete definire le giuste quantità e misurazioni quando preparate cibi adatti alla loro età. I sensori di alta precisione tarati sia sui grammi che sulle once, permette di convertire facilmente il peso dei cibi. La base in vetro temperato antimacchia oltre ad essere estremamente resistente si pulisce facilmente. Lo schermo Lcd retroilluminato si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.

Pro. Bella e di design è estremamente precisa.

Contro. I tasti laterali sono estremamente sensibili.

Bilancia con sensori

La bilancia digitale è stata progettata con materiali di qualità in ABS e piattaforma in acciaio inossidabile per avere un apparecchio sicuro e resistente, utilizzo dopo utilizzo. La bilancia può pesare da 3 a 5 kg e consente di scegliere facilmente tra once, grammi, libbre, once liquide e millilitri. Dotata di 4 diversi sensori di pressione in pochi minuti potrete misurare gli ingredienti per realizzare ricette molto accurate o per seguire una dieta bilanciata. Il design elegante e raffinato è completato da una superficie anti-impronta in acciaio inossidabile, facile da pulire. Dotata di spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività, di indicatore di batteria scarica e sovraccarico potrete pesare tutti gli ingredienti senza alcun errore.

Pro. La bilancia è facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da utilizzare.

Bilancia da muro

Per chi ha poco spazio in cucina la bilancia da muro, permette di seguire un regime alimentare sano occupando poco spazio. La piattaforma circolare in vetro è grande, sottile ed elegante. I quattro sensori ad alta sensibilità garantiscono la massima precisione ad ogni pesata e un’ottima affidabilità fino a 5kg. La funzione di tara permette di pesare più ingredienti contemporaneamente oppure direttamente nella ciotola dell’impasto. Il grande display digitale retroilluminato, consente di vedere con un semplice colpo d’occhio l’unità di misura che preferite tra: grammi, oncia liquida, libbre, millilitri. La bilancia digitale da cucina può essere anche utilizzata come bilancia postale e pesa-lettere.

Pro. Semplice da utilizzare.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Cosa valutare prima di acquistare una bilancia da cucina

Gli appassionati di cucina, sanno perfettamente che per realizzare una ricetta la bilancia diventa uno strumento irrinunciabile. L’apparecchio inoltre, è ideale per chi è a dieta e deve seguire un regime alimentare sano. Per scegliere quella che fa al caso vostro dovete conoscere le caratteristiche principali.

Digitale o analogica

La prima scelta da fare è tra il modello tradizionale o quello digitale. Nel primo caso si ha un apparecchio dal design classico, facile da utilizzare, ma anche meno precisa. La seconda invece, ha un funzionamento a batteria e con un semplice pulsante permette di pesare gli ingredienti in modo estremamente preciso.

Portata e accuratezza delle misurazioni

Quando si parla di portata, bisogna prendere in considerazione anche il livello minimo e massimo. Nel primo caso è il limite sotto il quale la bilancia non riesce a pesare: nei modelli meccanici non scende mai sotto i 50 grammi, in quelli digitali si arriva fino a un milligrammo. La portata massima, invece, è il peso sopra il quale la bilancia non riesce a pesare.

Anche l’accuratezza delle misurazioni è un aspetto che non deve essere sottovalutato perchè indica il margine di errore che l’apparecchio può avere tra una pesata e l’altra. Quelle digitali sono dotate di sensori, più ci sono, più il risultato è preciso.

Funzioni

Le funzioni hanno un peso importante nella scelta della bilancia e le principali sono:

calcolo della tara;

diverse unità di misura;

indicatore livello batteria;

spegnimento automatico;

calcolo delle calorie;

misurazione della temperatura della stanza;

piedini antiscivolo;

sensori;

grandezza del display.

Design

Nella scelta della bilancia il design non deve essere sottovalutato perché gli apparecchi possono diventare un elemento d’arredo da integrarsi all’interno della cucina. Da quelle moderne a quelle vintage, l’importante è che seguano lo stile della stanza.

