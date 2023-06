Il caldo non sarà più un problema con i condizionatori portatili in offerta

Il caldo è ormai arrivato e per fronteggiare le alte temperature in casa e in ufficio il condizionatore in estate diventa il migliore alleato soprattutto se è portatile e può essere spostato nelle differenti stanze in base alle necessità.

Per essere efficiente, il condizionatore deve essere compatto, pratico e anche conveniente. Se siete alla ricerca di un modello che vi rinfreschi senza spendere una fortuna, ecco tre ottimi modelli in offerta.

De'Longhi Pinguino Compact (sconto 28%)

Facile da utilizzare, De'Longhi Pinguino Compact vi consente di gestire tutte le funzioni principali, come ad esempio la temperatura, la velocità e il timer mentre siete comodamente seduti sul divano grazie all’aiuto del telecomando con display Lcd. Adatto anche agli ambienti piccoli, il modello occupa poco spazio, senza sacrificare la potenza e la praticità. Le ruote piroettanti e le maniglie permettono di spostarlo facilmente da una stanza all’altra, mentre la velocità può essere regolata in base alle necessità. È dotato, inoltre, di tre livelli extra silenziosi e rispettosi dell’ambente perché utilizza il gas refrigerante R290 più ecologico rispetto a quello tradizionale.

Electrolux Chillflex Pro (sconto 25%)

Con il condizionatore Chillflex Pro avrete un ambiente piacevole alla giusta temperatura che vi permetterà di riposare e rilassarvi piacevolmente con un consumo ridotto. Il condizionatore, raffredda efficacemente utilizzando una quantità di energia ridotta grazie anche all’utilizzo del gas R290, che ha un minore impatto sull’ambiente. Dalle linee essenziali e minimal, il condizionatore diventa un elemento d’arredo perfetto sia in un ambiente moderno che in uno più classico. Dotato di un display digitale per regolare la temperatura e un telecomando a raggi infrarossi, ha anche un filtro antibatterico che elimina germi e batteri per assicurare sempre aria pulita.

Beko climatizzatore portatile (sconto 29%)

Il punto di forza del condizionatore portatile Beko è il design compatto in grado di rinfrescare le camere a ogni ora del giorno. Il modello infatti oltre a essere particolarmente potente, è anche silenzioso e con un impatto minimo sull’ambiente. Il condizionatore grazie alla tecnologia ZoneFollow, è in grado di rilevare la temperatura quando si trova in prossimità del telecomando e di regolare il flusso d’aria automaticamente. Con il modello della Beko, potrete respirare aria pura sia grazie al filtro rimovibile e lavabile, sia grazie alla modalità deumidificazione che elimina l’umidità.

