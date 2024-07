Estate e caldo record: boom di condizionatori e ventilatori, quali scegliere?

Analizzando il prezzo medio su Trovaprezzi.it emerge un calo di prezzo per condizionatori e ventilatori rispetto all’anno precedente. Gli utenti più interessati a questi prodotti hanno tra i 35 e i 55 anni, mentre i meno interessati sono i giovanissimi under 25. Gli uomini si interessano maggiormente ai condizionatori, mentre le donne ai ventilatori.

Il mercato dei condizionatori e dei ventilatori è davvero vasto e non è facile orientarsi nella scelta per essere sicuri di acquistare il prodotto migliore per le proprie esigenze. QualeScegliere.it ha realizzato due guide all’acquisto per orientare gli utenti nella scelta migliore per le proprie necessità e per approfondire i parametri da tenere in considerazione per una scelta ponderata.

Il condizionatore: come scegliere quello giusto?

Se si vuole acquistare un condizionatore fisso bisogna, innanzitutto, valutare quanti split (unità interne) sono necessari per rinfrescare la propria stanza o la propria casa collegandoli all’unità esterna. I modelli mono split possono essere sufficienti anche per climatizzare appartamenti di piccole dimensioni se installati nel giusto locale.

Un altro tipo di condizionatore è quello portatile, che si può spostare facilmente e non è vincolato dall’unità esterna.

La quantità di BTU/h necessarie dev’essere commisurata alle dimensioni dell’ambiente da climatizzare e ad alcuni altri fattori ambientali. Generalmente si considerano da 5.000 BTU/h per una superficie di 15 m² a 40.000 BTU/h per 120 m². Importante valutare anche la classe energetica, dalla più alta (A+++) alla più bassa (D). In etichetta sono riportati anche altri dati che offrono un ulteriore dettaglio sui consumi del condizionatore, come kWh/anno (stima dei kWh consumati in un anno sulla base di un uso-tipo del condizionatore), kW (la potenza nominale del condizionatore), SEER (indice di efficienza energetica stagionale in modalità di raffrescamento), SCOP (coefficiente di prestazione stagionale in modalità di riscaldamento).

Non dimentichiamo la rumorosità. Il valore massimo dell’unità interna può andare dai 60 dB dei modelli più rumorosi ai 40 o meno dei condizionatori più silenziosi, mentre per le unità esterne il livello sonoro è tra i 50 e i 60 dB.

Infine le funzioni aggiuntive come i sistemi di filtraggio delle sostanze inquinanti presenti nell'aria, i sensori che rilevano la presenza di persone nell’ambiente e i controlli a distanza tramite smartphone.

Come scegliere il ventilatore

Questo elettrodomestico consente di raffrescare gli ambienti in maniera uniforme, con un minore impatto ecologico e senza i costi aggiuntivi dell’installazione di un vero impianto di climatizzazione. In commercio oggi troviamo i ventilatori portatili, alimentati da una batteria ricaricabile o attraverso un cavetto USB. Sempre compatti, ma con una ventola più ampia sono i ventilatori da tavolo. I ventilatori a piantana sono i più classici, quelli che probabilmente vengono in mente a tutti quando sentono la parola “ventilatore”. I ventilatori a colonna (o a torre) sono strutturalmente diversi da quelli visti finora, sebbene rimangano dei dispositivi relativamente semplici: si sviluppano in verticale, occupano pochissimo spazio a pavimento ed emettono un flusso d’aria da tutta la superficie frontale.

