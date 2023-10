Coolzy-Pro: condizionatore portatile low cost a basso consumo

Oggetto oggi della nostra prova è il condizionatore d’aria portatile Coolzy-Pro. Un modello compatto, a basso consumo, progettato per rinfrescare una persona e non una stanza.

Un modello completo, di facile utilizzo e dall’originale design.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Coolzy-Pro.

Design e caratteristiche

Il Coolzy-Pro si presenta con un design moderno e curato. Dotato di una scocca in plastica di buona qualità, vanta dimensioni decisamente compatte pari a 56 x 38 x 27,5 cm, con un peso di 15,4 Kg.

Questo condizionatore si distingue, inoltre, per la presenza di due coperchi all’anteriore e al posteriore che proteggono le uscite dell’aria fredda e calda. Coperchi che hanno anche la funzione di deflettori d’aria. Il condizionatore non è, purtroppo, dotato delle classiche alette regolabili, ma solo di un piccolo deviatore anteriore che consente di ridurre il flusso d’aria, mentre il deflettore consente di indirizzarlo in alto o in basso.

Proseguiamo con il deflettore posteriore a cui può essere agganciato un tubo flessibile per espellere l’aria calda all’esterno. Purtroppo questo accessorio non è incluso nella confezione e va acquistato separatamente. Due i modelli disponibili dal costo decisamente elevato, la versione Mini da 40 cm a 50 euro e la variante Max da 120 cm a 70 euro.

Passiamo al posteriore dove troviamo alcune spie, tra cui quella dell’alimentazione. Il condizionatore non presenta display o comandi e può essere controllato esclusivamente tramite il telecomando. Accessorio, con display LCD, dotato delle tradizionali funzionalità: alimentazione, impostazione temperatura, modalità Auto, selezione delle 3 velocità della ventola, modalità notte, timer, modalità condizionatore/ventilatore.

Al posteriore troviamo un vano per ospitare il cavo di alimentazione (4 m), quando non in uso, ed utilizzabile anche come vaschetta (2,5 l) per la raccolta della condensa, rimuovendo l'apposito tappo. Normalmente la condensa viene però espulsa direttamente all’esterno insieme all’aria calda.

Ricordiamo anche i tre filtri per la polvere e le 4 ruote piroettanti che facilitano lo spostamento del condizionatore.

Analizziamo ora le caratteristiche tecniche del Coolzy-Pro. Condizionatore da 3300 - 4500 BTU/hr (1.100W), con una portata d’aria fredda di 80 - 115 m3/hr ed un consumo elettrico di 340 - 430W (classe di efficienza energetica: A+++). Coolzy-Pro utilizza un compressore rotativo con refrigerante R290. Infine la rumorosità pari a 46 - 54 dBA.

Funzionamento, esperienza d’uso e prezzo

Coolzy-Pro è un condizionatore d’aria ideato per rinfrescare una persona e non una stanza. Va, quindi, posizionato a non più di 1 o 2 metri di distanza dall’utente. Secondo le indicazioni del manuale, può anche essere utilizzato senza tubo esterno, ma con questa modalità di utilizzo la sua efficacia si riduce notevolmente.

Il suo funzionamento è immediato, basta aprire il coperchio posteriore per accendere il Coolzy-Pro. Peccato per l’assenza di comandi sul condizionatore, controllabile solo tramite telecomando.

In generale, viste le premesse, il nostro giudizio su questo condizionatore è abbastanza positivo. Prodotto dai ridotti consumi energetici, con una potenza accettabile, adatta per rinfrescare una singola persona o un ambiente fino a 4-5 mq. Condizionatore dal rumore contenuto e con una discreta velocità della ventola.

Il Coolzy-Pro 2 non richiede complesse operazioni di montaggio e può essere facilmente installato in qualsiasi ambiente.

Due gli aspetti che non ci hanno convinto: l’assenza delle tradizionali alette per il controllo del flusso dell’aria fredda in uscita, sostituite dal deflettore/coperchio, scomodo e poco efficace; la mancanza nella confezione del tubo per l’espulsione dell’aria calda all’esterno.

Confezione che include un manuale ed un piccolo accessorio da applicare al deflettore anteriore ed utile per inviare l’aria fredda verso l’alto. Insieme al tubo venduto separatamente, viene inoltre fornito un pannello di sfiato per finestre con apertura verticale.

Infine il prezzo del Coolzy-Pro, acquistabile sul sito dell’azienda, in offerta, a 250 euro.

