Gli elettrodomestici indispensabili per cucinare in estate

In estate quando si pensa agli elettrodomestici i primi che vengono in mente sono i condizionatori e i ventilatori, perfetti per combattere il caldo, ma non sono gli unici.

Infatti, in cucina ci sono molti altri apparecchi che permettono di dissetarti e affrontare le temperature alte con gusto, dalla macchina per le granite, a quella per il ghiaccio, fino ai multicooker per cucinare piatti deliziosi senza affaticarti dietro i fornelli le alternative sono tante, vediamo cosa non deve mancare in cucina.

Macchina per granita

Cosa c’è di meglio di una buona e rinfrescante granita? Poterla fare a casa in ogni momento della giornata con la Neo Snow Come Maker! L’apparecchio facile da utilizzare prepara il ghiaccio tritato in pochi secondi per essere poi aromatizzato come vuoi grazie ai comodi dosatori per sciroppo inclusi nell'apparecchio. Non resta che utilizzare i coni in vetro e gustarti la tua granita preferita.

Pro. Comoda e facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti la macchina è un po’ rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Frigorifero portatile

In estate si trascorre molto tempo all’esterno e per avere le bibite sempre fresche, non puoi rinunciare al frigorifero portatile. Se hai un giardino piccolo, niente paura, puoi scegliere quello portatile che si trasforma in un pratico tavolino da utilizzare durante l’aperitivo o uno snack. Basta sollevare il coperchio e in un attimo si trasforma in un tavolo in cui inserire il ghiaccio per avere le bevande fresche.

Pro. Il frigorifero è capiente e comodo.

Contro. Per alcuni utenti la luce a Led si incastra sotto il tavolo.

Scopri di più su Amazon

Macchina per il ghiaccio

Uno dei must dell’estate è il ghiaccio, indispensabile per raffreddare le bevande, per preparare aperitivi da condividere con i tuoi amici e per avere bibite fredde, la macchina per il ghiaccio è tra gli apparecchi da avere assolutamente in casa. Facile da usare, ha un display digitale intuitivo e un vassoio per cubetti rimovibile, dovrai solo scegliere la misura che preferisci e osservare la preparazione attraverso il coperchio trasparente.

Pro. Quando il cestello è pieno la macchina va in standby.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Frullatore elettrico

Succhi di frutta, frullati e frappè: sono tutte bevande che in un attimo fanno pensare all’estate e a drink dissetanti, per realizzarli in pochi minuti, il frullatore è il "mai più senza" di questa estate, il modello, poi, è in grado di preparare anche vellutate, salse e tritare il ghiaccio. La lama a stella a 4 punte in acciaio inox mescola e taglia gli ingredienti morbidi e duri, senza alcuna fatica per risultati impeccabili. Una volta terminato, basta inserire tutti gli elementi lavabili in lavastoviglie e il frullatore è pronto a un nuovo utilizzo.

Pro. Il frullatore è semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti le lame sono un po’ piccole.

Scopri di più su Amazon

Spiralizer elettrico

In estate si ha voglia di piatti veloci e freschi, soprattutto di tante verdure e per mangiarle in modo diverso puoi utilizzare lo spiralizer che taglia gli ingredienti a forma di spaghetti, tagliatelle o pappardelle ideali per gli intolleranti che vogliono sostituire la classica pasta di grano. Lame in acciaio inossidabile sono resistenti e affilate, inoltre, l'apparecchio è estremamente sicuro perché realizzato senza BPA.

Pro. Taglia le verdure rapidamente.

Contro. Non ha lo spazzolino per pulire le lame.

Scopri di più su Amazon

Multicooker

Con il caldo si ha meno voglia di trascorrere il tempo dietro ai fornelli, ma questo non vuol dire che devi rinunciare a preparare piatti deliziosi o a rinunciare al tuo hobby preferito, puoi ricorrere al multicooker. Il pannello di controllo intuitivo e intelligente permette di scegliere tra oltre 150 ricette pre-programmate e tra le 6 modalità di cottura. Il modello in grado di cucinare da 2 a 6 porzioni accontenterà i gusti di tutta la famiglia.

Pro. Comodo per l’utilizzo quotidiano.

Contro. Per alcuni utenti le ricette sull’applicazione non sono sempre intuitive.

Scopri di più su Amazon