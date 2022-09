I migliori omogeneizzatori per preparare la pappa ai bambini

La fase dello svezzamento è il periodo più importante per i bambini e molti genitori si chiedono come rendere questo passaggio sano e sicuro. Cibi salutari devono essere nello stesso tempo gustosi e veloci.

L'omogeneizzatore è un aiuto prezioso perché riesce a preparare pranzetti gustosi in poco tempo per aiutare ogni mamma e papà a destreggiarsi nei mille impegni della giornata. Ti presentiamo i migliori apparecchi, perfetti per preparare omogeneizzati e frullati che rendono il passaggio dallo svezzamento all'alimentazione normale facile e sicura.

Facile e semplice da utilizzare: omogeneizzatori Philips

Vuoi iniziare lo svezzamento di tuo figlio, ma vuoi essere sicuro di preparare cibi salutari e gustosi? Questo cuocipappa è l'aiuto indispensabile. Basta tagliare le verdure a tocchetti, scegliere l'opzione vapore e il cibo cuocerà in modo sano lasciandoti del tempo libero per te o da trascorrere con tuo figlio. Una volta cotti gli ingredienti, basta rigirare il boccale, frullare il contenuto e avrai l'omogeneizzato che di sicuro conquisterà il palato di tuo figlio. Il coperchio con modalità blocco, poi, è sicuro e limita la possibilità di incidenti.

Pro. L'omogeneizzatore è dotato di allarme fine cottura.

Contro. Non ha la funzione per sterilizzare.

Per preparare omogeneizzati in poco tempo: Chicco

Il cuocipappa è ottimo per preparare pappe sane e nutrienti al tuo bambino, durante tutto il periodo dello svezzamento, in modo facile e veloce. La forma del cestello favorisce un’omogenea ed efficace distribuzione del vapore che avvolge il cibo preservando i principi nutritivi. Con il sistema Cut Express puoi tagliare gli ingredienti sottili direttamente nel cestello per una cottura più veloce, mentre con la funzione Easy Meal puoi omogeneizzare grazie alle lame in acciaio oppure riscaldare o scongelare le pappe. Il sistema Switch, invece, ti permette di controllare la cottura degli ingredienti, frullarli e mantenere intatti i principi nutritivi.

Pro. Con il boccale trasparente si può tenere sotto controllo il contenuto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumoroso.

Omogeneizzatore multifunzione Philips Avent

Philips Avent è ideale per la pappa di neonati e bambini grazie a un sistema 4 in 1 che permette di cuocere al vapore omogeneizzati e ogni tipo di pietanze per i più piccoli. Il modello EasyPappa è dotato di una caraffa dalla capacità di circa 1 litro in grado di preparare fino a 4/5 porzioni per volta. In pochi secondi le lame in acciaio di alta qualità saranno in grado di creare omogeneizzati e frullati con frutta fresca. Inoltre, il modello è perfetto per scongelare e riscaldare le pappe preparate in precedenza. Semplice da utilizzare, basta scegliere i minuti di cottura, fino a un massimo di 30, la tipologia e in poco tempo potrai preparare un piatto sano e delizioso per il tuo bambino.

Pro. L'omogeneizzatore ha 4 funzioni in 1.

Contro. Per alcun utenti la funzione di scongelamento è un po' lenta.

Perfetto per ogni preparazione: Sweety Fox

Se sei alla ricerca di un cuocipappa versatile e funzionale, il modello 7 in 1 è perfetto per rispondere al meglio ad ogni tua esigenza e quella del bambino. L'omogeneizzatore non solo è in grado di cuocere a vapore, ma può anche frullare, riscaldare, scongelare sterilizzare e soprattutto si pulisce in automatico. Per scegliere il programma che preferisci devi solo impostare il display digitale e selezionare i tempi di cottura con il timer. Estremamente sicuro, le lame non si attivano se il frullatore, il cestello e il coperchio non sono ben ancorati, inoltre, ha un sistema di anti-surriscaldamento che blocca in automatico l'apparecchio in caso di pericolo. Realizzato con materiali privi di BPA, è completamente atossico e nello stesso tempo il manico realizzato com materiali termoresistenti ti protegge da eventuali scottature mentre lo usi.

Pro. Il display è ampio e luminoso.

Contro. L'omogeneizzatore non ha una grande capienza.

Per tenere la cottura sempre sotto controllo: KYG

L'omogeneizzatore con una potenza di 430 W e un contenitore da 300 ml riesce a preparare in pochi minuti la pappa per tuo figlio in pochi minuti. Il modello è pensato per cuocere a vapore, mescolare, riscaldare, sterilizzare e frullare ogni tipo di ingrediente per realizzare pappe gustose a cui il piccolo non potrà resistere. La doppia lama in acciaio inox, la cottura uniforme e un sensore che permette di mantenere la temperatura sempre al di sotto di una certa soglia sono pensati per preservare le proprietà del cibo.

Pro. Il metodo di cottura preserva le proprietà dei cibi.

Contro. Non ha un ricettario incluso.

Grande e capiente: omogeneizzatore Bèaba

Se vuoi preparare le pappe della settimana allora hai bisogno di un apparecchio grande e capiente e questo omogeneizzatore è quello che fa per te. Il modello dalla capacità XXL è formato da due bicchieri indipendenti per preparare simultaneamente due pietanze differenti, mantenendo inalterati il sapore di ognuna. Pensato per cuocere a vapore, frullare, scongelare o riscaldare, in 15 minuti potrai avere la pappa pronta ricca di vitamine.

Pro. Permette di preparare le pappe in poco tempo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

