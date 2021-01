I cuociriso per preparare i vostri piatti preferiti in poco tempo

Gli amanti della cucina orientale e diuno stile alimentare sano, sanno perfettamente che l’alimento prediletto è il riso. Usato come accompagnamento alle verdure, spesso viene cucinato a vapore o con la pentola a pressione.

Anche se si segue la ricetta alla lettera, non sempre si riesce ad avere la giusta cottura dei chicchi e a preservarne il sapore. A differenza delle altre pentole, il cuociriso permette di cuocere in modo omogeneo e in pochi minuti il riso.

Per avere piatti impeccabili e gustosi, ecco i migliori cuociriso da avere in cucina.

Perfetto per le famiglie numerose: cuociriso Russel Hobbs

Se avete una famiglia numerosa che ama la cucina orientale e ha deciso di sostituire i farinacei con il riso, questo elettrodomestico non può mancare nella vostra cucina. Il modello capiente, riesce a cuocere in poco tempo fino a 10 tazze di riso, da dosare con il misurino e il cucchiaio inclusi. Grazie alla potenza che arriva fino a 700 Watt, potete cuocere il vostro alimento preferito in poco tempo. Il contenitore antiaderente non solo permette di cucinare tutto in totale sicurezza, ma essendo removibile può essere lavato facilmente, pronto per una nuova ricetta. Se volete accompagnare il riso con altri alimenti, il vassoio per la cottura a vapore di pesce e verdure, vi permette di preparare tutto insieme. Una volta pronto, l’apparecchio si spegne automaticamente e mantiene il riso in caldo fino a quando lo consumate.

Pro. Cuoce bene sia il riso che le verdure.

Contro. A volte dal coperchio esce acqua di cottura.

Scopri di più su Amazon

Per chi ha poco spazio in cucina: cuociriso Tristar

Nelle cucine piccole riuscire ad avere tutti gli elettrodomestici è difficile, quindi meglio optare per quelli non molto grandi. Tra questi c’è il cuociriso con capacità di 0,6 litri, ideale per cucinare fino a 3 porzioni. Il modello piccolo e compatto può essere facilmente conservato in ogni ripiano e può essere un valido sostituto se si ha un piano cottura piccolo. L’apparecchio permette di cuocere il riso alla perfezione e di mantenerlo al caldo e soffice per ore, grazie alla bollitura a secco. Il contenitore interno rimovibile con rivestimento antiaderente permette di lavarlo in lavastoviglie, come il misurino e la spatola inclusi nella confezione. Facile da usare, basta attivare l’interruttore on/off e sistemarlo su ogni piano della cucina grazie ai piedini antiscivolo che lo mantengono al sicuro.

Pro. Perfetto nelle cucine di piccole dimensioni.

Contro. Il coperchio è un po’ leggero.

Scopri di più su Amazon

Per avere sempre il cibo in caldo: cuociriso Reishunger

Per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, è importante avere elettrodomestici smart. Questo cuociriso con funzione scaldavivande è molto pratica perché mentre il riso cuoce, potete preparare le altre prelibatezze e mantenere il riso caldo per un massimo di 8 ore. Con una capacità di 1,2 litri, è ideale per 4 persone, ma può preparare riso sfuso per un massimo di 6 persone. Se volete prepararlo per una sola persona, il riso verrà cotto sempre in modo uniforme. La pentola interna estraibile in alluminio, ha un doppio rivestimento antiaderente e un motivo a nido d'ape sul fondo, in modo che non possa bruciare nemmeno un chicco. Perfetto per ogni tipo di riso, non vi resta che preparare le vostre ricette preferite.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Non è un cuociriso professionale.

Scopri di più su Amazon

Per chi ha poco tempo: cuociriso Tristar

Se non avete molto tempo, l’elettrodomestico ideale è quello che vi permette di cucinare in pochi minuti le vostre pietanze preferite. Con questo cuociriso è possibile. Grazie alla funzione di mantenimento in caldo, che si attiva automaticamente a fine cottura avrete il cibo sempre in caldo. L’apparecchio mantiene la temperatura della pentola tra 70 a 75°C. Grazie al suo design elegante, la grande capacità di 1,5 litri e la potenza di 500 Watt, questo cuociriso è l’aggiunta perfetta alla vostra cucina. Il design in acciaio inox conferisce al cuociriso un look accattivante, inoltre, le spie indicano se è acceso e se la funzione di mantenimento in caldo è attiva. I piedini antiscivolo garantiscono una maggiore stabilità e facilità d’uso. La pentola interna con rivestimento antiaderente, impedisce che il riso si attacchi ed è removibile, per essere lavata facilmente.

Pro. Cuoce bene grandi quantità di riso.

Contro. A volte esce del liquido dal coperchio.

Scopri di più su Amazon

Per chi vuole un elettrodomestico di design: cuociriso Tefal

Per chi vuole un elettrodomestico che unisca funzionalità e design, questo cuociriso è perfetto. Il modello total black si abbina alla perfezione a cucine dallo stile moderno o in quelle classiche per creare un piacevole contrasto. Ideale per le famiglie numerose, ha una capacità di 3 litri, per cuocere fino a 10 porzioni. Grazie alla potenza di 500 Watt consente di cuocere le pietanze in pochi minuti. Oltre a preparare il riso, è dotato di un cestello per cuocere contemporaneamente a vapore altri alimenti, come verdure, carne e pesce.

Pro. Riesce a cuocere grandi quantità di riso in pochi minuti.

Contro. Non ha il timer.

Scopri di più su Amazon

Per cuocere più cibi contemporaneamente: cuociriso Black & Decker

Con il vassoio separato per la cottura a vapore degli ingredienti, il cuociriso permette di cuocere contemporaneamente più pietanze. Grazie alla capacità di 1,8 litri, è ideale per preparare 7/8 porzioni di riso insieme. La potenza di 700 Watt garantisce una cottura facile e veloce. Il contenitore di cottura andiaderente evita che i cibi si attacchino sul fondo e non scuoce i chicchi. Dotato di led, la luce indica se è in fase di cottura o mantenimento di calore, che si attiva automaticamente per conservare in caldo il riso. Le comode impugnature laterali facilitano il trasporto, mentre i piedini in gomma antiscivolo, assicurano un’ottima stabilità su ogni superficie di lavoro.

Pro. Si pulisce facilmente.

Contro. E’ ideale per grandi quantità di riso.

Scopri di più su Amazon

Ideale per tutti gli alimenti: cuociriso Arendo

Per avere un regime alimentare sano, le verdure sono importanti e con questo cuociriso è possibile cuocere contemporaneamente il riso nella parte bassa e le verdure nella parte alta. L'apparecchio semplice da utilizzare permette di preparare tutto ciò che volete in pochi minuti, basta versare la quantità di riso desiderata, l'acqua adeguata e una volta pronto se non consumate l'intera porzione, l'elettrodomestico mantiene il contenuto caldo grazie alla funzione di riscaldamento. Il cuociriso ha una pentola interna rimovibile antiaderente e un corpo resistente al calore e al surriscaldamento. Grazie alla sua capacità di 1 litro, permette di cucinare e soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Pro. É capiente e il cestello aggiuntivo permette di cuocere più pietanze contemporaneamente.

Contro. Le istruzioni sono solo in tedesco.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama la cucina giapponese: cuociriso Zojirushi

Per chi vuole un riso cotto alla perfezione il modello giapponese è la scelta giusta perché assicura una cottura lenta e con una temperatura costante a 90°. Il modello dotato di microprocessore è completato da sei modalità di cottura: riso, riso cotto, riso rapido, riso sushi, riso senza risciacquo e porridge di riso. Facile da utilizzare, basta impostare il timer e se non mangiate subito il contenuto, il cuociriso assicura di mantenere il cibo al caldo per diverse ore. Grazie alla capacità di un litro e alla potenza di 450 W potrete preparare deliziosi pranzetti per tutta la famiglia.

Pro. Cuoce il riso senza bruciarlo.

Contro. Le istruzioni sono solo in giapponese.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere il cuociriso

Il cuociriso è un ottimo aiuto in cucina che permette di preparare tutto ciò che desiderate con pochi grassi e in poco tempo. Sempre più diffuso, prima di acquistarlo dovete valutare bene alcune caratteristiche.

Tipologia

Il commercio ci sono vari modelli, ma il cuociriso si distingue in due tipologie:

semplice : molto diffuso in Italia, ha lo stesso funzionamento di una vaporiera, perché si basa su un contenitore esterno che tramite la resistenza riscalda quello interno in cui è contenuto il riso e l'acqua in eguale misura. Il modello ha una potenza massima di 600 Watt e in alcuni casi è completato da un cestello superiore per la cottura di verdure e carne.

: molto diffuso in Italia, ha lo stesso funzionamento di una vaporiera, perché si basa su un contenitore esterno che tramite la resistenza riscalda quello interno in cui è contenuto il riso e l'acqua in eguale misura. Il modello ha una potenza massima di 600 Watt e in alcuni casi è completato da un cestello superiore per la cottura di verdure e carne. avanzato: simile ad un multicooker ha diversi programmi di cottura che possono essere regolati automaticamente selezionandoli sul display. Il modello ha prestazioni migliori rispetto al modello semplice perché il riso non scuoce, non si attacca, non si brucia e rimane morbido.

Funzioni

Quando si acquista un cuociriso non bisogna sottovalutare le funzioni che rendono l'elettrodomestico sempre più smart:

mantenimento in caldo : per mantenere alla giusta temperatura il contenuto per diverse ore;

: per mantenere alla giusta temperatura il contenuto per diverse ore; timer : per impostare i tempi di cottura;

: per impostare i tempi di cottura; regolazione della pressione : per cuocere vari tipi di riso perfettamente;

: per cuocere vari tipi di riso perfettamente; programmi preimpostati : per preparare facilmente diverse pietanze;

: per preparare facilmente diverse pietanze; impostazioni specifiche per il riso: per cuocere il riso in base alla tipologia.

Potenza e capienza

I modelli più semplici hanno potenza che va dai 250 a 400 Watt e la cottura del riso avviene in circa 30 minuti, quelli più avanzati, raggiungono fino a 1000 Watt e sono più veloci.

Prima di acquistare il cuociriso, dobbiamo tenere presente anche l'utilizzo e il numero di persone per cui si deve cucinare:

per 2-3 persone un modello di piccole dimensioni, con una capacità di 3-4 tazze;

per più di 4 persone scegliete un modello da 10 tazze.

Più la l'apparecchio è capiente più sarà grande e occuperà spazio, quindi si deve prendere in considerazione anche lo spazio a disposizione.

Leggi anche

Le pentole a pressione per cucinare in poco tempo e in modo sano

Bilance da cucina, dosaggi precisi e accurati per ogni ricetta