SharkNinja: il brand americano di elettrodomestici arriva in Italia

Noto per la progettazione e produzione di elettrodomestici best in class con una particolare attenzione al design ed una spiccata vocazione per la tecnologia, SharkNinja entra nel mercato italiano. L’azienda combina due marchi: Shark, specializzato in elettrodomestici studiati per soddisfare le esigenze di pulito e cura della persona, e Ninja, riconosciuto per le soluzioni multifunzionali dedicate alla cucina che rendono più facile e veloce la preparazione di cibi e bevande.

Shark presenta un ampio portafoglio di prodotti: aspirapolvere con e senza filo, robot, scope a vapore e aspirabriciole. Non manca la linea dedicata alla cura della persona con asciugacapelli le cui tecnologie sono frutto di un’accurata progettazione interna e sviluppate attraverso test approfonditi sui consumatori. Tra le ultime innovazioni della tecnologia Shark vi è lo speciale tubo Flexology che permette agli aspirapolveri di piegarsi agevolmente e senza fatica per raggiungere anche lo sporco più nascosto, passando poi per la tecnologia anti-groviglio Anti Hair Wrap che aiuta a evitare la formazione di quei fastidiosi grovigli sul rullo spazzola dell'aspirapolvere, e per concludere l’esclusiva testina DuoClean che, grazie all'innovativo design delle nuove setole PowerFins, pulisce senza interruzioni, scorrendo agevolmente sia sui tappeti che sui pavimenti.

Il brand Ninja invece, arricchisce gli spazi della cucina con elettrodomestici multifunzionali. Ninja ha sviluppato potenti frullatori e completi robot da cucina, nonché strumenti di cottura versatili, tra cui multicooker, griglie e friggitrici ad aria.

I prodotti Shark e Ninja, distribuiti da Attiva Spa, sono disponibili direttamente attraverso i rispettivi e-commerce oppure su Amazon:

- Store Shark

- Store Ninja