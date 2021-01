Ferro da stiro Rowenta in offerta con uno sconto del 49%

Avere il guardaroba pulito e senza pieghe è il desiderio di tutti, ma non sempre si ha voglia di stirare, grazie al ferro da stiro Rowenta tutto diventa più semplice e veloce. Se non vedete l’ora di avere gli abiti privi di pieghe è possibile acquistare il ferro da stiro con uno sconto del 49% grazie alle offerte Amazon.

In pochi minuti si potrà ottenere una stiratura più agevole e veloce, questo perché Rowenta powersteam ha un generatore di vapore ad alte prestazioni che assicura nello stesso tempo un risparmio energetico per risultati rapidi ed efficaci. Con i 6,5 bar di pressione della pompa avrete risultati impeccabili con un'erogazione perfetta e continua del vapore. L'intensa potenza del getto di vapore da 350 g/minuto è pensata per eliminare le sgualciture dai tessuti spessi e sconfigge anche le pieghe più ostinate con assoluta facilità.

La piastra MicroSteam400 dotata di 400 microfori ha una diffusione perfetta del vapore e una struttura in acciaio inox di alta qualità con trattamento al laser per garantire prestazioni durevoli e una scorrevolezza ottima. Con la punta speciale studiata per raggiungere i punti più stretti e difficili, come bordi, cuciture e colletti il risultato sarà impeccabile.

L’ampio serbatoio estraibile da 1,5 l a riempimento continuo e ad alta capacità permette di stirare ininterrottamente con la massima praticità, anche grazie alla struttura ultracompatta, per un'esperienza di stiro ideale. Il sistema a cartuccia, invece, facilita la manutenzione anticalcare per prestazioni che durano nel tempo e filtra il 100% dell'acqua nel serbatoio per garantire la purezza del vapore erogato. Per la massima tranquillità, il ferro da stiro Rowenta dispone di 4 filtri anticalcare inclusi nella confezione.

Il design compatto e il trasporto semplice grazie al sistema di bloccaggio integrato permette di portarlo dove volete e di conservarlo facilmente una volta terminato l’utilizzo.