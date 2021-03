Le friggitrici moderne per ricette sane e gustose

Per molti tutto ciò che è fritto è buono. Patatine, arancini e crocchette sono cibi a cui difficilmente si riesce a resistere, sempre più spesso si cerca di limitarne il consumo per non avere problemi di linea.

Grazie alle nuove friggitrici possiamo mettere da parte le preoccupazioni e concederci senza rimorsi un piccolo peccato di gola! Le nuove tecnologie e le friggitrici ad aria consentono di cuocere cibi ottimi, ma leggeri. Vediamo i migliori modelli per realizzare un fritto gustoso e con poche calorie.



Per tutta la famiglia: friggitrice Moulinex

La friggitrice vi permetterà di preparare ottime patatine fritte per tutta la famiglia. Il cestello con una capacità massima di 2 kg assicura gustose fritture per far felici amici e parenti durante le serate in compagnia. Facile da pulire, il cestello con rivestimento antiaderente e il coperchio removibile possono essere messi direttamente in lavastoviglie. Grazie al timer digitale con controllo della temperatura e tasto on/off è possibile cuocere deliziosi e croccanti nugget, basta premere un semplice pulsante e il coperchio si aprirà automaticamente per avere il cibo preferito a portata di mano. Il filtro a carboni attivi inserito in una cartuccia antiodore può essere utilizzato fino a 80 volte e consente di cucinare tutti gli arancini o le crocchette senza spiacevoli e fastidiosi odori in casa. La funzione Ecotherm permette di trasferire direttamente il calore con un netto risparmio energetico, risultati ottimali e il massimo della sicurezza.

Pro. Comoda da pulire, la frittura è gustosa ma sana.

Contro. Per alcuni utenti la friggitrice è troppo grande.

Scopri di più su Amazon



Per cibi croccanti e sani: friggitrice Vpcook

Amate le patatine e altri cibi fritti, ma temete per la linea? La friggitrice ad aria è l’alternativa che fa per voi, il modello con low-oil elimina l’olio, ma assicura cibo croccante, senza l’aggiunta di grassi questo perché la parte superiore e inferiore delle friggitrice vengono riscaldate simultaneamente per una circolazione dell'aria ad alta velocità, che consente di riscaldare uniformemente il cibo dall'interno e dall'esterno per una cottura uniforme. Il pannello di controllo Lcd è semplice ed intuitivo e con 6 diversi programmi preimpostati, potete preparare anelli di cipolla, crocchette, patatine fritte congelate, torte salate, dolci e altri cibi deliziosi a tempo record. Il tempo e la temperatura possono essere regolati in qualsiasi momento in base alle preferenze personali, senza dover interrompere la preparazione. Grazie ai piedini antiscivolo la friggitrice ad aria è stabile su qualsiasi superficie, mentre la protezione contro il surriscaldamento assicura che la friggitrice ad aria non diventi troppo calda.

Pro. Riesce a cuocere semplicemente ogni tipo di cibo ed è facile da utilizzare.

Contro. Il cestello è un po’ piccolo.

Scopri di più su Amazon

Per preparare deliziosi snack: friggitrice Princess

Con la friggitrice ad aria potrete godere di pasti sani, dalla colazione agli snack senza dimenticare il dessert. La tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità, permette di cucinare gli alimenti solo con l’utilizzo dell’aria calda. Grigliare, arrostire e cuocere i vostri piatti preferiti diventerà semplice e divertente grazie alle 8 impostazioni preprogrammate. Se preferite usare delle impostazioni personalizzate per tempo e temperatura, le potrete regolare facilmente con il pannello di controllo digitale con timer integrato. In questo modo se amate organizzare cene con amici e parenti la friggitrice dall'ampia portata permette di cuocere fino a 5 porzioni alla volta. Grazie al cestello estraibile antiaderente basta poco per pulirla e farla tornare come nuova.

Pro. Bella e capiente, permette di cucinare per un gran numero di persone.

Contro. Il cestello si rovina facilmente.

Scopri di più su Amazon

Per cucinare ogni piatto: friggitrice Philips

Grazie alla tecnologia Rapid Air potrete friggere utilizzando solo un cucchiaio d'olio ed eliminando ogni tipo di odore, il sistema basato su un turbine di aria rovente permette di ottenere polpette, patatine e crocchette, croccanti fuori e tenere all’interno. La friggitrice non è solo ideale per le patatine, ma è adatta per grigliare e arrostire le pietanze preferite grazie al timer e al controllo della temperatura regolabile. L'orologio integrato consente di preselezionare tempi di cottura fino a 30 minuti, mentre con il controllo della temperatura potete preimpostare i gradi di cottura fino a 200. La funzione di spegnimento automatico ha un segnale acustico di avviso integrato, una volta giunto alla fine vi avvisa così da essere pronti a sfornare in un attimo. Con la capacità da 800 gr, la friggitrice è ideale per preparare ricette gustose e innovative che stupiranno la famiglia e i vostri ospiti.

Pro. Il cestello estraibile è facile da pulire e il gusto dei cibi è delizioso.

Contro. Non ha la spia che indica il raggiungimento della temperatura.

Scopri di più su Amazon



Friggitrice classica De' Longhi

La friggitrice classica ha una tecnologia avanzata dotata di cestello rotante che immerge alternativamente il cibo per una cottura perfetta e croccante. Le pareti cool touch grazie all’aria che circola tra il cestello e la parte esterna consente di spostare comodamente la friggitrice senza correre il rischio di scottarsi. La tecnologia Easy Clean vi permetterà di pulire in modo facile e veloce la friggitrice, mentre il sistema brevettato per il drenaggio dell'olio è progettato per rimuoverlo rapidamente e facilmente e ritornare a preparare deliziosi manicaretti in poco tempo.

Pro. Ottimo rapporto qualità/prezzo

Contro. L’olio in cottura si raffredda rapidamente.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile moderno: friggitrice Klarstein

Il design moderno e lineare è elegante, ma non rinuncia alle ottime prestazioni! Senza bisogno di preriscaldarla, la friggitrice con elementi riscaldanti alogeni, permette di cucinare senza problemi cibi freschi o surgelati, la tecnologia ad aria calda distribuisce in modo uniforme il calore, conservando i liquidi di cottura all'interno del dispositivo, per preparare piatti ricercati, senza sporcare. Con la possibilità di regolare temperatura e tempo di cottura sia manualmente che automaticamente, gli chef provetti potranno sbizzarrirsi con i metodi più disparati e con ricette sempre nuove. Pranzi e festicciole non saranno più un problema grazie all'ampia capacità della friggitrice che arriva fino a 9 litri. La cupola in plastica trasparente permetterà di avere la cottura di pollo e patatine sempre sotto controllo e non correre il rischio di farli bruciare. Nella confezione sono inclusi accessori come la gabbia a griglia in 3D pensata per le patatine fritte e lo spiedo ottimo per gli spiedini.

Pro. La friggitrice permette di avere un'alimentazione salutare.

Contro. Non è indicata per le cucina piccole.

Scopri di più su Amazon

Per chi ha poco spazio in cucina: friggitrice Tristar

Avete poco spazio, ma non volete rinunciare a mangiare cibi sani e gustosi? Con questo modello compatto ma dalla capacità di 2 litri, potete preparare dai muffin, ai biscotti fino al pollo e alle patatine senza mettere a rischio la linea. Con un solo cucchiaio d'olio, grazie all'azione dell'aria calda, il cibo sarà croccante e delizioso con l'80% di grassi in meno. L'elettrodomestico con una potenza pari a 1000 watt è completato da una manopola per la temperatura che può essere impostata tra 80° C e 200? C e una per il timer con allarme che può arrivare fino a 30 minuti. Dotata di una protezione dal surriscaldamento, potete toccare il cestello in tutta sicurezza, grazie all’impugnatura fredda al tocco, inoltre, il design moderno ma elegante è completato da piedini antiscivolo per avere il massimo della sicurezza mentre si cucina.

Pro. Riesce a cuocere i cibi preservando la croccantezza ed è bella esteticamente.

Contro. Per avere una cottura uniforme il cestello non deve essere totalmente pieno.

Scopri di più su Amazon

Friggitrice compatta H.Koenig

La friggitrice compatta dalle linee essenziali e minimal può essere inserita su ogni piano di lavoro in cucina, lo schermo Lcd consente di vedere chiaramente e senza problemi il programma impostato. Il modello dalla capacità di 2,5 litri consente di accontentare tutta la famiglia e di cuocere fino a 800 gr di alimenti tutti insieme, la temperatura regolabile con il sistema digitale fino a 200°, permette di cucinare cibi sani e croccanti. Dotata di 7 modalità di cottura preprogrammabili, permette di lasciare il cibo in cottura nella friggitrice, mentre vi ritagliate del tempo per voi stessi.

Pro. Compatta e intuitiva, si pulisce facilmente.

Contro. Il libretto d'istruzioni non è completo.

Scopri di più su Amazon

Friggitrice Innsky con pannello di controllo touch

Grande e capiente, la friggitrice con una capacità di 5,5 litri è perfetta per soddisfare i gusti di tutta la famiglia, ma in modo salutare perché l'ampio cestello è pensato per cuocere bistecche, pesce, torte e anche un pollo intero. Non si deve fare altro che scegliere tra gli 8 programmi preimpostati e potrete friggere, grigliare o arrostire con un solo apparecchio. Il pannello di controllo touch permette di selezionare un programma o regolare manualmente la temperatura da 80° a 200°, grazie allo spegnimento automatico e al sistema di protezione da surriscaldamenti, il cestello antiaderente può essere estratto durante la preparazione e reinserito per poi riprendere automaticamente la cottura. Facile da pulire, il cestello può essere lavato anche in lavastoviglie e per chi ama sperimentare sempre nuovi sapori, il libro con 32 ricette incluso è perfetto per preparare ogni giorno un piatto diverso.

Pro. Capiente e adatta a famiglie numerose.

Contro. Per alcuni utenti è un pò grande.

Scopri di più su Amazon

Versatile e facile da urilizzare: friggitrice De' Longhi

Il multicooker è anche una friggitrice ad aria che permette di preparare tutti i piatti che preferite senza aggiunta di grassi, la funzione low-oil è pensata per utilizzare un solo cucchiaio di olio e avere risultati impeccabili. Il sistema Surround Heating System con doppia ventola, una superiore ed una inferiore garantisce una cottura uniforme, grazie anche al cestello interno rivestito in ceramica dotato di una pala mescolatrice automatica. Dotata di 5 programmi preimpostati è possibile cuocere risotto, pizza, patate, torte e carne, non resta che regolare la temperatura e il tempo con la pratica manopola. Il coperchio con oblò superiore trasparente permettere di controllare la cottura senza rischiare di bruciare il contenuto.

Pro. La friggitrice permette di cucinare diverse pietanze.

Contro.Per alcuni utenti è un po' rumoroso.

Scopri di più su Amazon

Le caratteristiche della friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria si basa su un getto d'aria calda generato da una ventola che conferisce ai cibi la giusta croccantezza esterna, lasciandoli morbidi all'interno! Il vantaggio di questo modello è che non utilizza l'olio e si basa sullo stesso principio del forno elettrico, con una distribuzione uniforme del calore. La circolazione dell'aria può avvenire dall'alto verso il basso, nei modelli verticali o da destra a sinistra nei modelli a sviluppo orizzontale. Recentemente molti apparecchi hanno un movimento circolare dell'aria che ha migliorato ancora di più la cottura dei cibi.

Molte friggitrici sono dotate di una resistenza che permette all'apparecchio di grigliare, arrostire o cuocere torte.

Prima di acquistare la friggitrice ad aria bisogna valutare alcune caratteristiche come la capacità, le funzioni e gli accessori.

Capacità

La capacità della friggitrice è legata alla grandezza del cestello e può essere:

Piccola : arriva fino a 3 litri e cucina fino a 600 gr di cibo, per un massimo di 3 persone

: arriva fino a 3 litri e cucina fino a 600 gr di cibo, per un massimo di 3 persone Media : va da 3,2 ai 4,5 litri e permette di cuocere fino a un chilo di cibo, è ideale per 5 persone

: va da 3,2 ai 4,5 litri e permette di cuocere fino a un chilo di cibo, è ideale per 5 persone Grande: con una capacità di 5,5 litri, può contenere fino a 1,7 kg di cibo adatto a circa otto persone

Potenza

Un fattore importante per avere cotture impeccabili senza costi eccessivi è la potenza, che non incide sulla temperatura, ma sulla velocità di riscaldamento: più è alta, più raggiungerà la temperatura desiderata in pochi minuti.

Funzioni

Accanto ai modelli base fornite di una manopola per la temperatura, che va dagli 80° ai 200° e di una per il timer, ci sono i modelli avanzati, dotati di programmi preimpostati, display touch e la funzione per grigliare e arrostire.

Accessori

Prima di scegliere la friggitrice bisogna anche valutare la quantità di accessori in dotazione i più comuni sono:

Spiedini

Griglie

Ricettario

